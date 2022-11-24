«ВКонтакте» рассмотрит возможность интеграции дипфейк-технологии в рекламные инструменты

«ВКонтакте» рассматривает возможность использования дипфейков в коммерческих целях. Об этом технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь рассказал во время пресс-подхода на конференции для разработчиков высоконагруженных систем Highload++ 2022.

По его словам, внедрение технологий искуственного интеллекта требует больших человеческих ресурсов и сложных алгоритмов. Для того чтобы проверить, будет ли новая механика востребована, компания использует технику MVP (Minimum Viable Product, «минимально жизнеспособный продукт» — самая ранняя версия продукта, у которой есть минимальный набор функций, достаточный для проверки на первых потребителях).

Для начала «ВКонтакте» определяет, насколько технология интересна пользователям и знаменитостям, внедрив функцию, которая с помощью нейросетей позволяет авторам контента примерить лица знаменитостей при создании видео.

Если дипфейки покажут свою перспективность, «ВКонтакте» может подумать над тем, чтобы дать рекламодателям возможность использовать образы знаменитостей в коммерческих роликах.



В будущем разработчики также намерены поддержать обработку видео в режиме реального времени и интегрировать технологию в «VK Звонки».