Валерий Стромов назначен руководителем «Алисы» и умных устройств в «Яндексе»

Валерий Стромов займет должность руководителя направления «Алисы» и умных устройств «Яндекса». На эту позицию он перейдет с поста технического директора направления рекламных технологий, сообщили Sostav в компании.

Там уточнили, что ключевой задачей эксперта на новой позиции станет «обеспечение технологического скачка в росте качества виртуального ассистента», а также расширение присутствия в новых сегментах умных устройств.

Валерий пришел в «Яндекс» в 2016 году, где сразу начал работать в направлении рекламных технологий. Эксперт в том числе занимался расширением мобильного инвентаря, доступного рекламодателям, и закладывал основу для развития медийных рекламных технологий.

В сентябре 2023 года Валерий стал техническим директором направления рекламных технологий, где вместе с командой создал масштабируемую систему для внедрения нейросетевых моделей. Технологии искусственного интеллекта обеспечивают до 40% выручки от рекламы в «Поиске» и две трети выручки в рекламной сети «Яндекса».

Валерий Стромов окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ.

Ранее «Яндекс» объявил о том, что автономный транспорт станет отдельным бизнес-направлением компании. Подразделение войдет в Yandex B2B Tech, а возглавит его Сергей Мельник, который ранее отвечал за «Алису» и умные устройства.

Сергей Мельник пришел в Яндекс в 2008 году стажером в команду антиспама. Позже он возглавлял разработку поискового робота, участвовал в создании инфраструктуры «Алисы» и руководил командой «Станции». С 2020 года он отвечает за «Алису» и умные устройства.