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18+

Группа Игроник

крупнейший национальный медиахолдинг

Игроник предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание: услуги баинга во всех типах медиа, digital, ООН, MICE, производство, специальные и спонсорские проекты, а также располагает собственным инвентарём (1100 рекламных конструкций и поверхностей на территории Москвы и Московской области). В 2022 году к Группе Игроник присоединились Progression Group, Mediaplus Group Russia, Strong Advertising и локальное агентство «Сова».

  • 30 лет На рынке
  • > 80 Клиентов
  • 8 место В ТОП-10 рейтинга question8 место В ТОП-10 рейтинга крупнейших независимых медиахолдингов России по версии АКАР & SOSTAV 2022
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Медиа

Стратегическое и тактическое медиапланирование

Баинг рекламных размещений во всех СМИ: ТВ/радио/ООН/пресса

Медиа-аналитика

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Digital

Медийные компании

Programmatic

Smm

Инфлюенс маркетинг

SEO Продвижение

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MICE

Бизнес-мероприятия

Праздники

Конференции и пресс-туры

Выставки, фестивали, концерты, спортивные соревнования

Социально-ответственный туризм

Разработка и производство корпоративных сувениров

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Наружная реклама

Более 1 000 рекламных поверхностей на территории МО

Размещение наружной рекламы на собственном инвентаре и не только

Комплексное сопровождение рекламных кампаний: дизайн макетов, производство и монтаж, технический мониторинг

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Производство

Дизайн и установка рекламной архитектуры любой сложности

Комплексная реализация производственных, складских и логистических задач по оснащению рекламных объектов

Регистрация рекламных размещений в органах местного самоуправления

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Клиенты

Банки Девелоперы Гос.сектор Ритейл Телеком FMCG Развлечения и спорт Другое

Команда

Пипко Никита

Пипко Никита

CEO / Президент
Куликов Александр

Куликов Александр

СОО / Заместитель СЕО / Главный операционный директор
Киселева Валерия

Киселева Валерия

CFO / Заместитель СЕО / Финансовый директор
Мысина Ирина

Мысина Ирина

Заместитель CEO / Директор по стратегическому и корпоративному развитию
Сухоручкина Мария

Сухоручкина Мария

Заместитель СОО
Шаханова Наталья

Шаханова Наталья

Административный директор
Трояновская Алина

Трояновская Алина

PR-директор
Чехобах Анна

Чехобах Анна

Управляющий директор медиа-дивизиона
Шерстенникова Ирина

Шерстенникова Ирина

Заместитель директора по стратегическому и корпоративному развитию
Чувашов Евгений

Чувашов Евгений

Управляющий директор диджитал дивизиона
Тимофеева Елена

Тимофеева Елена

Директор оператора наружной рекламы
Сергеева Анастасия

Сергеева Анастасия

Директор объединенного баинга
Минина Анна

Минина Анна

Директор по ООН-баингу
Курач Андрей

Курач Андрей

Директор по диджитал баингу
Саидова Аида

Саидова Аида

Директор по стратегическому и медиапланированию
Туровская Надежда

Туровская Надежда

Директор по спонсорским и специальным проектам
+7 495 234 2142
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