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15.06.2021 в 15:10

Ученые получили ванилин из пластиковых отходов

Исследователи из Эдинбургского университета использовали генетически модифицированных бактерий

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Ученые переработали пластиковые бутылки в ванильный ароматизатор при помощи генетически модифицированных бактерий. Таким образом, впервые ценное химическое вещество было получили из пластиковых отходов, сообщается в опубликованных результатах научной работы.

Исследователи уже разработали мутантные ферменты для расщепления полимера, из которого делают бутылки для напитков, на его основную составляющую — терефталевую кислоту. Затем из нее ученые смогли получить ванилин, нагревая вещество смеси с бактериями Escherichia coli до 37° C.

Джоанна Сэдлер и Стивен Уоллес, ученые из Эдинбургского университета, которые проводили работу, планируют и далее модифицировать работать над модификацией бактерий, чтобы повысить процент конверсии. В данный момент исследователи преобразовали в ванилин 79% терефталевой кислоты.

В 2018 году мировой спрос на ароматизатор ванили составил 37000 тонн, что превышает количество производимого натурального сырья. Около 85% ванилина в настоящее время синтезируется из химических веществ, получаемых из ископаемого топлива, сообщается в исследовании.

Ранее бренд Mattel представил новую коллекцию Барби, которая на 90% сделана сделана из пластика и отходов, найденных в океане. В эко-проект вошли четыре куклы с разными оттенками кожи и другими отличительными деталями.

пластик
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