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18+
24.08.2021 в 15:50

Александр Шарвадзе назначен директором по маркетингу киберспортивного клуба Virtus.prо

Клуб планирует вывести бренд за пределы СНГ

Александр Шарвадзе. Фото: Virtus.prо

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил о назначении Александра Шарвадзе на должность директора по маркетингу. Он возьмет на себя руководство маркетинговыми коммуникациями Virtus.pro, включая формирование и реализацию стратегии, развитие бренда и расширение аудитории клуба, рассказал клуб на своем сайте.

До прихода в Virtus.pro Шарвадзе работал главным продюсером «Спорт FM» и возглавлял маркетинг UFC Russia, где отвечал за вывод бренда на российский рынок.

Александр Шарвадзе, директор по маркетингу Virtus.pro:

В сфере моих интересов всегда был креативный подход к развитию брендов и создание новых, нешаблонных методов завоевания аудитории. Практически вся моя жизнь связана со спортом, и в киберспорте, на мой взгляд, масса возможностей и потенциальных проектов, которые можно реализовать, используя мой текущий опыт. Рад присоединиться к Virtus.pro, и мне очень приятно, что предстоит работать в команде профессионалов, которая ставит перед собой амбициозные задачи.

Сергей Гламазда, генеральный менеджер Virtus.pro:

За последние полтора года у Virtus.pro многое изменилось: появился бренд VP.Prodigy, мы открыли свое мобильное приложение и развиваем франшизу VP.Bearloga. Все это создано, чтобы наши болельщики и партнеры могли лучше взаимодействовать с нашим клубом. Я уверен, что с приходом Александра Шарвадзе мы сможем сделать бренд Virtus.pro еще более интересным не только в СНГ, но и за его пределами.

В 2020 году Virtus.pro стал вторым самым просматриваемым киберспортивным клубом СНГ после NAVI. Всего русскоязычные трансляции посетили 5,8 млн уникальных зрителей. Первое место по просмотрам в СНГ заняла игра Dota 2.

Virtus.pro киберспорт
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