Верона Городкова возглавила департамент маркетинга Looky

Верона Городкова, директор по маркетингу Looky:

Передо мной и командой стоят амбициозные задачи — в короткие сроки нам необходимо пересобрать коммуникационную стратегию — сосредоточиться на работающих каналах продвижения, дополнив их сильными площадками для укрепления нашего бренда.

Помимо стандартных креативов по привлечению аудитории, которые рассказывают о главных особенностях и функциях Looky, таких как перенос контента из Instagram* одним кликом, встроенных бесплатных нейрофильтров, реферальных программах (Looky-коины), мы нацелены на создание коллабов с блогерами и брендами. Продолжим следить за инфоповодами и использовать их для продвижения.

В этом мы уже преуспели — недавний пример: наш нейрофильтр «Барби» привел не только подписчиков, но и увеличил количество пользователей нейросети внутри платформы более чем в 2,5 раза.