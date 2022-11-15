«ВКонтакте» планирует перезапустить сервис такси

«ВКонтакте» планирует перезапустить собственный сервис для заказа такси. Сейчас компания ведёт переговоры о партнёрстве с крупными российскими агрегаторами, которые могли бы интегрироваться в приложение в рамках соцсети, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«"ВКонтакте" может запустить мини-приложение "Такси ВКонтакте" внутри соцсети в партнёрстве с одним из агрегаторов. Сейчас компания ведёт переговоры о партнёрстве с крупными агрегаторами такси в России», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что пользователям соцсети приложение будет доступно во вкладке «Сервисы». Сроки запуска источники агентства не уточнили. В пресс-службе «ВКонтакте» отказались комментировать информацию.

В пресс-службе агрегаторов такси «Яндекс.Go» и Bibi также воздержались от комментариев агентству. В пресс-службе такси «Максим» заявили ТАСС, что в сервис никто не обращался, но компания готова «рассматривать предложения о сотрудничестве в индивидуальном порядке».

«Такси ВКонтакте» прекратил свою работу после продажи агрегатора сервиса «Ситимобил». Решение о приостановке совместного сервиса «Ситимобила» и «ВКонтакте», созданного на базе платформы VK Mini Apps, было принято компанией 31 марта.

«Такси "ВКонтакте" не входило в периметр сделки по продаже «Ситимобилс изначально, поэтому проект был заморожен со стороны бывших владельцев. Мы приобретали часть активов, поэтому на первоначальных переговорах стороны не пришли к общему согласию и больше не возвращались к этому вопросу», — пояснили агентству в пресс-службе «Ситимобил».