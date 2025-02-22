Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ПИК
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
BYYD | Blog

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.02.2025 в 13:01

Vanish в новой рекламе поднял проблему буллинга в школе

В анимационном видео пятновыводитель избавляет ребенка от плохих воспоминаний

Бренд Vanish, специализирующийся на выпуске средств для удаления пятен, снял анимационный фильм, в котором поднял острую социальную проблему школьного буллинга.

В красивом и ярком видео бренд рассказал историю школьника, который постоянно подвергался нападкам со стороны сверстников. При этом пятна играют роль позорного клейма и напоминания о сложных отношениях в школе. Авторы ролика подчеркивают, пятно, оставляемое травлей, затрагивает гораздо больше, чем просто внешность ребенка, оно оставляет глубокие следы в его душе.

К счастью, у видео счастливый конец. Мама, замечает пятна и помогает ребенку почувствовать уверенность в себе. А Vanish не оставляет следа на одежде, стирая не только грязные следы, но и плохие воспоминания. Бренд призывает родителей быть внимательнее к своим детям и реагировать на малейшие признаки буллинга.

Vanish
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.