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27.07.2020 в 16:00

Вице-президентом «Билайна» по дистрибуции стал бывший топ-менеджер «М.Видео-Эльдорадо»

Андрей Губанов займется усилением «Билайна» в ритейле и развитием новых форматов продаж

ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») назначил на должность вице-президента по дистрибуции Андрея Губанова, рассказали Sostav в компании. Ранее он занимал руководящие посты в «М.Видео-Эльдорадо».

Губанов займется усилением позиции «Билайна» в ритейле и будет отвечать за представленность бренда во всех каналах офлайн-продаж, развитие новых форматов продаж и расширение партнёрской сети. «Особое внимание Андрей будет уделять реформированию розницы, построению эффективных форматов офисов продаж, отвечающих вызовам изменяющегося рынка и ожиданиям клиентов в эпоху цифрового ритейла», — отметили в «ВымпелКоме».

Андрей Губанов / «Вымпелком»

Губанов сотрудничал с «М.Видео-Эльдорадо» 11 лет. Его опыт работы в основном связан со сферой телекоммуникаций и IT, разработкой новых бизнес-направлений и запуском новых проектов. В группе Губанов занимался созданием ритейлера m_mobile и B2B-маркетплейса M.Business, управлением цифровой продукцией и продажами, развитием магазинов малого формата.

В начале июля в «Вымпелкоме» объявили о назначении Марии Елаевой на пост вице-президента по качеству и клиентскому опыту. До прихода в компанию она на протяжении десяти лет работала в МТС.

Вымпелком Билайн М.Видео-Эльдорадо Андрей Губанов
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