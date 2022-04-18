Два топ-менеджера Russ Outdoor перешли в VinEx Media

Галина Зинькович назначена на должность директора по продажам VinEx Media. До этого она работала директором по продажам и маркетингу в Russ Airport Media. Анна Клюева возглавила отдел по работе с прямыми клиентами и агентствами. До прихода в VinEx Media она руководила группой отдела продаж Russ Outdoor. О кадровых изменениях Sostav сообщили в компании.

Зинькович более 20 лет работает на медийном рынке на различных руководящих должностях крупнейших компаний в сферах издательства, дистрибуции и маркетинга, таких как: ИД «Бурда», Медиа холдинг «Эксперт», ИД «Секрет фирмы». За время работы в продажах рекламы в аэропорту «Пулково» города Санкт-Петербурга она достигла высоких показателей как в коммерческом, так и в креативном аспектах, отметили в компании.

Клюева имеет 26-летний опыт работы в наружной рекламе и благодарность Администрации президента за реализацию предвыборной кампании, что свидетельствует о её высочайшем профессионализме и огромном потенциале на новом месте работы, подчеркнули в VinEx Media.

Сейчас в управляющей команде VinEx Media — генеральный директор Дмитрий Цибисов, заместитель гендиректора Павел Крюков и коммерческий директор Ирина Шмуйлова.

Галина Зинькович, директор по продажам VinEx Media: Рынок бросает нам серьёзный вызов, рекламная активность сильно зависит от резко изменяющейся внешней среды. Сегодня особенно важно понимать интересы клиента и действовать в парадигме win-win. Уверена, что вместе с VinEx Media нам это удастся в полной мере!

Анна Клюева, руководитель отдела по работе с прямыми клиентами и агентствами VinEx Media: Высокая школа организации продаж наружной рекламы и клиентского сервиса, помноженная на качественный инвентарь, всегда давала прекрасный результат для рекламодателя. Искренне считаю, что в составе команды VinEx Media смогу реализовать громкие и эффективные проекты. Бизнес-цели клиента в рекламной кампании становятся нашим целями. Для нас дело чести — не только достичь их, но и превысить.