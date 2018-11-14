«ВКонтакте» представила новый формат историй

Сообщества социальной сети теперь могут публиковать истории в виде сюжета — подборки, которая объединяет до 20 фотографий и видео, а также имеет название и обложку. Пользоваться новой функцией могут группы и публичные страницы, которым и ранее были доступны истории.

При публикации сюжета его обложка появляется в историях сообщества — материал открывается одним нажатием. Подборку также можно разместить на стене сообщества и отправить в личные сообщения или чат. В отличие от обычных историй, со стены паблика сюжет не исчезает даже спустя 24 часа. В день сообществам доступно не больше 50 сюжетов.

Руководители сообщества в течение суток могут загрузить в сюжет новые фотографии и видео или удалить некоторые из них, а также изменить их порядок. Статистика поможет понять, сколько кадров лучше всего добавлять в подборку: она покажет количество людей, которые посмотрели каждую из историй в сюжете.

Когда сюжет закончится, у зрителя будет выбор: посмотреть его ещё раз или вернуться к другим историям. Подписчики могут поделиться сюжетом, добавить его в закладки или ответить на него сообщением.

Подписчики сообщества Glamour первыми увидели сюжеты в историях — издание опубликовало факты о премии «Женщина года» и фотографии лауреатов.