Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+14
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.06.2021 в 11:30

Минобороны России создаст жвачку от коронавируса

Также в ведомстве создают вакцину в виде пастилы

4

Минобороны России начало создание препарата от COVID-19 в виде жевательной резинки, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ведомству. По его словам, разработка ведется в «48-м Центральном научно-исследовательском институте» (ЦНИИ), который вместе и институтом Гамалеи работал над «Спутником V».

Директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил эту информацию изданию РБК. «Да, работы в данном направлении ведутся», — отметил он.

«Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — рассказал источник. Также в институте создают мукозальную (съедобную) вакцину против коронавируса в виде пастилы.

«По завершении испытаний данная вакцина будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов», — также добавил источник.

В апреле «РИА Новости» сообщали, что петербургские ученые из Института экспериментальной медицины в течение года планируют завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса в виде ряженки.

Минобороны COVID-19 вакцина
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Жизнь
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.