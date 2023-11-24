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24.11.2023 в 11:22

Правительство России выступило против запрета продажи жидкостей для вейпов

В кабмине считают, что ограничение продаж этих товаров принесёт убытки бюджету

В правительстве России не поддержали законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР, запрещающий продажу в стране никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов. Об этом пишут «Известия».

В кабмине считают, что ограничение продаж этих товаров принесёт убытки бюджету в размере более 12 млрд руб. в год и приведёт к росту нелегального рынка. Кроме того, нет критериев запрета продажи такой продукции.

В ЛДПР сообщили, что даже с отрицательным отзывом законопроект внесут в Госдуму.

В августе в нижней палате парламента предложили полностью запретить продажу вейпов в России. Авторы инициативы заявили, что принятых законов о запрете рекламировать электронные средства потребления никотина недостаточно.

В октябре Счётная палата предложила увеличить пошлину на вейпы до 5% от их стоимости. По мнению представителей ведомства, это принесёт дополнительные средства в бюджет и оградит население от лишнего вреда здоровью.

законопроект Правительство России вейпы
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