Игроник предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание: услуги баинга во всех типах медиа, digital, ООН, MICE, производство, специальные и спонсорские проекты, а также располагает собственным инвентарём (1100 рекламных конструкций и поверхностей на территории Москвы и Московской области). В 2022 году к Группе Игроник присоединились Progression Group, Mediaplus Group Russia, Strong Advertising и локальное агентство «Сова».

30 лет На рынке

На рынке > 80 Клиентов

Клиентов 8 место 8 место В ТОП-10 рейтинга крупнейших независимых медиахолдингов России по версии АКАР & SOSTAV 2022 В ТОП-10 рейтинга