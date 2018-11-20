«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать свои личные данные

«ВКонтакте» открыла специальный раздел, где российские пользователи могут скачать информацию, которую на них собирает социальная сеть. Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах соцсети, как они обрабатываются и для чего могут использоваться.

На данный момент сервис работает в тестовом режиме. Выгрузить данные можно в ZIP-архиве. Загрузка архива может занять от нескольких минут или часов до нескольких дней.

«Не всегда и не все данные пользователей могут отображаться в явном виде в интерфейсах «ВКонтакте», поэтому сегодня мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве. Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах «ВКонтакте»», — рассказал управляющий директор соцсети Андрей Рогозов.

Ранее стало известно, что АНО «Цифровая экономика» предложила сделать данные пользователей соцсетей общедоступными. Согласно концепции законопроекта, открытые площадки будут предупреждать пользователей, что их данные находятся в открытом доступе, а закрытые площадки — нести ответственность за конфиденциальность информации.

Инициативу «Цифровой экономики» раскритиковали соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», принадлежащие Mail.Ru Group. Если такой законопроект примут, то в России будет узаконена деятельность сторонних компаний, которые смогут использовать персональную информацию для рекламы или политических кампаний, заявили в Mail.Ru Group.

«Подобный подход к регулированию ставит в приоритет не интересы пользователей, а сомнительные бизнесы, которые занимаются торговлей персональными данными», — отметили в пресс-службе «ВКонтакте».