Vanish в новой рекламе поднял проблему буллинга в школе

Бренд Vanish, специализирующийся на выпуске средств для удаления пятен, снял анимационный фильм, в котором поднял острую социальную проблему школьного буллинга.

В красивом и ярком видео бренд рассказал историю школьника, который постоянно подвергался нападкам со стороны сверстников. При этом пятна играют роль позорного клейма и напоминания о сложных отношениях в школе. Авторы ролика подчеркивают, пятно, оставляемое травлей, затрагивает гораздо больше, чем просто внешность ребенка, оно оставляет глубокие следы в его душе.

К счастью, у видео счастливый конец. Мама, замечает пятна и помогает ребенку почувствовать уверенность в себе. А Vanish не оставляет следа на одежде, стирая не только грязные следы, но и плохие воспоминания. Бренд призывает родителей быть внимательнее к своим детям и реагировать на малейшие признаки буллинга.