Редактор на Sostav, аналитик в «Газпром-медиа»: обзор вакансий в рекламе и маркетинге

Судя по количеству рабочих предложений, рынок с каждым днем оживает все быстрее, и это прекрасно! Агентства в поиске всевозможных менеджеров и дизайнеров. А мы ищем еще одного коммерческого редактора, чтобы охватить как можно больше ваших свежих кейсов и чаще выпускать интересные спецпроекты. Надеемся, наша подборка даст достойный старт вашей карьере или скрасит вам трудовой путь!
Коммерческий редактор
Sostav.ru
Обязанности:
- упаковка контента: редактирование партнерских материалов и коммерческих спецпроектов, рерайт текстов и пресс-релизов, вычитка, корректура, верстка статей на сайт, работа с изображениями;
- подготовка коммерческих текстов с нуля: написание нативных статей, проведение интервью, копирайтинг;
- взаимодействие с клиентами, авторами статей и экспертами, брифинг и согласование.
Требования:
- хорошие редакторские навыки и языковое чутье;
- безупречная грамотность, базовое знание английского языка;
- высшее образование: журналистика, филология, лингвистика;
- опыт редактирования, работы в журналистике, агентстве или digital.
Если вы прочитали «Пиши, сокращай» Ильяхова и/или «Интернет-журналистика» Амзина, это большой плюс. Знание SMM, Photoshop и Figma приветствуется.
Условия:
- оформление по ТК РФ;
- полная занятость.
Контактное лицо: Артур Громов, главный редактор Sostav. gromov@sostav.ru
PR-менеджер категории Food & Lifestyle
Mori Agency
Требуемый опыт работы: 1-3 года.
Полная занятость, полный день.
Сферы ответственности и ключевые обязанности:
- Day-to-day коммуникация с клиентами агентства и поддержка по запросу;
- выполнение KPI по проекту;
- Media Relations (коммуникация с медиа, инициирование публикаций, генерация информационных поводов, координация публикаций, аналитика и подготовка отчетности по покрытию)
- Influencer marketing (коммуникация с блогерами и KOLs, инициирование и генерация контента в соответствии с брифом клиента, контроль и координация выхода контента, аналитика и подготовка отчетности);
- разработка и написание текстов пресс-релизов, новостей, комментариев для СМИ;
- постановка задач копирайтеру, оформление ТЗ;
- организация пресс-мероприятий, креативных/продуктовых рассылок, тестирований продукта;
- участие в разработке коммуникационных стратегий и кампаний;
- участие в планировании работы подрядчиков, запрос стоимостей и условий;
- подготовка отчетности по проектам и абонентам.
Требования:
- опыт работы в PR-агентстве от двух лет — обязательно;
- наличие собственных контактов в профильных СМИ (Food & Lifestyle) — обязательно;
- портфолио публикаций в СМИ и блогосфере — обязательно;
- высшее образование, желательно профильное — PR, маркетинг, журналистика, социология;
- проактивный подход к работе, стрессоустойчивость, желание обучаться;
Что мы предлагаем:
- работу с крупными российскими и международными брендами;
- интересные и нестандартные для рынка креативные проекты;
- возможность профессионального развития и менторинг;
- отсутствие бюрократии и «быстрые» решения;
- молодую и дружную команду профессионалов;
- конкурентный доход;
- современный офис в 1 мин. от ст. м. «Лубянка»;
- возможность частично удаленной работы.
Контактное лицо: Любовь Чернокур — 89998530020; chernokur@mori.agency.
PR-менеджер / PR manager E-commerce & Technology
Mori Agency
Требуемый опыт работы: 1-3 года.
Полная занятость, полный день.
Сферы ответственности и ключевые обязанности:
- Day-to-day коммуникация с клиентами агентства и поддержка по запросу;
- выполнение KPI по проекту;
- Media Relations (коммуникация с медиа, инициирование публикаций, генерация информационных поводов, координация публикаций, аналитика и подготовка отчетности по покрытию)Influencer marketing (коммуникация с блогерами, пабликами и каналами, KOLs, инициирование и генерация контента в соответствии с брифом клиента, контроль и координация выхода контента, аналитика и подготовка отчетности);
- разработка и написание текстов пресс-релизов, новостей, комментариев для СМИ;
- постановка задач копирайтеру, оформление ТЗ;
- организация пресс-мероприятий, креативных/продуктовых рассылок, тестирований продукта;
- участие в разработке коммуникационных стратегий и кампаний;
- участие в планировании работы подрядчиков, запрос стоимостей и условий;
- подготовка отчетности по проектам и абонентам.
Требования:
- опыт работы в PR-агентстве от двух лет — обязательно;
- наличие собственных контактов в профильных СМИ (деловые и бизнес издания, E-commerce & Technology) — обязательно;
- портфолио публикаций в СМИ и блогосфере — обязательно;
- высшее образование, желательно профильное — PR, маркетинг, журналистика, социология;
- проактивный подход к работе, стрессоустойчивость, желание обучаться.
Что мы предлагаем:
- работу с крупными российскими и международными брендами;
- интересные и нестандартные для рынка креативные проекты;
- возможность профессионального развития и менторинг;
- отсутствие бюрократии и «быстрые» решения;
- молодую и дружную команду профессионалов;
- конкурентный доход;
- современный офис в 1 минуте от ст. м. «Лубянка»;
- возможность частично удаленной работы.
Старший PR-менеджер Food & Lifestyle (менеджер по работе с клиентами)
Mori Agency
Требуемый опыт работы: 3–6 лет.
Полная занятость, полный день.
Сферы ответственности и ключевые обязанности:
- Day-to-day коммуникация с клиентами агентства и поддержка по запросу в качестве аккаунта;
- выполнение KPI по проекту;
- Media Relations (коммуникация с медиа, инициирование публикаций, генерация информационных поводов, координация публикаций, аналитика и подготовка отчетности по покрытию);
- Influencer marketing (коммуникация с блогерами и KOLs, инициирование и генерация контента в соответствии с брифом клиента, контроль и координация выхода контента, аналитика и подготовка отчетности);
- разработка и написание текстов пресс-релизов, новостей, комментариев для СМИ;
- менеджмент работы проектной группы (младший PR-менеджер, копирайтер);
- организация пресс-мероприятий, креативных/продуктовых рассылок, тестирований продукта;
- разработка коммуникационных стратегий и кампаний;
- контроль, планирование и бюджетирование работы подрядчиков;
- контроль за отчетностью и документооборотом (регулярная подготовка отчетности, закрывающих документов и проектов документов).
Требования:
- опыт работы в PR-агентстве от трех лет — обязательно;
- наличие собственных контактов в профильных СМИ (Food & Lifestyle) — обязательно;
- портфолио публикаций в СМИ и блогосфере — обязательно;
- высшее образование, желательно профильное — PR, маркетинг, журналистика, социология;
- проактивный подход к работе, стрессоустойчивость.
Что мы предлагаем:
- работу с крупными российскими и международными брендами;
- интересные и нестандартные для рынка креативные проекты;
- возможность профессионального развития и менторинг;
- отсутствие бюрократии и «быстрые» решения;
- молодую и дружную команду профессионалов;
- конкурентный доход;
- современный офис в 1 мин. от ст. м. «Лубянка»;
- возможность частично удаленной работы.
Графический дизайнер
Mish
Москва/удаленная работа.
Задачи:
- дизайн креативных баннеров;
- дизайн логотипов и гайдлайнов;
- оформление социальных сетей;
- наличие реализованных проектов в портфолио;
- знание Figma;
- любить свое дело всей душой;
- желание расти и развиваться.
Если ты хочешь работать в дружном коллективе профессионалов, присылай свое резюме нам на почту hr@mish.design с пометкой «Графический дизайнер».
Арт-директор
Mish
Мы предлагаем:
- заработную плату до 200 тыс. руб ;
- Москва/Нижний Новгород (возможна частичная удаленка);
- задачи на продуктовых проектах.
Требования:
- опыт работы в дизайне более трех лет;
- управлять творческим коллективом;
- систематизировать и распределять задачи для подчиненных;
- определять порядок выполнения работ по созданию дизайн-проектов;
- проводить обучение для дизайнеров и стажеров;
- знания, как создавать сложные интерфейсы для web и app;
- опыт работы в Figma;
- понимание технологий и основных фреймворков frontend разработки (знание CSS, HTML5);
- участвовать в коммуникации с клиентами (брифинг и защита).
Если ты хочешь работать в дружном коллективе профессионалов, присылай свое резюме нам на почту hr@mish.design c пометкой «Арт-директор».
Менеджер по продажам и развитию бизнеса
Mobisharks
Агентство мобильной рекламы Mobisharks, входящее в группу компаний Kokoc Group , ищет менеджера по продажам и развитию бизнеса.
Задачи:
- продвижение услуг компании, поиск и привлечение клиентов;
- развитие продаж по ряду ключевых направлений;
- исследование рынка;
- выстраивание отношений с потенциальными рекламодателями;
- помощь клиентам в развитии их продукта и бизнеса;
- подготовка коммерческих предложений, планов и стратегий;
- первичное сопровождение клиентов.
Требования:
- успешный опыт b2b-продаж в сфере digital (обязательно);
- высшее образование;
- способность к обучению, интерес к сфере мобильного маркетинга;
- навыки ведения деловой переписки;
- умение анализировать и структурировать информацию;
- английский язык - не ниже Upper-Intermediate;
- умение выходить на ЛПР.
Условия:
- оклад выше рынка + достойные бонусы от оборота рекламодателя;
- перспективы для развития и роста;
- возможность работать в профессиональной команде с грамотно выстроенными бизнес-процессами;
- получение скидки на обучение в корпоративном учебном центре "Unibrains";
- фулл-тайм с 11.00 до 20.00;
- посещение профильных мероприятий по всему миру.
Отправляйте ваши резюме Наталье Когут по адресу nk@mobisharks.com.
Account/Project Manager
Апрель
Требуемый опыт работы: 1-3 года.
Полная занятость, полный день.
У нас ты будешь:
- вести проект от брифа до финального этапа;
- руководить проектной командой;
- планировать бюджет проекта;
- выстраивать коммуникацию с клиентом;
- участвовать в презентациях перед заказчиком;
- помогать в подготовке коммерческих предложений.
Мы хотим, чтобы ты умел:
- руководить проектами в digital-агентстве (от 1 года);
- использовать все богатство русского языка в общении с клиентом;
- структурировать свой рабочий день;
- ставить задачи по SMART;
- менеджерить команду минимум от трех человек;
- находить общий язык с различными по типажу людьми;
- держать все под контролем и не допускать ошибок из-за невнимательности.
За все это мы готовы предложить:
- уютный офис-лофт в самом центре Москвы;
- дружелюбный график с гибким началом рабочего дня (до 11:00);
- молодую команду профессионалов (средний возраст — 25 лет) без сдвигов на формализм;
- максимально возможное отсутствие дресс кода и давления «большого босса с палкой»;
- выступления приглашенных спикеров из мира digital;
- частичную компенсацию профильного обучения;
- регулярные мероприятия по обучению от внутренних специалистов;
- корпоративные мероприятия;
- чай, кофе, баранки;
- оформление по ТК РФ с первого дня.
Мы намерены отыскать такого же фаната крутой рекламы, какими являемся мы сами. Поэтому если ты ищешь команду, в которой хочешь реализовывать свои самые отважные идеи, то смело откликайся!
Контактное лицо: Сергей Кузнецов, HR-директор. Tg: @KuznetsovSS
SMM-менеджер
Апрель
Требуемый опыт работы: 1-3 года.
Полная занятость, полный день.
У нас ты будешь:
- вести проекты в social media (контроль контента, постинга, модерации);
- руководить работой своей команды и подрядчиков;
- выполнять плановые KPI клиента;
- планировать бюджет проекта;
- выстраивать коммуникацию с клиентом.
Мы хотим, чтобы ты умел:
- работать с социальными сетями (от 1 года);
- делегировать задачи подрядчикам;
- искать исполнителей под свои проекты;
- ставить задачи по SMART;
- менеджерить команду минимум от трёх человек;
- находить общий язык с различными по типажу людьми;
- держать все под контролем и не допускать ошибок из-за невнимательности.
За все это мы готовы предложить:
- уютный офис-лофт в самом центре Москвы;
- дружелюбный график с гибким началом рабочего дня (до 11:00);
- молодую команду профессионалов (средний возраст 25 лет) без сдвигов на формализм;
- максимально возможное отсутствие дресс-кода и давления «большого босса с палкой»;
- выступления приглашенных спикеров из мира digital;
- частичную компенсацию профильного обучения;
- регулярные мероприятия по обучению от внутренних специалистов;
- корпоративные мероприятия;
- чай, кофе, баранки;
- оформление по ТК РФ с первого дня.
Мы намерены отыскать такого же фаната крутой рекламы, какими являемся мы сами. Поэтому если ты ищешь команду, в которой хочешь реализовывать свои самые отважные идеи, то смело откликайся!
Контактное лицо: Сергей Кузнецов, HR-директор. Tg: @KuznetsovSS
Креатор
Апрель
Требуемый опыт работы: 1-3 года.
Полная занятость, полный день
У нас ты будешь:
- разрабатывать креативные концепции;
- регулярно штормить вместе с командой;
- придумывать идеи для digital-рекламы, активации с блогерами, писать сценарии роликов;
- визуализировать идеи в презентациях;
- при необходимости лично презентовать идеи клиенту/агентству;
- вместе с проектной командой курировать производство креатива, контролировать соответствие концепции.
Мы хотим, чтобы ты умел:
- придумывать идеи для digital (тут понадобится опыт реализованных кейсов);
- продавать свои идеи (презентационные навыки);
- оформлять свои идеи в Power Point.
Нам также важно, чтобы ты знал:
- креативные методики (для нас важно, чтобы ты понимал, что придумывание — это работа, а не божий дар);
- форматы рекламы в digital, особенно в SMM.
За все это мы готовы предложить:
- регулярное участие в рекламных фестивалях;
- уютный офис-лофт в самом центре Москвы;
- дружелюбный график с гибким началом рабочего дня (до 11:00);
- молодую команду профессионалов (средний возраст 25 лет) без сдвигов на формализм;
- максимально возможное отсутствие дресс кода и давления «большого босса с палкой»;
- выступления приглашенных спикеров из мира digital;
- частичную компенсацию профильного обучения;
- регулярные мероприятия по обучению от внутренних специалистов;
- корпоративные мероприятия;
- чай, кофе, баранки;
- оформление по ТК РФ с первого дня.
Мы намерены отыскать такого же фаната крутой рекламы, какими являемся мы сами. Поэтому, если ты ищешь команду, в которой хочешь реализовывать свои самые отважные идеи, то смело откликайся!
Контактное лицо: Сергей Кузнецов, HR-директор. Tg: @KuznetsovSS
Brand Manager
Adventum
Требуемый опыт работы: 1-3 года.
Полная занятость, полный день.
В отдел маркетинга digital-агентства Adventum мы ищем бренд-менеджера. Это человек, который отвечает за маркетинг агентства, выстраивание позиционирования бренда агентства и его правильной трансляции, увеличение знания об агентстве, чтобы в конечном итоге к нам в агентство приходили новые клиенты.
На 2021 год у нас большие планы по трансформированию бренда агентства, и нам нужен человек, который умеет работать с брендом и сможет возглавить эту задачу и ее реализовать.
Что вы будете делать:
- ключевая задача — создание новой бренд-платформы, позиционирования и разработка интегрированной кампании для его донесения;
- разрабатывать маркетинговые кампании для привлечения ключевых клиентов;
- упаковывать и продвигать новые услуги агентства;
- организовывать мероприятия агентства;
- организовывать выступления сотрудников на внешних конференциях (искать мероприятия, взаимодействовать с организаторами, помогать в подготовке к выступлению);
- координировать процессы по производству рекламных материалов: тексты, дизайн, рассылки, сайт;
- управлять социальными сетями агентства;
- координировать подачу заявок на рейтинги, конкурсы и премии;
- создавать спецпроекты, которые будут раскрывать наше позиционирование и работать на задачи агентства;
- разрабатывать сувенирную продукцию и организовывать подарки клиентам на праздники;
- оценивать эффективность маркетинговых активностей;
- отслеживать актуальные новости о рекламном и агентском рынке.
Для нас важен:
- опыт работы работы бренд-менеджером, маркетологом или PR-менеджером от 1 года;
- знание digital-инструментов: контекстной, таргетированной рекламы, медийной и др. видов рекламы (не обязательно работа с ними, но понимание разницы и целей их использования);
- знание email-маркетинга: самостоятельно создавать рассылки, сегментировать базы, отправлять и анализировать результаты;
- понимание основ контент-маркетинга;
- опыт планирования и бюджетирования мероприятий в соответствии со стратегией;
- хорошие навыки в области брендинга, упаковки новых услуг, маркетинговых исследований, конкурентного анализа, разработки дизайна и рекламно-информационных материалов, маркетинговых исследований;
- хорошие коммуникационные навыки: умение находить контакт с любыми людьми и вести переговоры;
- отличный русский язык. Умение ясно и структурно излагать свою мысль письменно, без ошибок и лишней воды.
Как лидирующее digital-агентство с развитой корпоративной культурой мы предлагаем:
- стабильную заработную плату, официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
- неограниченные возможности профессионального и карьерного роста, работа с крупными клиентами и большими бюджетами;
- команду профессионалов и просто хороших людей, которые всегда готовы помочь и поддержать;
- удобный график с возможностью «плавающего утра»: можно начать свой рабочий день в любое комфортное время до 11:00;
- ДМС.
Мы заботимся о том, чтобы офисное пространство было наиболее комфортным для работы и отдыха:
- офис находится в бизнес-центре «Савеловский сити», метро «Дмитровская»;
- утром всех сотрудников ждут бесплатные завтраки и вкусный кофе для бодрого начала дня;
- для того, чтобы передохнуть или переключиться, в офисе есть приставка PlayStation4, множество настольных игр и отдельные зоны для отдыха.
Мы регулярно организовываем различные корпоративные мероприятия и тематические дни внутри агентства, чтобы наша жизнь была более интересной и насыщенной.
Мы уверены, что важно никогда не прекращать учиться и развиваться, поэтому в Adventum:
- регулярное внешнее и внутреннее обучение от наших партнеров;
- посещение профессиональных конференций в качестве участника или даже спикера;
- собственная корпоративная библиотека с возможностью заказывать новые книги.
Будет плюсом:
- опыт в создании нового бренда (разработка бренд-платформы и позиционирования);
- опыт работы в digital-маркетинге.
Давайте менять мир digital вместе?
Контактное лицо: Дарья. Tg: @DLarina
Менеджер по продажам рекламы на радио
Сейлз-хаус «Газпром-медиа»
Команда продаж сейлз-хауса «Газпром-медиа» ищет менеджеров по продажам в направлении «Радио».
Обязанности:
- активный самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов, не ограниченный территорией, холодные звонки, встречи с перспективными и потенциальными клиентами;
- ведение переговоров на всех уровнях принятия решений;
- продвижение и продажа услуг компании (рекламные возможности на радио);
- формирование коммерческих предложений;
- подготовка и проведение презентаций направлений и продуктов кампании;
- выполнение плановых целей и задач (встречи, сделки, выручка);
- контроль рекламной кампании клиента на всех этапах, постоянное сопровождение по всем вопросам;
- контроль дебиторской задолженности;
- еженедельная отчетность по проделанной работе.
Требования:
- опыт в продаже рекламы (телевидение, радио, digital, пресса) обязательно!;
- желание достигать результата;
- высокая коммуникабельность и стрессоустойчивость;
- дисциплинированность;
- легкая обучаемость;
- ответственность;
- умение работать в режиме многозадачности.
Аналитик (на рекламные продукты)
Сейлз-хаус «Газпром-медиа»
Обязанности:
- участие в разработке и запуске новых рекламных продуктов в цифровых средах в роли аналитика (онлайн-видео, цифровая наружная реклама и другие направления);
- подготовка моделей ценообразования для цифровых рекламных продуктов;
- информационная поддержка продаж;
- сбор и систематизация информации для оценки и прогнозирования процессов в области медиа-бизнеса;
- Ad-Hoc аналитика для принятия решений;
- подготовка презентаций: обзор продуктов для рынка и внутренних заказчиков, результаты проведённого анализа.
Требования:
- опыт работы в качестве аналитика от трех лет;
- опыт работы 1-3 года в рекламных агентствах/на телеканалах/в медиабизнесе;
- знание рекламного рынка;
- опыт подготовки презентаций для разных типов задач, уверенное владение Power Point;
- опыт работы с ПО Mediascope (iStar, Palomars) желательно;
- знание систем аналитики Google Analytics, «Яндекс.Метрика» желательно;
- знание английского языка на уровне чтения технической документации;
- отличные аналитические навыки, способность видеть новые пути решения задач;
- уверенный пользователь Exсel (работа с большими массивами данных, сводные таблицы, диаграммы, сложные формулы, простые макросы), Power Point;
- опыт анализа больших массивов данных с выявлением зависимостей и закономерностей;
- техническое/социологическое образование.
Руководитель отдела трафика
Union Media Group
Требуемый опыт работы: 3–6 лет.
Полная занятость.
Обязанности:
- контроль выполнения KPI по трафику согласно бюджету;
- арбитраж трафика на всех этапах, оптимизация текущего инвентаря и работа с новым;
- взаимодействие со всеми типами поставщиков по всем ГЕО: веб-мастеры, партнерские сети, rtb-платформы;
- привлечение новых поставщиков трафика для улучшения качества работы направления;
- анализ рынка, поиск новых решений и тестирование гипотез;
- постоянная коммуникация с сотрудниками смежных отделов в рамках выполнения плана;
- еженедельная отчетность по задачам.
Требования:
- высшее образование;
- опыт работы от трех лет по следующим направлениям - affiliate marketing, онлайн-видео, арбитраж трафика, programmatic;
- опыт оценки закупки трафика из различных источников: Google Analytics, Яндекс Метрика, понимание основных бизнес-метрик, данных международных аудиторов;
- стратегическое мышление, перфекционизм в работе;
- знание английского языка не ниже intermediate;
- нацеленность на результат;
- многозадачность и готовность работать в условиях динамично развивающегося рынка;
Условия:
- комфортный современный офис (чай, кофе, печенки);
- оформление по ТК РФ;
- дружный молодой коллектив;
- офис у ст. м. «Дубровка» (три минуты пешком);
- з/п: фикс + процент за выполнение плана. Условия обсуждаются по результатам собеседования с успешным кандидатом.
Руководитель отдела контекстной рекламы (PPC)
Digital Geeks
Требуемый опыт работы: 3–6 лет.
Требования:
- имеете успешный опыт работы с контекстной рекламой «Яндекс.Директ» и Google Ads от трех лет (опыт работы на стороне рекламного агентства будет существенным плюсом);
- руководили командой/умеете и любите обучать людей;
- работали с рекламными бюджетами от 1 млн руб./месяц;
- работали с таргетированной рекламой;
- имеете опыт результативной тендерной активности;
- проактивны и стремитесь развиваться в сфере контекстной рекламы и performance-маркетинга;
- отличаете СРА от CPO, CTR от CR и ROI от ROMI;
- обладаете сертификатами Google AdWords, «Яндекс.Директ,» Google Analytics, «Яндекс.Метрика»
- умеете аргументированно отстаивать свою точку зрения.
В команде опытных коллег вы будете:
- руководить отделом Production: планирование, подбор персонала, обучение, мотивация, контроль выполнения KPI;
- распределять и ставить задачи внутри отдела;
- развивать продукты агентства: мониторить тренды digital рынка, внедрять новые технологий, обучать команды и т.д.;
- заниматься медиапланированием (прогнозировать CR, кол-во конверсий, ROMI, сезонность);
- запускать рекламные кампании крупных клиентов (Яндекс.Директ, Google AdWords, myTarget);
- готовить и участвовать в еженедельных статусах агентства, ведение отчетности по работе отдела;
- работать с большими объемами данных и проводить углубленные анализы с расчетами качественных показателей.
Мы предложим вам:
- достойный доход;
- интересные задачи, крупных клиентов и возможность «прокачать» свои навыки в управлении и контексте в составе экспертного агентства;
- молодой коллектив, адекватное руководство и дружную команду единомышленников;
- график работы с 10 до 19, 5/2;
- профессиональное развитие, обучение.
Контактное лицо: Анастасия Чабан hr@digitalgeeks.ru
Менеджер проектов
Digital Geeks
Требуемый опыт работы: 3–6 лет.
В свою команду мы ищем опытного менеджера digital-проектов, который будет отвечать за эффективность результата целой кросс-функциональной команды (специалистов по performance-маркетингу, таргетологов, копирайтеров, аналитиков, креативщиков и др.).
Обязанности:
- управление проектной командой, распределение ресурсов, постановка задач специалистам;
- декомпозиция перформанс/коммуникационных задач и постановка задач смежным отделам;
- лидирование мозговых штурмов, предложение идей, принятие решений;
- работа с базой подрядчиков (аутсорс-специалистов) при подготовке тендеров;
- участие в брифингах с клиентами, подготовка брифов. Помощь клиентам в формировании бизнес и маркетинговых целей;
- мотивация команды на производство качественного продукта;
- коммуникация с заказчиком при необходимости;
- подготовка и презентация digital-стратегий;
- анализ бизнеса клиента (ЦА, спрос, использование диджитал-инструментов) в разных тематиках; анализ рынка и конкурентов;
- анализ эффективности кампании, анализ ЦА и трендов в сфере;
- контроль бюджетов и сроков.
Требования:
- опыт ведения проектов в рамках агентства или на стороне клиента;
- глубокое знание рекламных инструментов, их роли в медиа-миксе, знание особенностей каждого канала и владение ключевыми метриками: видео / контекст/ таргет / SMM / спецпроекты;
- знание Google Analytics, «Яндекс.Метрика»;
- умение анализировать эффективность проводимых кампаний;
- опыт работы с тендерными предложениями на стороне агентства;
- умение структурировать и аргументировать свои мысли, создавать презентации и защищать их как внутри агентства, так и перед клиентом.
Условия:
- достойный доход;
- интересные задачи, крупных клиентов и возможность «прокачать» свои навыки в контексте в составе экспертного агентства;
- молодой коллектив, адекватное руководство и дружную команду единомышленников;
- график работы с 10 до 19, 5/2; (временно работаем в удаленном режиме);
- профессиональное развитие, обучение.
Контактное лицо: Анастасия Чабан hr@digitalgeeks.ru
Менеджер по продажам / New Business Manager (Digital)
Digital Geeks
Нам нужен грамотный человек, который будет заниматься привлечением новых клиентов. От вас требуется коммуникабельность, проактивный подход к работе, а также креативное мышление в сочетании с технической подкованностью.
Если вы:
- имеете опыт работы в аналогичной должности (сфере продаж) от 1 года в digital или рекламном агентстве;
- самостоятельны, коммуникабельны и инициативны;
- грамотно пишете и разговариваете на русском языке;
- умеете работать в СRM, пользуетесь тасктрекерами, дружите с пакетом MS Office.
Мы предложим вам:
- работу в команде молодых, но опытных специалистов;
- достойный доход (по системе оклад + KPI);
- интересные задачи, крупных клиентов и возможность «прокачать» свои digital-навыки в составе экспертного агентства;
- дружный коллектив, отсутствие формализма, но присутствие структуры в работе;
- профессиональный рост и всегда готовое к диалогу руководство;
- офис в шаговой доступности от метро "Автозаводская" и возможность работать из дома. (временно мы работает удаленно)
В нашей команде вы будете:
- привлекать новых клиентов в агентство;
- контролировать достижение KPI по продажам;
- осуществлять коммуникацию с потенциальными клиентами: вести деловые переписки, организовывать запланированные встречи;
- вести CRM, отслеживать тендеры, участвовать в разработке коммерческих предложений и презентовать их потенциальным клиентам;
- посещать выставки и отраслевые мероприятия;
- выстраивать долгосрочные отношения с ЛПР.
Контактное лицо: Анастасия Чабан hr@digitalgeeks.ru
PR-менеджер / Интернет-маркетолог
Digital Geeks
Требуемый опыт работы: 3–6 лет.
Полная занятость, полный день.
Digital Geeks — агентство performance-маркетинга с большим опытом в сфере недвижимости, медицины и e-commerce. Входит в ТОП-10 российских агентств по SEO, контекстной рекламе и лидогенерации по версии Adindex.
Нашей мощной и дружной команде не хватает именно вас, если вы:
- креативны;
- инициативны, готовы самостоятельно принимать решения, создавать инфоповоды и генерировать идеи для продвижения;
- внимательны, пунктуальны и аккуратны во всем;
- комфортно работаете в режиме многозадачности;
- умеете договориться с любым человеком на выгодных условиях;
- грамотно говорите/пишете на русском языке;
- понимаете специфику агентского корпоративного пиара (или очень хотите понимать);
- знаете базовые инструменты интернет-маркетинга и (в идеале) владеете ими;
- c удовольствием читаете Sostav, VC, Cossa, Forbes, «Коммерсант», «Секрет Фирмы» и др;
- cледите за работой топовых агентств, изучаете кейсы, по-настоящему интересуетесь рекламным рынком;
- хотите активно развиваться и расти вместе с перспективным агентством.
В команде опытных коллег вы будете:
- разрабатывать/реализовывать маркетинговые и PR-стратегии digital-агентства;
- обеспечивать присутствие ключевых спикеров агентства в ведущих отраслевых конференциях;
- обеспечивать присутствие компании в рейтингах, собирать и актуализировать необходимую информации со строгим соблюдением дедлайнов;
- создавать стабильный поток целевых лидов и анализировать эффективность источников их привлечения;
- генерировать инфоповоды, писать статьи, пресс-релизы и комментарии с помощью ключевых спикеров агентства;
- коммуницировать с ведущими отраслевыми СМИ;
- упаковывать и размещать на релевантных площадках кейсы агентства;
- разрабатывать и реализовывать стратегию контент-маркетинга;
- искать и выбирать подрядчиков по различным направлениям (копирайт, дизайн и т.д.);
- инициирововать/реализовывать маркетинговые активности агентства в онлайне и офлайне;
- организовывать корпоративные мероприятия;
- вести корпоративные социальные сети.
Мы предложим вам:
- молодой коллектив, адекватное руководство и дружную команду единомышленников;
- высокий уровень дохода;
- интересные задачи, крупных клиентов и возможность «прокачать» свои навыки в составе экспертного агентства;
- профессиональное развитие, обучение и участие в конференциях.
- график работы с 10 до 19, 5/2;
- возможность удаленной работы.
Контактное лицо: Анастасия Чабан hr@digitalgeeks.ru
Менеджер по продажам
Инфографика
Требуемый опыт работы: 1–3 года.
Полная занятость, полный день.
Дизайн-агентство «Инфографика» ищет менеджера по продажам с опытом работы от 1 года в уютный зеленый офис в центре Петербурга. Мы ценим уважение и эмпатию по отношению к клиентам и коллегам, а также активный подход к продажам и умение добиваться результатов.
Что нужно делать:
- четко и систематично двигаться по этапам воронки: звонки-письма-встречи;
- знакомиться с новыми компаниями (частично из базы CRM), выявлять узкие места и возможности роста клиента, формировать экспертность агентства через демонстрацию кейсов;
- работать и фиксировать результаты в АMO CRM.
Что ожидаем от тебя:
- опыт в продажах от одного года;
- реальные, подкрепленные достижения;
- желание развиваться в продажах;
- опыт работы в digital- или коммуниикационном агентстве будет преимуществом.
Мы предлагаем взамен:
- офис на Большой Конюшенной с окнами в небо и видом на Спас на Крови;
- доброжелательных и отзывчивых коллег;
- для самых крутых кандидатов — гибкий график и другие специальные условия.
Оплата:
На период испытательного срока (1-3 месяца):
- оклад на руки — 30 тыс. руб.;
- премия по результатам выполнения KPI — 10 тыс. руб.;
- премия (%) от подтвержденных проектов — 5-15% (варьируется от привлеченной суммы )
После испытательного срока:
- оклад на руки — от 40 тыс. руб. (обсуждается с успешным кандидатом);
- премия (%) от подтвержденных проектов — 5-15% (варьируется от привлеченной суммы);
- вместе с откликом на вакансию ждем от тебя сопроводительное письмо, в котором описаны три твоих достижения в продажах, которыми ты гордишься.
Контактное лицо: Тимофей Наумов, руководитель отдела продаж. tn@infografika.agency
Аккаунт-менеджер / Специалист по контекстной рекламе и медиапланированию
SlickJump
Полная занятость, полный день.
Мы ищем активного, самостоятельного аккаунт-менеджера, который поможет нам обрабатывать запросы рекламодателей, разбирать брифы и точно планировать и эффективно вести рекламные кампании на платформе SlickJump. Вакансия прекрасно подойдет людям с опытом работы с Google AdWords, Yandex Direct и другими системами контекстной рекламы, которые имеют опыт общения с клиентами.
Задачи:
- работа с рекламными агентствами и прямыми рекламодателями;
- участие в подготовке коммерческих предложений в соответствии с задачами клиента;
- настройка/ведение/оптимизация рекламных кампаний;
- аналитика рекламных кампаний и обсуждение результатов с клиентом.
Требования:
- опыт работы на позиции менеджера по контекстной рекламе (или директолога) от одного года;
- уверенный пользователь MS Office (Excel, PowerPoint);
- умение самостоятельно работать и принимать решения;
- опыт работы с рекламными агентствами (желательно).
Условия:
- 100% белая заработная плата, устанавливается по итогам собеседования;
- комплексная медицинская страховка (ДМС);
- парковочное место на территории бизнес-центра;
- интересная творческая работа без дресс-кода.
Контактное лицо:
Эльдар Галеев
+7 (903) 151 78 00
eldar.galeev@slickjump.com
Telegram: @eldar42
Аккаунт-менеджер
Family Agency
Мы ищем человека с горящими глазами, который хочет развиваться в digital-маркетинге и приносить пользу клиентам и компании.
Что нужно делать:
- выстраивание отношений с клиентом;
- управление проектами клиента;
- менеджмент проектов, контроль за ходом проектов;
- обеспечение документооборота по клиенту;
- участие в организации мероприятий для клиентов.
Контактное лицо: Третьяк Полина, pt@familyagency.ru +7 985 162 92 16
Project Manager
Family Agency
Мы ищем человека, который хочет работать в digital-агентстве, участвовать в креативных и технически сложных проектах, развивать себя и клиентов. ⠀
Что нужно делать:
- реализация digital-, mobile-, CRM-, experiential-проектов;
- коммуникация с клиентом на всех этапах проектной деятельности;
- управление проектной командой;
- грамотная постановка задач, контроль их выполнения;
- ведение проектной документации;
- ведение экономики проекта;
- отчетность о ходе проекта для клиента и внутренняя;
Контактное лицо: Третьяк Полина, pt@familyagency.ru +7 985 162 92 16
SMM Manager
Family Agency
Мы ищем человека, который хочет работать в digital-агентстве, участвовать в креативных и технически сложных проектах, развивать себя и клиентов. ⠀
Требования:
- опыт работы от двух лет в SMM, в агентствах;
- понимание ключевых принципов общения в соцсетях;
- грамотную письменную и устную речь;
- формулирование и постановка задач внутренней команде, контроль выполнения, регулярная отчетность;
- желателен английский на уровне Intermediate
Контактное лицо: Третьяк Полина, pt@familyagency.ru +7 985 162 92 16
New Business Manager
E-Promo
Что мы предлагаем:
- работу в крупнейшем федеральном digital-агентстве:
► 12 место в рейтинге performance-агентств в России по версии Tagline;
► один из 100 лучших работодателей страны по версии HeadHunter;
► третье место среди лучших работодателей России в отрасли маркетинга и медиа согласно рейтингу HeadHunter.
- возможность участия в отраслевых российских и международных конференциях;
- интересные проекты и клиенты — крупные региональные и федеральные рекламодатели;
- официальное трудоустройство и белую заработную плату.
Чем нужно будет заниматься:
- находить клиентов и развивать клиентскую базу;
- обрабатывать входящие запросы от клиентов;
- организовывать и проводить переговоры на уровне первых лиц компаний.
Что для этого необходимо:
- опыт активных продаж рекламных услуг;
- знакомство с принципами работы инструментов performance-маркетинга;
- знание принципов работы диджитал-каналов.
Контактное лицо: Екатерина Конищева hrgroup@e-promo.ru
Account Manager
E-Promo
Что мы предлагаем:
- работу в крупнейшем федеральном digital-агентстве:
► 12 место в рейтинге performance-агентств в России по версии Tagline;
► один из 100 лучших работодателей страны по версии HeadHunter;
► третье место среди лучших работодателей России в отрасли маркетинга и медиа согласно рейтингу HeadHunter.
- возможность участия в отраслевых российских и международных конференциях;
- интересные проекты и клиенты — крупные региональные и федеральные рекламодатели;
- официальное трудоустройство и белую заработную плату.
Что вы будете делать:
- Заниматься развитием и реализацией стратегий диджитал-маркетинга клиентов, основные отрасли: e-commerce, авто, недвижимость, финансы, фармпроизводители;
- регулярно взаимодействовать с менеджерами клиента и ЛПР: встречи, звонки, письменная коммуникация;
- ставить и контролировать выполнение задач отделу production (контекстная, таргетированная, медийная реклама.
Что для этого нужно:
- опыт работы в клиентском сервисе от 1 года с бюджетами от 500 тыс. руб;
- понимание специфики работы performance-каналов и возможности оптимизации по CPL, CPA, ROI, ДРР и др.
Контактное лицо: Екатерина Конищева hrgroup@e-promo.ru
Специалист по контекстной рекламе
E-Promo
Мы — Data Driven агентство E-Promo, и мы ищем профессионалов с опытом работы в диджитале, которые помогут нам увеличить число новых клиентов. Взамен мы предлагаем возможность реализовать интересные проекты для мировых брендов, сотрудничество с крупнейшими международными рекламными группами и холдингами.
Что мы предлагаем:
- работу в крупнейшем федеральном digital-агентстве:
► 12 место в рейтинге performance-агентств в России по версии Tagline;
► один из 100 лучших работодателей страны по версии HeadHunter;
► третье место среди лучших работодателей России в отрасли маркетинга и медиа согласно рейтингу HeadHunter.
- возможность участия в отраслевых российских и международных конференциях;
- интересные проекты и клиенты — крупные региональные и федеральные рекламодатели;
- официальное трудоустройство и белую заработную плату.
Чем вы будете заниматься:
- вести и анализировать рекламные кампании в системах «Яндекс.Директ», Google Ads;
- оптимизировать целевые показатели эффективности (CPC, CPA, ROI);
- разрабатывать медиапланы;
- подготавливать презентации и отчетную документацию по текущим рекламным активностям клиентов.
Что для этого нужно:
- опыт работы в контексте на стороне агентства с рекламными бюджетами от 500 тыс. руб.;
- уверенные знания «Яндекс.Директа», Google Ads, «Яндекс.Метрики» и Google Analytics;
- знания в области интернет-маркетинга (технологии, принципы работы, терминология, основные показатели эффективности рекламных кампаний).
Контактное лицо: Екатерина Конищева hrgroup@e-promo.ru
Creative Group Head
Fistashki
Обязанности:
- построение процессов креативной работы, в том числе взаимодействие с другими департаментами;
- контроль и оценка креативных концепций;
- эффективная презентация идеи;
- построение взаимоотношений с клиентом со стороны креативного отдела;
- креативное сопровождение на этапе реализации проекта;
- оценка конечного продукта;
- коучинг команды, распределение задач и организация рабочих процессов.
Требования:
- опыт работы в креативных агентствах в качестве старшего арт-директора или копирайтера не менее 3 лет + опыт работы групп-хедом от года;
- навыки менеджмента креативных процессов, креативное мышление, развитый художественный вкус, хорошие организаторские способности;
- английский язык – уровень не ниже Upper Intermediate.
Мы предлагаем:
- фиксированная заработная плата (обсуждается индивидуально с подходящим кандидатом) + бонусы в рамках мотивационной системы;
- оформление по ТК РФ;
- молодая дружная команда профессионалов;
- офис рядом с м. Белорусская.
Контактное лицо: Аида Сандыбаева – nb@fistashki.org (в теме письма укажите, пожалуйста, «Вакансия // Creative group head»).
Media Group Head
Fistashki
Обязанности:
- руководство отделом медиа (контроль финансовых показателей отдела, баинга, планирования и продаж);
- подготовка медийных предложений для новых и текущих клиентов агентства;
- подготовка тендерных предложений по медиа (стратегия и тактика), а также презентаций (английский/русский);
- выстраивание партнерских отношений с поставщиками;
- активное развитие и контроль качества выдаваемого продукта;
- участие в разработке программных продуктов и сервисов от компании, связанных с направлением медиа;
- развитие направления в агентстве, подготовка тренингов для сотрудников и клиентов.
Требования:
- опыт планирования кампаний с использованием Paid Social, Programmatic, Native, OLV, Display, Paid Search и пр.;
- навыки ведения финансового планирования медиаотдела;
- английский язык – уровень не ниже Upper Intermediate.
Мы предлагаем:
- фиксированная заработная плата (обсуждается индивидуально с подходящим кандидатом);
- оформление по ТК РФ;
- молодая дружная команда профессионалов;
- удаленный формат работы.
Контактное лицо: Аида Сандыбаева – nb@fistashki.org (в теме письма укажите, пожалуйста, «Вакансия // Media group head»).
Арт-директор
Co-Operation
Ваш функционал:
- быть лидером своей команды и держать ее в креативном тонусе;
- анализировать выпускаемые материалы и проверять их на соответствие смыслам, трендам и качеству;
- систематизировать и распределять задачи между сотрудниками отдела, следить за сроками исполнения;
- видеть зоны роста своих сотрудников, подбирать неоходимое обучение;
- участвовать в разработке фото- и видеосъемок, исходя из запроса клиента;
- генерить новые идеи и ярко защищать их на клиентских и командных встречах;
- работать с разными проектами и знать, как показать их уникальность с помощью визуальной концепции;
- вести необходимую отчетность.
У нас мэтч, если вы:
- работали в креативном отделе не менее двух лет и приобрели опыт управления командой от одного года;
- занимались как motion-, так и графическим дизайном;
- обладаете хорошим визуальным вкусом и ориентируетесь в трендах, что подтверждается кейсами из вашего портфолио;
- уверенно владеете Adobe: Photoshop‚ Illustrator‚ AfterEffects и другими инструментами;
- имеете аналитический склад ума и структурное мышление;
- одарены коммуникативными навыками и умеете выстроить эффективный рабочий процесс между менеджерами и дизайнерами;
- хорошо излагаете свои мысли и умеете профессионально презентовать их коллегам.
Мы предлагаем:
- график: 5/2, 11:00-20:00;
- возможность гибко выстраивать свой рабочий процесс: работать удаленно и при необходимости посещать офис;
- работу над перспективными и узнаваемыми проектами;
- регулярное внутрикорпоративное обучение;
- всестороннюю поддержку для быстрого погружения в рабочий процесс.
Контактное лицо:
Шумова Елизавета, HR-менеджер
shumova@coopmoscow.ru
TG: @elizash
Senior PR-менеджер
Co-Operation
Список обязанностей:
- работать с несколькими проектами gastro/beauty/lifestyle по PR: общаться с представителями СМИ, инициировать публикации, посещать дегустации, присутствовать на пресс-встречах;
- вести коммуникацию с клиентом и анализировать ее эффективность;
- ставить и распределять задачи внутри PR-отдела, контролировать их выполнение;
- анализировать проделанную PR-отделом работу по всем проектам и быть ответственным за результат;
- разрабатывать и реализовывать план мероприятий;
- готовить отчетность.
Требования к кандидату:
- стаж работы в PR более двух лет, подтвержденный успешными кейсами, а также опыт руководства проектной группой от года;
- хорошие менеджерские навыки и наличие лидерских качеств;
- понимание специфики медиаиндустрии и актуальных инструментов продвижения;
- умение писать и редактировать тексты: пресс-релизы, рассылки, статьи, посты;
- навык общения с журналистами и инфлюенсерами, развитые софт-скиллы;
- своя база дружественных контактов;
- желание развиваться в креативе и решать нестандартные задачи;
- знание актуальных новостей и трендов, стремление быть «в повестке».
Условия работы:
- график: 5/2, 11:00-20:00;
- возможность гибко выстраивать свой рабочий процесс: работать удаленно и при необходимости посещать офис;
- работа над перспективными и узнаваемыми проектами;
- регулярное внутрикорпоративное обучение;
- всесторонняя поддержка для быстрого погружения в рабочий процесс.
Контактное лицо:
Шумова Елизавета, HR-менеджер
shumova@coopmoscow.ru
TG: @elizash
SMM-менеджер
Co-Operation
Требования:
- опыт работы в SMM от одного года;
- отличные знания трендов и механизмов продвижения;
- грамотная устная и письменная речь;
- навык работы с графическими редакторами, мобильными приложениями для создания и обработки контента;
- креативность, реализация собственных идей с командой;
- опыт продвижения брендов в TikTok и «Яндекс.Дзене». Засчитаем как большой плюс!
Обязанности:
- формирование маркетинговых стратегий совместно с другими отделами;
- создание контент-планов и рубрикаторов, их реализация совместно с командой;
- помощь на съемках;
- взаимодействие с проектной группой: дизайнерами, аккаунтом, PR- и influence-менеджерами;
- ведение необходимой отчетности.
Мы предлагаем:
- график: 5/2, 11:00-20:00;
- возможность гибко выстраивать свой рабочий процесс: работать удаленно и при необходимости посещать офис;
- работу над перспективными и узнаваемыми проектами;
- регулярное внутрикорпоративное обучение;
- всестороннюю поддержку для быстрого погружения в рабочий процесс.
Контактное лицо:
Шумова Елизавета, HR-менеджер
shumova@coopmoscow.ru
TG: @elizash