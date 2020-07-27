Вице-президентом «Билайна» по дистрибуции стал бывший топ-менеджер «М.Видео-Эльдорадо»

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») назначил на должность вице-президента по дистрибуции Андрея Губанова, рассказали Sostav в компании. Ранее он занимал руководящие посты в «М.Видео-Эльдорадо».

Губанов займется усилением позиции «Билайна» в ритейле и будет отвечать за представленность бренда во всех каналах офлайн-продаж, развитие новых форматов продаж и расширение партнёрской сети. «Особое внимание Андрей будет уделять реформированию розницы, построению эффективных форматов офисов продаж, отвечающих вызовам изменяющегося рынка и ожиданиям клиентов в эпоху цифрового ритейла», — отметили в «ВымпелКоме».

Губанов сотрудничал с «М.Видео-Эльдорадо» 11 лет. Его опыт работы в основном связан со сферой телекоммуникаций и IT, разработкой новых бизнес-направлений и запуском новых проектов. В группе Губанов занимался созданием ритейлера m_mobile и B2B-маркетплейса M.Business, управлением цифровой продукцией и продажами, развитием магазинов малого формата.

В начале июля в «Вымпелкоме» объявили о назначении Марии Елаевой на пост вице-президента по качеству и клиентскому опыту. До прихода в компанию она на протяжении десяти лет работала в МТС.