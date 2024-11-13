VK может свернуть проект умных колонок

VK может завершить проект умных колонок «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся». Компания уже начала реорганизацию, в результате которой ООО «ВК Умные устройства» будет присоединено к ООО «ВК Стор». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Несколько собеседников среди крупных IT-компаний сообщили изданию, что VK намерена свернуть проект умных колонок. «Такое решение связано с низким показателем продаж устройств как в количественном выражении, так и в денежном», — говорит один из них.

В самой VK не подтверждают информацию о возможном закрытии направления, добавляя, что в октябре VK представила новую модель VK «Капсула Про». Однако источник издания утверждает, что данная модель будет одной из последних в линейке колонок VK и сейчас корпорация «распродает остатки» предыдущей партии товаров.

В начале августа Sostav сообщал, что подразделение VK, разрабатывающее голосового помощника «Марусю», сократит 80% штатной численности сотрудников. В самой компании информацию не подтверждали. По словам одного из собеседников «Коммерсанта», часть сотрудников уже перешла в МТС.

Согласно данным VK, в первом квартале 2024-го совокупно пользователи провели на 50% больше времени, используя голосового помощника в сервисах группы, чем в первом квартале 2023-го. При этом общий time spent Маруси в «VK Капсулах» вырос на 53% год к году.