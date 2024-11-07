Важность повышения квалификации в диджитал-маркетинге

Повышение квалификации — это must в мире диджитал-маркетинга. Вера Неприенко, руководитель образовательного направления Magnetto.pro уверена, что профессионалы должны постоянно развивать свои навыки. Эксперт поделилась с Sostav мнением о важности обучения и сертификации для рынка, а также о запросе на квалифицированных специалистов по работе с рекламной платформой Telegram Ads.

Значение повышения квалификации в диджитал-маркетинге

Быстрые изменения в технологиях и трендах. Диджитал-маркетинг — это область, где изменения происходят с поразительной скоростью. Крупные рекламные платформы, такие как «Яндекс» и VK, внедряют новые форматы и инструменты. Например, с мая 2024 года все новые рекламные кампании в Яндексе стали создаваться исключительно в формате единой перфоманс-кампании (ЕПК), осенью до этого формата обновятся и более старые кампании. VK также активно обновляет свой рекламный кабинет — появились инструменты автоматического подбора таргетингов и новые форматы объявлений, создаваемые с помощью ИИ.

Таких изменений у рекламных платформ в течение одного года — десятки. Они создают необходимость быть в курсе новинок и адаптироваться к новым условиям. Специалисты, которые активно повышают свою квалификацию, способны быстрее реагировать на изменения и предлагать клиентам более эффективные стратегии.

Несмотря на то, что сейчас наблюдается рынок сотрудника, а не работодателя, конкуренция в области диджитал-маркетинга остается высокой. Компании ищут не просто исполнителей, а настоящих экспертов, которые могут приносить результаты и адаптироваться к изменениям. А для этого нужно учиться!

Сертификаты, курсы, участие в семинарах и конференциях — все это помогает не только освоить новые инструменты, но и продемонстрировать работодателям свою готовность к обучению и развитию. В условиях жесткой конкуренции те, кто инвестирует время и усилия в свое обучение, имеют больше шансов на успешное трудоустройство и карьерный рост.

Компетенции специалистов Telegram Ads: угрозы и возможности

Рекламная платформа Telegram Ads была запущена в 2022 году и, по сравнению с такими гигантами, как Яндекс Директ и VK, она молодая. С одной стороны, рекламный кабинет не такой сложный, но с другой — высокая гибкость платформы и постоянные изменения. Кажущаяся простота обманчива, и из-за этого на рынке оказывается довольно много таргетологов, которые не знакомы с тонкостями работы платформы.

Нехватку знаний и навыков подтверждают и цифры. На Demis Performance Conf 2024 было озвучено, что 70% рекламодателей не тестируют весь функционал Telegram Ads. Наше исследование показывает, что среди тех, кто не использует этот инструмент, 57,6% испытывают нехватку знаний о платформе или данных об эффективности продвижения.

Текущий уровень компетенций специалистов на рынке Telegram-рекламы постепенно растет, однако он все еще оставляет желать лучшего. Платформа обладает уникальными особенностями и настройками, которые требуют специальных навыков для достижения высоких результатов. Без понимания всех возможностей Telegram Ads рекламные кампании могут не оправдать ожиданий.

Мы наблюдаем такую тенденцию, что рекламодатели разочаровываются в результатах и считают рекламу неэффективной просто из-за недостатка профессиональных знаний на рынке. К сожалению, курсов по этому инструменту не так много, и большинство из них проводятся независимыми экспертами, что затрудняет оценку качества обучения и передаваемых знаний.

Для того чтобы платформа Telegram Ads развивалась и становилась популярным инструментом продвижения, необходимо обеспечить высокую квалификацию специалистов. В этом может помочь качественная программа сертификации специалистов и агентств, как это есть у того же Яндекса. Она будет выявлять уровень подготовки специалистов и их умение работать с актуальными инструментами. Это позволит повысить доверие к платформе и улучшить результаты рекламных кампаний.

Преимущества прохождения программ сертификаций

Сертификация в области диджитал-маркетинга предоставляет сразу несколько преимуществ как для отдельных специалистов, так и для агентств:

Прохождение сертификации служит официальным подтверждением знаний и навыков. Например, сертификация от Яндекса по контекстной рекламе позволяет специалистам продемонстрировать свою компетентность в использовании платформы, а также знание актуальных методов и стратегий. Кроме того, сертификация помогает структурировать знания и углубить понимание современных инструментов и технологий.

При найме на позиции уровня middle и senior работодатели обращают внимание не только на опыт работы, но и на наличие актуальных знаний. Специалисты с сертификатами, подтверждающими их квалификацию, имеют явное преимущество. Если кандидат не обновляет свои знания и не подтверждает квалификацию ежегодно, это может вызвать сомнения у работодателя в его профессионализме.

Сертифицированные специалисты и агентства получают доступ к уникальным возможностям и ресурсам, которые недоступны для непроверенных пользователей. Например, многие платформы предлагают дополнительные обучающие ресурсы, вебинары и мероприятия только для сертифицированных специалистов. Площадки могут предоставить возможность первыми тестировать новые инструменты и возвращать процент от открученного рекламного бюджета. Сертифицированные агентства могут получать доступ к тендерам, где есть крупные заказчики.

Какие программы сертификации доступны для маркетологов

Существует два основных вида сертификации:

на знание рекламных инструментов и платформ. Сюда относятся: экосистема инструментов Яндекс, VK, SEMRush и Telegram Ads. К сертификации зарубежных платформ сейчас доступ закрыт.

на навыки работы с разными Martech/Adtech программами и системами аналитики. Сюда относятся: Яндекс Метрика, Mailchimp, К50 и другие.

Рассмотрим программы сертификации рекламных платформ и что они дают.

Экосистема «Яндекс»

Яндекс предлагает несколько программ сертификации, включая «Яндекс Директ» и «Метрику», «Медийную рекламу», «Маркет», рекламу мобильных приложений и «ПромоСтраницы». Сертификация может делиться на базовый и продвинутый уровни, как, например, в «Директе» — для сотрудников агентств особенно важна продвинутая сертификация.

Специалисты получат сертификат, если наберут 80% правильных ответов по всему тесту. При неудачной попытке, повторная будет доступна через неделю, третья — через две недели, четвёртая — через месяц.

Условия для прохождения сертификации агентствами разные, в зависимости от инструмента. Например, по «Директу» необходимо иметь минимум двадцать активных клиентов и двух специалистов в штате: одного сертифицированного по «Директу» и одного — по «Яндекс Метрике». «Яндекс» рекомендует сертифицированные агентства потенциальным клиентам и приглашает их участвовать в тестировании новых возможностей платформы.

Срок действия любого сертификата составляет 1 год.

Владислав Ануфриев, руководитель отдела трафика Magnetto.pro: Несколько лет назад у «Яндекса» была введена система прокторинга. Тогда на рынке сертификат был более весом. Потому что чем сложнее сдать экзамен — тем выше его ценность.

«VK Реклама»

VK Реклама предлагает сертификацию как для специалистов, так и для рекламных агентств по своей платформе. Среди преимуществ для них — возможность разместить анкету в каталоге сертифицированных партнёров.

Для получения сертификата, специалисту необходимо иметь активный кабинет в «VK Рекламе» с расходами за последние 30 дней. Чтобы пройти тестирование, нужно ответить правильно на минимум 80% вопросов по шести темам, а затем заполнить анкету для модерации. При неудачном прохождении, каждая последующая попытка будет доступна через 15 дней.

Для сертификации агентств есть дополнительные условия: нужно иметь не менее трёх сертифицированных сотрудников, активный кабинет в «VK Рекламе» с расходами за последние 30 дней и минимум 5 активных клиентов.

Сертификат «VK Рекламы» также действителен 1 год.

Примечание: ранее существовала аттестация myTarget, но VK постепенно объединяет рекламные технологии в «VK Рекламе», отключив эту программу.

Telegram Ads

Сертификация по работе с Telegram Ads появилась осенью 2024 года. При создании программы сертификации, Magnetto.pro опирались на реальный опыт работы с платформой и потребности рынка. В тестирование заложена проверка не только ключевых компетенций, но и практических навыков, позволяющих адаптировать стратегии под разные форматы рекламы.

Для получения сертификата специалисту необходимо иметь активный кабинет Telegram Ads и реализовать не менее 1 500 евро за последний квартал. В тесте всего 50 вопросов, разбитые на 4 блока. Чтобы успешно пройти его, нужно ответить правильно на минимум 80% вопросов внутри каждого блока. Вторая попытка доступна не ранее чем через 2 месяца.

Агентствам для прохождения программы необходимо иметь не менее трех активных клиентов и двух сертифицированных сотрудников, а также реализованный бюджет не менее 5 000 евро за последний квартал. Получение сертификата также дает статус официального партнера Magnetto с рядом преференций.

Сертификат действует 1 год.