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18+
22.01.2025 в 14:00

Валерий Прибылов назначен директором по операционному маркетингу «Делимобиля»

Ранее эксперт был руководителем медиа и диджитал-маркетинга в «Звуке»

Валерий Прибылов

Валерий Прибылов занял должность директора операционного маркетинга компании «Каршеринг Руссия», оператора каршеринга «Делимобиль». Об этом Sostav сообщили в компании.

Там уточнили, что позиция создана в связи с «активным развитием компании» и расширением рекламной платформы.

В новой должности Валерий Прибылов будет работать под руководством директора по стратегии и росту «Делимобиля» Андрея Крупнова. В задачи Валерия войдут разработка медиастратегии, управление привлечением новых клиентов и укрепление лояльности пользователей, реализация стратегии региональной экспансии, а также запуск рекламных кампаний и партнерских проектов.

Кроме того, эксперт сфокусируется на росте выручки и повышении эффективности направления.

Валерий Прибылов более 10 лет работает в сфере маркетинга. До прихода в «Делимобиль» он занимал должность руководителя медиа и диджитал-маркетинга в сервисе «Звук».

Делимобиль Звук 2025 Валерий Прибылов кадровая2025
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