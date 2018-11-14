В газете московского правительства «Вечерняя Москва» обнаружена реклама финансовых пирамид

Газета московского правительства «Вечерняя Москва» пообещала подать в суд на основателя финансовых проектов «Вкладер» и «Финсайд» Олега Анисимова, который нашёл в издании рекламу финансовых пирамид, сообщает «Секрет фирмы» со ссылкой на сообщение Анисимова.

Он утверждает, что нашёл в «Вечерней Москве» подозрительную рекламу компании «Интел», которая предлагает «инвестировать в фармацевтику» под 56% годовых. Среди «инвесторов» разыгрывают квартиры, машины, телевизоры и мультиварки. Пенсионерам предлагают более выгодные условия.

«С самого старта своего пути приоритетами «Интела» являются надёжность и высочайшая эффективность продукции. Благодаря накопленному опыту в области фармацевтики, медицины и построении высокоинтеллектуальных систем мы можем смело сказать, что являемся надёжной компанией», — говорится в описании компании. К тексту приложены документы о регистрации нескольких ООО, почётные грамоты и дипломы, но чем конкретно занимается компания, не говорится.

Анисимов счёл такую информацию неправдоподобной и провёл небольшое расследование. Компания «Интел» использует в своей рекламе фотографии людей, найденные на сайтах знакомств, а биографии сотрудников взяты с сайта настоящей фармкомпании, выяснил он.

Позднее он пытался обсудить свою находку с «Вечерней Москвой», но руководство газеты откликнулось только после того, как он рассказал эту историю на сайте своего проекта и в социальных сетях. Генеральный директор газеты Георгий Рудницкий вступился за компанию «Интел» и пообещал подать в суд, если Анисимов не удалит публикации. Анисимов сообщил, не что не собирается отступать.