Минобороны России создаст жвачку от коронавируса

Минобороны России начало создание препарата от COVID-19 в виде жевательной резинки, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ведомству. По его словам, разработка ведется в «48-м Центральном научно-исследовательском институте» (ЦНИИ), который вместе и институтом Гамалеи работал над «Спутником V».

Директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил эту информацию изданию РБК. «Да, работы в данном направлении ведутся», — отметил он.

«Совмещение доступной формы применения с полезными свойствами препарата обеспечит положительный эффект в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — рассказал источник. Также в институте создают мукозальную (съедобную) вакцину против коронавируса в виде пастилы.

«По завершении испытаний данная вакцина будет включаться в различные схемы лечения и использоваться в качестве дополнения к существующим механизмам применения профилактических лекарственных препаратов», — также добавил источник.

В апреле «РИА Новости» сообщали, что петербургские ученые из Института экспериментальной медицины в течение года планируют завершить доклинические испытания первой в мире съедобной вакцины от коронавируса в виде ряженки.