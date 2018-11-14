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«ВКонтакте» представила новый формат историй

14.11.2018 в 15:50

Первыми увидели сюжеты в историях подписчики сообщества Glamour

Сообщества социальной сети теперь могут публиковать истории в виде сюжета — подборки, которая объединяет до 20 фотографий и видео, а также имеет название и обложку. Пользоваться новой функцией могут группы и публичные страницы, которым и ранее были доступны истории.

При публикации сюжета его обложка появляется в историях сообщества — материал открывается одним нажатием. Подборку также можно разместить на стене сообщества и отправить в личные сообщения или чат. В отличие от обычных историй, со стены паблика сюжет не исчезает даже спустя 24 часа. В день сообществам доступно не больше 50 сюжетов.

Руководители сообщества в течение суток могут загрузить в сюжет новые фотографии и видео или удалить некоторые из них, а также изменить их порядок. Статистика поможет понять, сколько кадров лучше всего добавлять в подборку: она покажет количество людей, которые посмотрели каждую из историй в сюжете.

Когда сюжет закончится, у зрителя будет выбор: посмотреть его ещё раз или вернуться к другим историям. Подписчики могут поделиться сюжетом, добавить его в закладки или ответить на него сообщением.

Подписчики сообщества Glamour первыми увидели сюжеты в историях — издание опубликовало факты о премии «Женщина года» и фотографии лауреатов.

Вадим Дорохов, директор по развитию продуктов «ВКонтакте»:

"Истории сообществ были запущены в феврале 2018 года. Спустя некоторое время не осталось никаких сомнений, что это востребованный формат, который интересен и сообществам, и их подписчикам. Поэтому мы продолжили улучшать сервис — и теперь предлагаем формат сюжетов, который поможет пользоваться историями с ещё большим комфортом".

ВКонтакте Glamour
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