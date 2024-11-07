Вероника Северная: настоящее и будущее рекламного рынка

Сегодня в гостях у Sostav генеральный директор холдинга NMi Group Вероника Северная.
Что внутри:
Разучился ли зритель смотреть длинные рекламные ролики и как понять новую философию бизнес-партнерства? Причины и последствия повышения цен на ТВ-рекламу и уровень медиаинфляции. О трендах потребительского поведения и ответе телевидения на рост диджитал-рекламы. А еще — о проблеме кадров и секретах успешного руководителя.
Смотрите интервью на удобных вам платформах:
Таймкоды:
0:00 — Начало
1:25 — Об амбициях и результатах
4:49 — Об усилении внутренней конкуренции
7:22 — Об объединении компаний
8:37 — О новом стратегическом инвесторе
9:44 — О новой философии бизнес-партнерства
11:16 — О совместном предприятии NMi Group и А2
12:51 — О развитии через партнерство
13:41 — Об усложнении медийки
15:05 — О рейтингах индустрии
17:33 — О целевых аудиториях
22:21— Об аудиториях e-com и ТВ
24:31— О перспективах маркетплейсов
26:33 — Об искусстве в рекламе
29:47 — О спонсорских интеграциях
30:53 — О повышении цен на ТВ-рекламу
33:51 — О медиаинфляции
35:22 — О критериях выбора агентства
37:37 — О реакции ТВ на рост диджитал
38:56 — О цифровой наружной рекламе
41:26 — О кадровой проблеме
42:46 — О стиле руководства
45:19 — О будущем рекламного рынка
46:30 — Анекдот от Вероники Северной