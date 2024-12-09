Итоги года от «VK Видео»: 2,9 млрд просмотров роликов в сутки и рост числа авторов на 52%

Платформа «VK Видео» подвела итоги 2024 года. Количество установок приложения превысило 44 млн на устройствах Android, iOS и Android TV с момента запуска сервиса в сентябре 2023 года. Число просмотров роликов в сутки составило 2,9 млрд, активная месячная аудитория сервиса увеличилась до 72,2 млн. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Количество авторов, создающих оригинальный контент, выросло на 52%, подписки на их страницы возросли в 3,5 раза. Доля смотрения «VK Видео» на Smart TV превысила 30% от всего смотрения на платформе.

Самым популярным автором стал ведущий, юморист и актёр Азамат Мусагалиев. Контент, опубликованный в его сообществе, собрал 451 млн просмотров. На втором месте в списке Влад А4, чьи челленджи и розыгрыши набрали 300 млн просмотров. Также в топ-3 попал Антон Шастун, который создаёт комедийный контент.

В топе лидеров обсуждений на первом месте шоу «Натальная карта». Вторую строчку заняло сообщество о китайской гимнастике, которое привлекло 152 тыс. комментариев. Активно обсуждались проекты «Импрокома» и видеоролики тренера Олега Попова.

Наибольшее количество просмотров среди сериалов собрали первые эпизоды «Подростков в космосе» (25 млн просмотров), «Амуры» (13,9 млн), «Ректора» (11,9 млн), «Цербера» (11,7 млн) и «По зову сердца» (11,3 млн).

Самыми популярными сериями мультфильмов признаны «Добрая пчела. Песенка про козу дерезу!» (1,46 млн просмотров), «Лунтик и его друзья» (1,45 млн), «Барбоскины. Пчёлка» (1,39 млн), «Синий Трактор. Совушка колыбельная» (1,34 млн) и «Доктор Машинкова. Важный светофор» (1,31 млн).

На первом месте в списке самых обсуждаемых видео находится выпуск «Натальной карты» с Сергеем Буруновым, собравший 15,9 тыс. комментариев. Далее в рейтинге следуют видео о поп-культуре и Юрии Гагарине от VK Гида (13,9 тыс.) и «Кто из А4 Челлендж» (13,7 тыс.).

На платформе «VK Видео» развивается направление «Культура. Оно насчитывает больше 2,5 тыс. авторов. За последний год их активность выросла в 1,5 раза, ежемесячно публикуется 36 тыс. видео.