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11.11.2022 в 15:00

VK обсуждает покупку Medium Quality, выпускающую «Внутри Лапенко» и «Что было дальше?»

Ранее холдинг приобрёл инфлюенс-маркетинговое агентство Invite, а сейчас обсуждается покупка Didenok Team

VK обсуждает покупку продакшн-компании Medium Quality, которая снимает YouTube-шоу «Что было дальше?», «Внутри Лапенко», Big Russian Boss Show и «Я себя знаю!» (для канала Азамата Мусагалиева), пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к Kept (ранее KPMG), которая дала оценку Medium Quality для холдинга. Переговоры идут с августа — сделка позволит VK нарастить аудиторию за счёт эксклюзивного контента, полагают собеседники издания.

По данным СПАРК, владельцем Medium Quality является продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов. Он отказал изданию в комментарии.

Выручка ООО «МКП» в 2021 году составила около 1,2 млрд руб., прибыль — около 133 млн руб. По данным источника издания, главным по доходности было шоу «Что было дальше?» (ЧБД). По словам собеседника, в начале 2021 года одна рекламная интеграция в шоу стоила 15 млн руб. А к осени того же года стоимость интеграций составила 18 млн руб. Суммарная рекламная выручка ЧБД за 2021 год составила более 430 млн руб., отметил собеседник издания, близкий к Medium Quality. Список рекламодателей шоу включал Aviasales, «СберМаркет», банк «Точка», «Иви» и другие компании, отмечает издание.

Последний выпуск ЧБД вышел 13 января. Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» писала в апреле, что проект закрывается, но креативный продюсер шоу Дарья Морозова это опровергла, заявив ЧБД находится на межсезонной паузе. Большинство других проектов Medium Quality продолжили выходить.

Ранее в этом году VK уже купил инфлюенс-маркетинговое агентство Invite, а в октябре стало известно о возможной сделке по приобретению Didenok Team. Для холдинга это не первая сделка M&A и она позволит расширить присутствие VK на рынке инфлюенс-маркетинга.

Мария Полищук
VK Внутри Лапенко Что было дальше? Medium Quality
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