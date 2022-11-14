Надежда Серова заняла пост вице-президента по персоналу в VK

VK объявил о назначении Надежды Серовой на должность вице-президента по персоналу. Она будет курировать HR-направление, улучшать бизнес-процессы работы с командой, а также внедрять передовой опыт востребованных образовательных проектов для сотрудников холдинга. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе VK.

Серова перешла в компанию из «Тинькофф банка», где в последние годы занимала должность директора по персоналу. С 2015 по 2018 год она руководила направлением HR в «Яндекс Маркете». В сфере HR Надежда Серова проработала более 15 лет, из которых в течение 10 лет занимала руководящие посты.