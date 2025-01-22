Валерий Прибылов назначен директором по операционному маркетингу «Делимобиля»

Валерий Прибылов занял должность директора операционного маркетинга компании «Каршеринг Руссия», оператора каршеринга «Делимобиль». Об этом Sostav сообщили в компании.

Там уточнили, что позиция создана в связи с «активным развитием компании» и расширением рекламной платформы.



В новой должности Валерий Прибылов будет работать под руководством директора по стратегии и росту «Делимобиля» Андрея Крупнова. В задачи Валерия войдут разработка медиастратегии, управление привлечением новых клиентов и укрепление лояльности пользователей, реализация стратегии региональной экспансии, а также запуск рекламных кампаний и партнерских проектов.

Кроме того, эксперт сфокусируется на росте выручки и повышении эффективности направления.



Валерий Прибылов более 10 лет работает в сфере маркетинга. До прихода в «Делимобиль» он занимал должность руководителя медиа и диджитал-маркетинга в сервисе «Звук».