VK уйдёт от Microsoft к отечественному разработчику

С 17 марта пользователи VK жалуются на неисправный инструмент просмотра файлов, прикреплённых к письмам в почтовом сервисе Mail.ru. Это произошло после отключения Microsoft доступа Mail.ru к своим серверам — пользователи лишились возможности просматривать вложенные файлы из писем, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника компании, работавшего над восстановлением сервиса.

«Наш партнёр столкнулся с техническими сложностями, и мы работаем над новым решением вместе с компанией "МойОфис", чтобы пользователи могли и дальше использовать привычную функциональность», — сообщил изданию представитель VK. Подробности сотрудничества он не раскрыл.

«МойОфис» предоставил холдингу свой продукт «Автономный модуль редактирования», пояснила изданию коммерческий директор «МойОфис» Елена Непочатова. Она уточнила, что речь идёт об инструменте для открытия и просмотра текстовых и табличных файлов в браузере.

VK, бывшая Mail.ru Group, сообщала о внедрении продуктов Microsoft Office Online в 2015 году. Тогда компания отмечала, что задействовала эти технологические решения одной из первых в России.

О причинах расторжения сотрудничества в VK не рассказали. Также ситуацию не прокомментировал российский офис Microsoft. Американская корпорация объявила о приостановке работы в России в начале марта. При этом речь шла об отказе от новых продаж продуктов и услуг, а не поддержании обслуживания ранее заключённых контрактов.

По словам Рената Лашина, исполнительного директора ассоциации «Отечественный софт», смена партнёра с Microsoft на российскую компанию никак не повлияет на качество продукта и функционал. «Переход информационных систем и массовых сервисов крупных IТ-компаний на российские решения говорит о долгосрочных планах сотрудничества разработчиков», — отметил эксперт. Кейс VK — это хороший сигнал для отечественного IТ-рынка: «Мы видим, что отечественные продукты достигли определенного уровня зрелости, а сам рынок стал более самостоятельным», — заявил Лапшин.