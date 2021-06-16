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16.06.2021 в 12:10

Группа VEON приобрела рекламно-технологическую платформу OTM

Сделка усилит позиции группы в сфере AdTech

Международная телекоммуникационная группа VEON (в нее входит ПАО «ВымпелКом», бренд «Билайн») купила мажоритарную долю в российской группе компаний OTM, которой принадлежит технологическая платформа для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы. Об этом Sostav рассказали в ПАО «ВымпелКом».

В компании отмечают, что приобретение ОТМ позволит существенно усилить присутствие VEON на рынке AdTech. ОТМ останется независимой операционной компанией, управляемой текущим менеджментом. В перспективе планируется расширять географию работы OTM на рынках присутствия VEON.

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент ПАО «ВымпелКом» по развитию цифрового и нового бизнеса:

Для нас AdTech является фокусным и стратегическим направлением, где мы можем внести существенный вклад в развитие рынка, предложить уникальные продукты для агентств и рекламодателей. В этом смысле приобретение крупного игрока AdTech рынка является оптимальным решением. ОТМ является одним из самых сильных среди независимых игроков рынка. В своем выборе мы основывались на компетенциях, опыте и экспертизе команды, уровне развития отношений с агентствами и рекламодателями, а также уровне технологического развития и доступе к рекламному инвентарю.

Дмитрий Лазарев, основатель группы ОТМ:

ОТМ — первая российская программатик компания, ставшая частью международной корпорации. Запуск наших технологий на рынках присутствия VEON позволит выйти на новый уровень. Появление в нашем арсенале инструментов телеком компании значительно улучшит результат, который показывает наша платформа. Это максимально важно при вступлении в эпоху cookieless, которая уже начинается.

В группу компаний ОТМ входят ООО «ОТМ» и ООО «Видеонау». Ее технологическая programmatic платформа включает в себя programmatic-продукты DSP, SSP, DMP, AdExchange, Antifraud, Smart Switch. В 2017 году группа запустила во Вьетнаме свою programmatic-платформу и первый зарубежный офис.

VEON OTM
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