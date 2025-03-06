VK открыла «Секреты цифровой доступности»

VK открыла для всех желающих свою внутреннюю систему обучения по цифровой доступности. На онлайн-платформе «Секреты цифровой доступности» собрано более 30 видеоуроков и 20 практических материалов, которые помогут разработчикам, дизайнерам, тестировщикам и продуктовым менеджерам адаптировать цифровые продукты для пользователей с особенностями восприятия. Об этом Sostav сообщили в компании.

В основу программы легли исследования VK о взаимодействии с интерфейсами незрячих и слабовидящих людей, а также пользователей с нарушением моторных функций и слуха. Среди экспертов программы — представители продуктов холдинга VK, которые внедряют опции для людей с особенностями восприятия.

Оксана Фетисова, директор по обучению и развитию VK: Изначально при создании курса мы планировали организовать обмен знаниями внутри холдинга, чтобы продукты VK становились доступнее для максимального количества людей. Но поняли, что опыт VK в создании инклюзивных сервисов может быть полезен и за пределами компании. Чем больше интернет-ресурсов будут учитывать особенности восприятия всех пользователей, тем инклюзивнее будет цифровая среда в целом.

В компании напомнили, что, например, с помощью скринридера в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» можно читать ленту новостей, ставить реакции, обмениваться сообщениями, комментировать публикации. В «VK Звонках» есть озвучка интерфейса и субтитры в реальном времени.