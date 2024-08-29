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29.08.2024 в 18:07

Авторы «VK Клипов» смогут продвигать свой контент

Вертикальные ролики покажут в новостной ленте «ВКонтакте»

VK расширила список инструментов, доступных для авторов коротких вертикальных роликов. Пользователи и бизнес могут продвигать свои клипы, опубликованные в сообществе или в личном профиле во «ВКонтакте». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Вертикальные ролики покажут в новостной ленте «ВКонтакте» и в разделе «Клипы» между другими видео. Пользователи смогут подписаться на сообщество или личный профиль автора прямо из ролика.

Новый инструмент единой платформы «VK Реклама» позволит авторам и предпринимателям получать больше показов, реакций, комментариев и репостов.

Станислав Бонбин, директор по рекламным технологиям и СМБ:

Короткие вертикальные ролики — простой и понятный формат для авторов и бизнеса. Он не требует больших инвестиций и вызывает высокий отклик у аудитории. С ростом объёма контента отстроиться от конкурентов становится сложнее. Алгоритмы «VK Рекламы» помогут находить целевую аудиторию роликов, которая вероятнее подпишется на сообщество или профиль автора или бизнеса «ВКонтакте». Автоматическая маркировка в кабинете упростит соблюдение законодательства без дополнительных затрат времени и ресурсов.

Раньше с помощью инструментов рекламного кабинета «ВКонтакте» можно было продвигать свои товары в формате вертикальных роликов без публикации в сообществе или профиле. Их показывали между авторскими клипами. Они не получали органические просмотры — только платные.

Настройка и аналитика продвижения клипов доступны в «VK Рекламе» на десктопе и в мобильном приложении «ВКонтакте». Часть аудитории может запускать рекламу клипов в формате интерфейса соцсети. Для этого нужно нажать кнопку «Продвигать» после публикации клипа. В ближайшее время кнопка появится у всех пользователей «ВКонтакте».

VK Клипы VK Реклама
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