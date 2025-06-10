Валерий Пащенко назначен директором по трансформации бизнеса Getblogger

Валерий Пащенко стал директором по трансформации бизнеса Getblogger (входит в МТС AdTech). В новой роли он будет отвечать за разработку и реализацию стратегии трансформации бизнеса, участвовать в создании и развитии новых продуктов для рынка, включая их интеграцию с решениями МТС AdTech для охвата всех этапов маркетинговой воронки — от построения знания до перформанса. Об этом Sostav сообщили в МТС AdTech.

В зону ответственности Валерия войдет монетизация пула решений Getblogger, в том числе ключевых источников CPA/CPP-трафика — платформы по работе с блогерами и платформы для работы с вебмастерами — владельцами сайтов, Telegram-каналов, кешбэк-сервисов, онлайн-витрин.

Кроме того, Валерий будет участвовать в развитии нового рекламного инвентаря, объединении и бандлировании продуктов Getblogger с продуктами и технологиями МТС AdTech. Эксперт также сфокусируется на цифровой трансформации продаж.

Марина Кондрашова, генеральный директор Getblogger: Getblogger сегодня — это уже не просто платформа для размещения CPA-оферов через блогеров, а важная часть экосистемы МТС AdTech, в которой заложен огромный потенциал для трансформации всего digital-рынка. Объединение блогеров и вебмастеров для продвижения брендов, прозрачность и эффективность таргетинга на основе Big Data МТС и данных партнеров, гибрид технологий и человеческого экспертного подхода — это то, что позволит Getblogger создать инструменты нового поколения и кратно увеличить выручку. Это не просто проект по трансформации CPA-бизнеса, это переход к новому типу платформ для продвижения брендов на российском рекламном рынке, который в синергии с инструментами МТС AdTech позволит решить задачи на всех уровнях воронки — от построения знания до перфоманса.

Валерий Пащенко, директор по трансформации бизнеса Getblogger: Рынок инфлюенс-маркетинга быстро растет, здесь как нигде востребованы системный подход и передовые технологии продаж, которые мы успешно применили в МТС. Вместе с командой Getblogger и ее экспертизой мы сможем творчески переосмыслить работу по продвижению брендов, вывести ее на новый уровень, эффективно совместив сильные стороны брендформанс- и перформанс-подходов.

До перехода в Getblogger Валерий Пащенко работал директором блока по маркетингу и продажам корпоративным клиентам МТС, где руководил командой более 200 человек. Он построил единую систему управления B2B-продажами в девяти бизнес-юнитах МТС, отвечающих за non-telecom продукты. Валерий внедрил единую систему управления продажами и мотивации на базе Bitrix, обеспечил цифровизацию документооборота, создал единые процессы маркетинга, скаутинга, аналитики. Как отмечают в компании, благодаря этому Пащенко смог увеличить рентабельность продаж по бизнес-юнитам на 41% за год.

С 2016-го по 2020-й Валерий работал директором по маркетингу и продажам рекламной вертикали МТС, где выстроил процессы продаж и маркетинга, обеспечил централизацию продаж рекламы и в 10 раз нарастил рекламную выручку.

До работы в МТС Пащенко был исполнительным директором в компании CoMagic, руководил маркетингом в Mango Telecom и отделом маркетинга в подразделениях T2.