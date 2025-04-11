Верховный суд России признал право на компенсацию за рекламные звонки

Верховный суд России подтвердил право граждан на получение компенсации за моральный вред, причиненный спам-звонками с рекламой. Поводом для рассмотрения дела стала жалоба жителя Москвы, которому неоднократно поступали звонки от банка с предложением оформить кредит, несмотря на то что он не был клиентом этой организации и просил прекратить обзвон. Об этом сообщают «Известия».

Мужчина направил банку претензию, однако звонки продолжались. После этого он обратился в суд, потребовав компенсацию в размере 5 тыс. руб. за причиненные неудобства. Представители банка заявили, что звонки были ошибочными: номер москвича случайно попал в базу данных согласившихся на рассылку клиентов.

Верховный суд РФ направил дело на пересмотр, подчеркнув, что вина рекламораспространителя предполагается, пока он не докажет обратное. В документе суда указано, что распространение рекламы по сетям электросвязи допустимо только при предварительном согласии абонента, а при получении требования о прекращении обзвонов и рассылок рекламораспространитель обязан немедленно выполнить его.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту граждан от телефонных и интернет-мошенников. Среди мер — обязательная маркировка звонков, возможность запрета на рекламные обзвоны, спам-рассылки и входящие международные вызовы.