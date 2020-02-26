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26.02.2020 в 08:50

Ветеранам ВОВ ко Дню Победы подарят кнопочные телефоны

Также планируется предоставить бесплатную сотовую связь

Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получат бесплатные кнопочные телефоны. Кнопочные мобильные устройства будут выданы сотовыми операторами, а услуги связи для ветеранов также станут бесплатными, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Минкомсвязи.

В Tele2 сообщили, что участвовали в совещании, посвящённом обсуждению концепции проекта. На встрече были сформулированы общие требования к аппаратам, которые подойдут пожилым людям: это телефоны, ориентированные прежде всего на голосовые услуги, с крупными экранами, клавишами и шрифтом, звуковым сопровождением набора. Оператор считает инициативу положительной. В «Мегафоне» и «Билайне» также позитивно отнеслись к идее таким образом поздравить ветеранов с 75-летием Победы.

Стоимость обычного мобильного телефона с крупными кнопками, так называемого «бабушкофона» составляет в среднем около 800 рублей, подсчитал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Получается, что только аппараты в рамках этого социального проекта обойдутся операторам до 48 млн рублей, добавил он. А себестоимость услуг связи, в зависимости от наполнения пакета, — 50−80 млн рублей в год. Состав пакета услуг пока обсуждается. Это не особо обременительная сумма для операторов и не самый внушительный объем устройств, считает аналитик.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, простые кнопочные телефоны, а не смартфоны были выбраны потому, что не каждый пожилой человек освоил устройства с сенсорным экраном. К тому же, если бы были выбраны смартфоны, то расходы операторов выросли в несколько раз, при этом для многих ветеранов это стало бы бессмысленным подарком.

По данным GfK, доля кнопочных устройств в общих продажах мобильных телефонов составляет 27%. Интернетом в России не пользуются порядка 20,2% населения в возрасте старше 16 лет — это свыше 24 млн человек. Среди причин: отсутствие потребности (48,4%), неумение (35,7%) и отстуствие гаджетов (14,1%).

День Победы ВОВ ветераны
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