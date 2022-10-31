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31.10.2022 в 16:55

В «Одноклассниках» стал доступен просмотр «VK Клипов»

Пользователи соцсети могут смотреть клипы в отдельной ленте

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Социальная сеть «Одноклассники» («ОК») запустила в своих мобильных приложениях на iOS и Android возможность просмотра коротких вертикальных видео из сервиса «VK Клипы». Пользователи «ОК» могут посмотреть ролики в отдельной ленте, не выходя из соцсети. Об этом Sostav собщили в VK.

В компании подчеркнули, что запуск стал первым этапом взаимодействия двух платформ.

Кроме просмотра клипов, пользователи могут оставлять к ним реакции и делиться понравившимися видео со своими друзьями в ленте «ОК». Согласно результатам тестового запуска, каждый пользователь «ОК» смотрит в отдельной ленте в среднем более 20 клипов, отмечают в VK.

Фото: VK

Как пояснили в компании, клипы в ленте рекомендуются пользователям на основании анализа их интересов «умной» системой. Она анализирует публичные действия, совершаемые в профиле, и его реакции на контент, предлагая наиболее релевантные видео из коллекции «VK Клипов». Кроме того, лента клипов автоматически перестраивается в зависимости от того, какие видео пользователи смотрят чаще и на какие ролики реагируют.

В дальнейшем «ОК» и «VK Клипы» планируют запустить интеграцию, которая позволит получить доступ ко всем возможностям сервиса внутри мобильных приложений «ОК».

Новую версию системы рекомендаций контента, которая сфокусирована на авторских публикациях, «ОК» запустили в сентябре. До этого технологии не учитывали разнообразие авторов, а подстраивались только под интересы пользователей.

Одноклассники VK Клипы
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