Вероника Северная: настоящее и будущее рекламного рынка

Сегодня в гостях у Sostav генеральный директор холдинга NMi Group Вероника Северная.

Что внутри:

Разучился ли зритель смотреть длинные рекламные ролики и как понять новую философию бизнес-партнерства? Причины и последствия повышения цен на ТВ-рекламу и уровень медиаинфляции. О трендах потребительского поведения и ответе телевидения на рост диджитал-рекламы. А еще — о проблеме кадров и секретах успешного руководителя.

Смотрите интервью на удобных вам платформах:

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Таймкоды:

0:00 — Начало

1:25 — Об амбициях и результатах

4:49 — Об усилении внутренней конкуренции

7:22 — Об объединении компаний

8:37 — О новом стратегическом инвесторе

9:44 — О новой философии бизнес-партнерства

11:16 — О совместном предприятии NMi Group и А2

12:51 — О развитии через партнерство

13:41 — Об усложнении медийки

15:05 — О рейтингах индустрии

17:33 — О целевых аудиториях

22:21— Об аудиториях e-com и ТВ

24:31— О перспективах маркетплейсов

26:33 — Об искусстве в рекламе

29:47 — О спонсорских интеграциях

30:53 — О повышении цен на ТВ-рекламу

33:51 — О медиаинфляции

35:22 — О критериях выбора агентства

37:37 — О реакции ТВ на рост диджитал

38:56 — О цифровой наружной рекламе

41:26 — О кадровой проблеме

42:46 — О стиле руководства

45:19 — О будущем рекламного рынка

46:30 — Анекдот от Вероники Северной