VK купила долю в разработчике «Р7»

VK закрыла сделку по приобретению 25% компании «Р7» — российского разработчика офисного программного обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба холдинга. Покупка стала частью стратегии развития технологического направления компании — VK Tech.

«Инвестиции в офисные продукты поддерживают стратегический вектор VK Tech на расширение комплементарного продуктового портфеля для бизнеса. Благодаря интеграции с решениями «Р7» пользователи могут организовывать совместную работу с документами, таблицами и презентациями», — отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

Эксперт добавил, что VK вместе с «Р7» будет создавать новые функции для повышения продуктивности команд.

Финансовые условия сделки стороны не раскрывают. Источник РБК, близкий к VK, рассказал, что сумма сделки могла составить 2,5−3,5 млрд руб.

Напомним, в октябре 2024 года VK и «Р7» заключили технологическое партнерство, в рамках которого облачные редакторы «Р7-Офис» были интегрированы в почтовые и облачные сервисы VK, а также в продукты для бизнеса.