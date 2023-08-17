VK разместит замещающие российские облигации

VK Company Limited разместит российские облигации, замещающие еврооблигации, указано на сайте компании. Права на них учитываются российскими депозитариями.

Параметры и условия эмиссии замещающих облигаций будут предоставлены инвесторам после регистрации эмиссионных документов Банком России, указано в сообщении.

В прошлую пятницу компания приняла решение о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK (облигации) с Лондонской фондовой биржи.

Ожидаемая дата прекращения листинга ГДР и облигаций компании — 12 сентября 2023 года в 08:00 по лондонскому времени. Последний день листинга — 11 сентября 2023 года.

Решение о делистинге принято в связи с тем, что большинство активов компании находятся в России, а также VK планирует перерегистрацию с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию. На ситуацию повлиял также тот факт, что компания не может раскрывать нормативные новости на Лондонской фондовой бирже, а также фактическая приостановка торгов ГДР и облигациями c 3 марта 2022 года.