«ВКонтакте» тестирует маркетплейс нативной рекламы

VK разрабатывает свой маркетплейс для закупки рекламы у блогеров. Платформу уже тестируют и могут запустить до конца 2024 года. Возможные инвестиции в проект оцениваются в 250−300 млн руб., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Сейчас сервис размещения нативной рекламы, соответствующей по стилю блогерам, тестируется в закрытом режиме в ряде сообществ «ВКонтакте». В VK подтвердили это: «На платформе можно будет заказать размещение креативных рекламных материалов собственного производства или производства авторов, инфлюенсеров и блогеров».

Однако участники рынка обращают внимание, что даже мировым соцсетям не удавалось создать успешную аналогичную платформу. Meta (признана в России экстремисткой и запрещена) и TikTok уже запускали подобные платформы, но не добились хороших результатов.

Эксперты полагают, что нововведениями площадка уже не может заинтересовать рекламодателей. Их может привлечь только более низкая цена охвата.

Ранее сообщалось, что объём нативных интеграций бизнеса в блогерском контенте и шоу собственного производства на «VK Видео» превысил 1 млрд руб. с момента запуска отдельного приложения в сентябре 2023 года.