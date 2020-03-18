Viacom запустил социальную кампанию #AloneTogether о необходимости самоизоляции

Американский медиахолдинг Viacom и компания Ad Council разработали социальную кампанию, которая призывает людей оставаться дома и, по всей видимости, смотреть телевизор.

Проект приурочен к текущей ситуации с распространением в мире коронавируса. Власти рекомендуют жителям по возможности оставаться дома, чтобы замедлить процесс заражения внутри города и страны.

Кампания поддерживается телеканалами из портфеля Viacom — MTV, Comedy Central, Paramount Network, CMT, VH1 и другими — и призывает людей оставаться дома независимо от того, имеют они симптомы или нет.

Каждое сообщение содержит хэштег #AloneTogether. Авторы кампании подчеркивают, что необходимо создать единство через развлечения. Креаторы сообщают, что в рамках проекта будет также запущено несколько диджитал-активностей с участией знаменитостей и блогеров.

Важный тезис кампании — социальное дистанцирование не означает полную социальную изоляцию, поэтому телеканалы намерены оставаться рядом со зрителем и быть для них источником не только информации, но и развлечений, совместного отдыха.