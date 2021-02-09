Редактор на Sostav, аналитик в «Газпром-медиа»: обзор вакансий в рекламе и маркетинге

Требуемый опыт работы: 1-3 года.

Полная занятость, полный день.

В отдел маркетинга digital-агентства Adventum мы ищем бренд-менеджера. Это человек, который отвечает за маркетинг агентства, выстраивание позиционирования бренда агентства и его правильной трансляции, увеличение знания об агентстве, чтобы в конечном итоге к нам в агентство приходили новые клиенты.

На 2021 год у нас большие планы по трансформированию бренда агентства, и нам нужен человек, который умеет работать с брендом и сможет возглавить эту задачу и ее реализовать.

Что вы будете делать:

ключевая задача — создание новой бренд-платформы, позиционирования и разработка интегрированной кампании для его донесения;

разрабатывать маркетинговые кампании для привлечения ключевых клиентов;

упаковывать и продвигать новые услуги агентства;

организовывать мероприятия агентства;

организовывать выступления сотрудников на внешних конференциях (искать мероприятия, взаимодействовать с организаторами, помогать в подготовке к выступлению);

координировать процессы по производству рекламных материалов: тексты, дизайн, рассылки, сайт;

управлять социальными сетями агентства;

координировать подачу заявок на рейтинги, конкурсы и премии;

создавать спецпроекты, которые будут раскрывать наше позиционирование и работать на задачи агентства;

разрабатывать сувенирную продукцию и организовывать подарки клиентам на праздники;

оценивать эффективность маркетинговых активностей;

отслеживать актуальные новости о рекламном и агентском рынке.

Для нас важен:

опыт работы работы бренд-менеджером, маркетологом или PR-менеджером от 1 года;

знание digital-инструментов: контекстной, таргетированной рекламы, медийной и др. видов рекламы (не обязательно работа с ними, но понимание разницы и целей их использования);

знание email-маркетинга: самостоятельно создавать рассылки, сегментировать базы, отправлять и анализировать результаты;

понимание основ контент-маркетинга;

опыт планирования и бюджетирования мероприятий в соответствии со стратегией;

хорошие навыки в области брендинга, упаковки новых услуг, маркетинговых исследований, конкурентного анализа, разработки дизайна и рекламно-информационных материалов, маркетинговых исследований;

хорошие коммуникационные навыки: умение находить контакт с любыми людьми и вести переговоры;

отличный русский язык. Умение ясно и структурно излагать свою мысль письменно, без ошибок и лишней воды.

Как лидирующее digital-агентство с развитой корпоративной культурой мы предлагаем:

стабильную заработную плату, официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;

неограниченные возможности профессионального и карьерного роста, работа с крупными клиентами и большими бюджетами;

команду профессионалов и просто хороших людей, которые всегда готовы помочь и поддержать;

удобный график с возможностью «плавающего утра»: можно начать свой рабочий день в любое комфортное время до 11:00;

ДМС.

Мы заботимся о том, чтобы офисное пространство было наиболее комфортным для работы и отдыха:

офис находится в бизнес-центре «Савеловский сити», метро «Дмитровская»;

утром всех сотрудников ждут бесплатные завтраки и вкусный кофе для бодрого начала дня;

для того, чтобы передохнуть или переключиться, в офисе есть приставка PlayStation4, множество настольных игр и отдельные зоны для отдыха.

Мы регулярно организовываем различные корпоративные мероприятия и тематические дни внутри агентства, чтобы наша жизнь была более интересной и насыщенной.

Мы уверены, что важно никогда не прекращать учиться и развиваться, поэтому в Adventum:

регулярное внешнее и внутреннее обучение от наших партнеров;

посещение профессиональных конференций в качестве участника или даже спикера;

собственная корпоративная библиотека с возможностью заказывать новые книги.

Будет плюсом:

опыт в создании нового бренда (разработка бренд-платформы и позиционирования);

опыт работы в digital-маркетинге. ​​​​​​

Давайте менять мир digital вместе?

Контактное лицо: Дарья. Tg: @DLarina