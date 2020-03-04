«ВКонтакте» будет расшифровывать голосовые сообщения. Наконец-то!

«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавание голосовых сообщений, сообщается в пресс-релизе компании. Узнать содержание записи можно будет без прослушивания: достаточно нажать кнопку и прочитать расшифрованный текст. Распознавание будет доступно для аудиозаписей на русском языке. По данным компании, аудиосообщениями «ВКонтакте» ежемесячно обмениваются 30 млн человек.

Пока новинка доступна только участникам программы тестирования «ВКонтакте». Функция работает на iOS на базе сторонней технологии: разработчики изучают, как ей пользуются тестировщики, и собирают обратную связь.

На втором этапе тестирования будет задействована собственная разработка компании для распознавания речи. В компании рассказали, что нейросеть также обучается русскоязычному сленгу.

Павел Калайдин, директор по исследованиям в области искусственного интеллекта «ВКонтакте»: Записывая голосовые сообщения, люди редко выражаются как персонажи классической русской литературы — напротив, они используют много сленга и заимствованной лексики. Готовые решения на наших тестах плохо справлялись с распознаванием таких слов, но мы учли специфику современного русского языка при разработке собственной технологии.

Некоторые пользователи не любят аудиосообщения. Они могут приходить невовремя, когда нет возможности их прослушать. Им такое обновление точно облегчит жизнь.