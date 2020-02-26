Ветеранам ВОВ ко Дню Победы подарят кнопочные телефоны

Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получат бесплатные кнопочные телефоны. Кнопочные мобильные устройства будут выданы сотовыми операторами, а услуги связи для ветеранов также станут бесплатными, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Минкомсвязи.

В Tele2 сообщили, что участвовали в совещании, посвящённом обсуждению концепции проекта. На встрече были сформулированы общие требования к аппаратам, которые подойдут пожилым людям: это телефоны, ориентированные прежде всего на голосовые услуги, с крупными экранами, клавишами и шрифтом, звуковым сопровождением набора. Оператор считает инициативу положительной. В «Мегафоне» и «Билайне» также позитивно отнеслись к идее таким образом поздравить ветеранов с 75-летием Победы.

Стоимость обычного мобильного телефона с крупными кнопками, так называемого «бабушкофона» составляет в среднем около 800 рублей, подсчитал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Получается, что только аппараты в рамках этого социального проекта обойдутся операторам до 48 млн рублей, добавил он. А себестоимость услуг связи, в зависимости от наполнения пакета, — 50−80 млн рублей в год. Состав пакета услуг пока обсуждается. Это не особо обременительная сумма для операторов и не самый внушительный объем устройств, считает аналитик.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, простые кнопочные телефоны, а не смартфоны были выбраны потому, что не каждый пожилой человек освоил устройства с сенсорным экраном. К тому же, если бы были выбраны смартфоны, то расходы операторов выросли в несколько раз, при этом для многих ветеранов это стало бы бессмысленным подарком.

По данным GfK, доля кнопочных устройств в общих продажах мобильных телефонов составляет 27%. Интернетом в России не пользуются порядка 20,2% населения в возрасте старше 16 лет — это свыше 24 млн человек. Среди причин: отсутствие потребности (48,4%), неумение (35,7%) и отстуствие гаджетов (14,1%).