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23.08.2023 в 11:33

Верона Городкова возглавила департамент маркетинга Looky

Ранее она занимала пост директора по креативным специальным проектам сейлз-хауса «Газпром-Медиа»

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Верона Городкова назначена директором по маркетингу российской социальной сети Looky, сообщили Sostav в компании.

Среди основных задач Городковой — расширение аудитории социальной сети, внедрение дополнительных функций для новых сегментов пользователей, построение блогерского направления.

Верона Городкова, директор по маркетингу Looky:

Передо мной и командой стоят амбициозные задачи — в короткие сроки нам необходимо пересобрать коммуникационную стратегию — сосредоточиться на работающих каналах продвижения, дополнив их сильными площадками для укрепления нашего бренда.

Помимо стандартных креативов по привлечению аудитории, которые рассказывают о главных особенностях и функциях Looky, таких как перенос контента из Instagram* одним кликом, встроенных бесплатных нейрофильтров, реферальных программах (Looky-коины), мы нацелены на создание коллабов с блогерами и брендами. Продолжим следить за инфоповодами и использовать их для продвижения.

В этом мы уже преуспели — недавний пример: наш нейрофильтр «Барби» привел не только подписчиков, но и увеличил количество пользователей нейросети внутри платформы более чем в 2,5 раза.

Ранее Верона Городкова работала в сейлз-хаусе «Газпром-Медиа», где отвечала за запуск и реализацию диджитал-проектов. В холдинге Городкова в разное время руководила двумя структурами: инфлюенс-агентством GPM Blogger Hub и инхаус-агентством «Кантата». Она проработала в «Газпром-Медиа» 13 лет.

Городкова принимала участие в руководстве запуском таких проектов холдинга, как телеканалов «Матч-ТВ», «Супер» и 2×2, киноплатформы Premier, радиостанции «Юмор-ФМ», социальной сети RuTube.

Под руководством Вероны Городковой мультиплатформенный сервис, одноименный названию агентства — «Кантата» — обеспечил рекордные кассовые сборы фильму «Гоголь. Начало», продвижением которого занимались структуры «Газпром-Медиа». Лауреатом премии ТЭФИ стала рекламная кампания этой кинокартины. С помощью инструмента «Кантата» осуществлялось продвижение таких фильмов и сериалов, как «Полицейский с Рублёвки», «Доктор Лиза», «Стрельцов», «Холоп», «Т-34», «Движение вверх» и других, всего — более пятидесяти рекламных кампаний.

Верона Городкова — ментор стартапов Сколково по направлению медиа и диджитал, преподаватель Высшей школы экономики.

*запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России.

Looky городкова
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