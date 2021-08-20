23% россиян уверены, что секрет вечной молодости откроют в ближайшие 50 лет

10% россиян считают, что наука сможет победить старение в ближайшие 10−20 лет, еще 13% уверены, что секрет вечной молодости откроется ученым через полвека — такие данные приводят «Работа.ру» и «СберНПФ» (негосударственный пенсионный фонд Сбербанка) по итогам опроса 5 тыс. россиян.

42% респондентов считают, что процесс старения удастся контролировать в отдаленном будущем, а 35% думают, что этого не произойдет никогда. Половина опрошенных не рассчитывает дожить до этого момента, 27% ответили, что «скорее не застанут эти события». 9% считают, что скорее всего смогут дожить до таких достижений науки, а 14% уверены в этом.

15% россиян считают, что в ближайшие 20−50 лет средняя продолжительность жизни может увеличиться незначительно, еще 15% — на 5−10 лет. Каждый пятый уверен, что продолжительность жизни не изменится, а 34% уверены, что она сократится.

3% рассчитывают, что будут жить в среднем 150−200 лет. Если это случится, 26% всех респондентов будет работать до 80 лет, еще 5% собираются строить карьеру до 100 лет, 7% — до 120. Почти половина россиян (46%) вышла бы на пенсию в положенном возрасте независимо от продолжительности жизни.

На вопрос «Пользуетесь ли вы доступными технологиями омоложения и продления жизни?» в 46% случаев респонденты ответили, что ничего не делают для продления жизни, 32% занимаются омоложением время от времени. При этом 22% опрошенных ведут здоровый образ жизни, правильно питаются и регулярно занимаются спортом. 6% принимают специальные БАДы, 5% занимаются йогой, медиатцией и другими практиками, 3% регулярно делают специальные косметические процедуры.

Согласно другому опросу «СберНПФ», 18% россиян на пенсии хотели бы стать блогерами, при этом 65% из них рассчитывают, что хобби принесет им существенный доход. Большинство собирается вести блог в видеоформате.