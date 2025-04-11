VK запустил просветительские проекты ко Дню космонавтики

Холдинг VK подготовил серию образовательных и развлекательных активностей в честь Дня космонавтики, который ежегодно отмечается 12 апреля. Пользователи смогут узнать больше о космосе и ближе познакомиться с космонавтами онлайн. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Соцсеть «ВКонтакте» и платформа «VK Видео» совместно с Роскосмосом подготовили спецпроект «Разрушители мифов». В нем космонавты Денис Матвеев и Константин Борисов, артисты Азамат Мусагалиев, Дмитрий Чеботарев и Валери Зоидова обсуждают сцены из популярных фильмов о космосе и разбираются, где правда, а где — вымысел.

В числе обсуждаемых в рамках спецпроекта тем — тренировки и испытания космонавтов, двухнедельный карантин перед полетом, традиции и суеверия. Проект «Разрушители мифов» доступен в «VK Видео» с 11 апреля.

В группе калужского Музея истории космонавтики в соцсети «Одноклассники» пользователи могут узнать о питании и рационе космонавтов, их тренировках на борту Международной космической станции (МКС). Также россиянам расскажут, как устраиваются совместные ужины всех членов экипажа на МКС.

В группе московского Музея космонавтики в «Одноклассниках» состоится лекция «Космическая медицина». Ее проведет Арслан Ниязов, специалист по авиационной и космической медицине. Он расскажет о подготовке к полету, жизнедеятельности на борту МКС, работе во время выхода в открытый космос, возвращении на Землю и других аспектах полета человека в космос.

Контентная платформа «Дзен» и ВДНХ открыли иммерсивную экспозицию «Космос зовет» в павильоне № 34 «Космос», она работает до 8 июня включительно. Посетители выставки смогут услышать, как звучит Сатурн, прикоснуться к поверхности Луны и Венеры, увидеть редкие космические явления и попасть на МКС через виртуальный телескоп. В павильоне также представлена лимитированная коллекция «космической» одежды от «Дзена», созданная совместно с брендом (SPUTNIK).

Кроме того, «Дзен» запустил шоу «Космос зовет». В нем космонавт Александр Мисуркин рассказывает о современной системе подготовки космонавтов в России, а Роскосмос делится историями действующих космонавтов.

На портале «Наука Mail» появился спецпроект «Космос. Запуски», в котором собраны старты Роскосмоса, NASA, CNSA и других игроков космической отрасли. Пользователи могут почитать про самые ожидаемые миссии, инновационные разработки, посмотреть календарь космических запусков в России и за рубежом и увидеть поздравление космонавта-испытателя Ивана Вагнера с запуском портала и Днем космонавтики.

Медиа «VK Спорт» и Российская Премьер-Лига (РПЛ) подготовили проект, посвященный Дню космонавтики. В рамках 24-го тура чемпионата России по футболу тренеры всех клубов лиги выйдут на матчи тура со специальными значками, отсылающими к теме космоса. Также в сообществе «Мир Российская Премьер-Лига» во «ВКонтакте» будет опубликован клип с подборкой ярких и эмоциональных моментов из матчей РПЛ этого сезона.

В мессенджере МАХ появился анимированный стикерпак с космонавтами Роскосмоса. В набор входит 12 стикеров, в том числе герой, которому снится «трава у дома», и космонавт, забивающий 895-ю «звездную» шайбу. Каждый стикер привязан к определенному эмодзи.

Пользователи образовательной платформы «Сферум» могут поздравить друг друга с Днем космонавтики с помощью чат-бота «Открытки». Чтобы создать поздравление, нужно выбрать подходящий космический фон, добавить текст и поделиться получившейся открыткой в нужном чате. В честь праздника сервис также обновил стикерпак «Звездный состав», добавив четыре новых стикера.

Сервис «Другое дело» запустил тематический космоквест. До 14 апреля в приложении «Другое дело» во «ВКонтакте» пользователи смогут ежедневно выполнять задания, посвященные астрономии и космической отрасли, и выигрывать полезные призы.