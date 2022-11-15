Игроник предоставляет своим клиентам комплексное обслуживание: услуги баинга во всех типах медиа, digital, ООН, MICE, производство, специальные и спонсорские проекты, а также располагает собственным инвентарём (1100 рекламных конструкций и поверхностей на территории Москвы и Московской области). В 2022 году к Группе Игроник присоединились Progression Group, Mediaplus Group Russia, Strong Advertising и локальное агентство «Сова».
Стратегическое и тактическое медиапланирование
Баинг рекламных размещений во всех СМИ: ТВ/радио/ООН/пресса
Медиа-аналитикаПодробнее
Медийные компании
Programmatic
Smm
Инфлюенс маркетинг
SEO ПродвижениеПодробнее
Бизнес-мероприятия
Праздники
Конференции и пресс-туры
Выставки, фестивали, концерты, спортивные соревнования
Социально-ответственный туризм
Разработка и производство корпоративных сувенировПодробнее
Более 1 000 рекламных поверхностей на территории МО
Размещение наружной рекламы на собственном инвентаре и не только
Комплексное сопровождение рекламных кампаний: дизайн макетов, производство и монтаж, технический мониторингПодробнее
Дизайн и установка рекламной архитектуры любой сложности
Комплексная реализация производственных, складских и логистических задач по оснащению рекламных объектов
Регистрация рекламных размещений в органах местного самоуправленияПодробнее