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09.02.2021 в 17:20

Редактор на Sostav, аналитик в «Газпром-медиа»: обзор вакансий в рекламе и маркетинге

Если вы тоже хотите опубликовать свою вакансию, пишите на vacancy@sostav.ru

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Судя по количеству рабочих предложений, рынок с каждым днем оживает все быстрее, и это прекрасно! Агентства в поиске всевозможных менеджеров и дизайнеров. А мы ищем еще одного коммерческого редактора, чтобы охватить как можно больше ваших свежих кейсов и чаще выпускать интересные спецпроекты. Надеемся, наша подборка даст достойный старт вашей карьере или скрасит вам трудовой путь!

Коммерческий редактор

от 45 000
Sostav.ru

Обязанности:

  • упаковка контента: редактирование партнерских материалов и коммерческих спецпроектов, рерайт текстов и пресс-релизов, вычитка, корректура, верстка статей на сайт, работа с изображениями;
  • подготовка коммерческих текстов с нуля: написание нативных статей, проведение интервью, копирайтинг;
  • взаимодействие с клиентами, авторами статей и экспертами, брифинг и согласование.

Требования:

  • хорошие редакторские навыки и языковое чутье;
  • безупречная грамотность, базовое знание английского языка;
  • высшее образование: журналистика, филология, лингвистика;
  • опыт редактирования, работы в журналистике, агентстве или digital.

Если вы прочитали «Пиши, сокращай» Ильяхова и/или «Интернет-журналистика» Амзина, это большой плюс. Знание SMM, Photoshop и Figma приветствуется.

Условия:

  • оформление по ТК РФ;
  • полная занятость.

Контактное лицо: Артур Громов, главный редактор Sostav. gromov@sostav.ru

PR-менеджер категории Food & Lifestyle

от 60 000 до 70 000
Mori Agency

Требуемый опыт работы: 1-3 года.
Полная занятость, полный день.

Сферы ответственности и ключевые обязанности:

  • Day-to-day коммуникация с клиентами агентства и поддержка по запросу;
  • выполнение KPI по проекту;
  • Media Relations (коммуникация с медиа, инициирование публикаций, генерация информационных поводов, координация публикаций, аналитика и подготовка отчетности по покрытию)
  • Influencer marketing (коммуникация с блогерами и KOLs, инициирование и генерация контента в соответствии с брифом клиента, контроль и координация выхода контента, аналитика и подготовка отчетности);
  • разработка и написание текстов пресс-релизов, новостей, комментариев для СМИ;
  • постановка задач копирайтеру, оформление ТЗ;
  • организация пресс-мероприятий, креативных/продуктовых рассылок, тестирований продукта;
  • участие в разработке коммуникационных стратегий и кампаний;
  • участие в планировании работы подрядчиков, запрос стоимостей и условий;
  • подготовка отчетности по проектам и абонентам.

Требования:

  • опыт работы в PR-агентстве от двух лет — обязательно;
  • наличие собственных контактов в профильных СМИ (Food & Lifestyle) — обязательно;
  • портфолио публикаций в СМИ и блогосфере — обязательно;
  • высшее образование, желательно профильное — PR, маркетинг, журналистика, социология;
  • проактивный подход к работе, стрессоустойчивость, желание обучаться;

Что мы предлагаем:

  • работу с крупными российскими и международными брендами;
  • интересные и нестандартные для рынка креативные проекты;
  • возможность профессионального развития и менторинг;
  • отсутствие бюрократии и «быстрые» решения;
  • молодую и дружную команду профессионалов;
  • конкурентный доход;
  • современный офис в 1 мин. от ст. м. «Лубянка»;
  • возможность частично удаленной работы.

Контактное лицо: Любовь Чернокур — 89998530020; chernokur@mori.agency.

PR-менеджер / PR manager E-commerce & Technology

от 60 000 до 70 000
Mori Agency

Требуемый опыт работы: 1-3 года.
Полная занятость, полный день.

Сферы ответственности и ключевые обязанности:

  • Day-to-day коммуникация с клиентами агентства и поддержка по запросу;
  • выполнение KPI по проекту;
  • Media Relations (коммуникация с медиа, инициирование публикаций, генерация информационных поводов, координация публикаций, аналитика и подготовка отчетности по покрытию)Influencer marketing (коммуникация с блогерами, пабликами и каналами, KOLs, инициирование и генерация контента в соответствии с брифом клиента, контроль и координация выхода контента, аналитика и подготовка отчетности);
  • разработка и написание текстов пресс-релизов, новостей, комментариев для СМИ;
  • постановка задач копирайтеру, оформление ТЗ;
  • организация пресс-мероприятий, креативных/продуктовых рассылок, тестирований продукта;
  • участие в разработке коммуникационных стратегий и кампаний;
  • участие в планировании работы подрядчиков, запрос стоимостей и условий;
  • подготовка отчетности по проектам и абонентам.

Требования:

  • опыт работы в PR-агентстве от двух лет — обязательно;
  • наличие собственных контактов в профильных СМИ (деловые и бизнес издания, E-commerce & Technology) — обязательно;
  • портфолио публикаций в СМИ и блогосфере — обязательно;
  • высшее образование, желательно профильное — PR, маркетинг, журналистика, социология;
  • проактивный подход к работе, стрессоустойчивость, желание обучаться.

Что мы предлагаем:

  • работу с крупными российскими и международными брендами;
  • интересные и нестандартные для рынка креативные проекты;
  • возможность профессионального развития и менторинг;
  • отсутствие бюрократии и «быстрые» решения;
  • молодую и дружную команду профессионалов;
  • конкурентный доход;
  • современный офис в 1 минуте от ст. м. «Лубянка»;
  • возможность частично удаленной работы.

Старший PR-менеджер Food & Lifestyle (менеджер по работе с клиентами)

от 70 000 до 90 000
Mori Agency

Требуемый опыт работы: 3–6 лет.
Полная занятость, полный день.

Сферы ответственности и ключевые обязанности:

  • Day-to-day коммуникация с клиентами агентства и поддержка по запросу в качестве аккаунта;
  • выполнение KPI по проекту;
  • Media Relations (коммуникация с медиа, инициирование публикаций, генерация информационных поводов, координация публикаций, аналитика и подготовка отчетности по покрытию);
  • Influencer marketing (коммуникация с блогерами и KOLs, инициирование и генерация контента в соответствии с брифом клиента, контроль и координация выхода контента, аналитика и подготовка отчетности);
  • разработка и написание текстов пресс-релизов, новостей, комментариев для СМИ;
  • менеджмент работы проектной группы (младший PR-менеджер, копирайтер);
  • организация пресс-мероприятий, креативных/продуктовых рассылок, тестирований продукта;
  • разработка коммуникационных стратегий и кампаний;
  • контроль, планирование и бюджетирование работы подрядчиков;
  • контроль за отчетностью и документооборотом (регулярная подготовка отчетности, закрывающих документов и проектов документов).

Требования:

  • опыт работы в PR-агентстве от трех лет — обязательно;
  • наличие собственных контактов в профильных СМИ (Food & Lifestyle) — обязательно;
  • портфолио публикаций в СМИ и блогосфере — обязательно;
  • высшее образование, желательно профильное — PR, маркетинг, журналистика, социология;
  • проактивный подход к работе, стрессоустойчивость.

Что мы предлагаем:

  • работу с крупными российскими и международными брендами;
  • интересные и нестандартные для рынка креативные проекты;
  • возможность профессионального развития и менторинг;
  • отсутствие бюрократии и «быстрые» решения;
  • молодую и дружную команду профессионалов;
  • конкурентный доход;
  • современный офис в 1 мин. от ст. м. «Лубянка»;
  • возможность частично удаленной работы.

Графический дизайнер

до 120 000
Mish

Москва/удаленная работа.

Задачи:

  • дизайн креативных баннеров;
  • дизайн логотипов и гайдлайнов;
  • оформление социальных сетей;
  • наличие реализованных проектов в портфолио;
  • знание Figma;
  • любить свое дело всей душой;
  • желание расти и развиваться.

Если ты хочешь работать в дружном коллективе профессионалов, присылай свое резюме нам на почту hr@mish.design с пометкой «Графический дизайнер».

Арт-директор

до 200 000
Mish

Мы предлагаем:

  • заработную плату до 200 тыс. руб ;
  • Москва/Нижний Новгород (возможна частичная удаленка);
  • задачи на продуктовых проектах.

Требования:

  • опыт работы в дизайне более трех лет;
  • управлять творческим коллективом;
  • систематизировать и распределять задачи для подчиненных;
  • определять порядок выполнения работ по созданию дизайн-проектов;
  • проводить обучение для дизайнеров и стажеров;
  • знания, как создавать сложные интерфейсы для web и app;
  • опыт работы в Figma;
  • понимание технологий и основных фреймворков frontend разработки (знание CSS, HTML5);
  • участвовать в коммуникации с клиентами (брифинг и защита).

Если ты хочешь работать в дружном коллективе профессионалов, присылай свое резюме нам на почту hr@mish.design c пометкой «Арт-директор».

Менеджер по продажам и развитию бизнеса

по договоренности
Mobisharks

Агентство мобильной рекламы Mobisharks, входящее в группу компаний Kokoc Group , ищет менеджера по продажам и развитию бизнеса. 

Задачи:

  • продвижение услуг компании, поиск и привлечение клиентов;
  • развитие продаж по ряду ключевых направлений;
  • исследование рынка;
  • выстраивание отношений с потенциальными рекламодателями;
  • помощь клиентам в развитии их продукта и бизнеса;  
  • подготовка коммерческих предложений, планов и стратегий;
  • первичное сопровождение клиентов.

Требования:

  • успешный опыт b2b-продаж в сфере digital (обязательно);
  • высшее образование;
  • способность к обучению, интерес к сфере мобильного маркетинга;
  • навыки ведения деловой переписки;
  • умение анализировать и структурировать информацию;
  • английский язык - не ниже Upper-Intermediate;
  • умение выходить на ЛПР.

Условия:

  • оклад выше рынка + достойные бонусы от оборота рекламодателя;
  • перспективы для развития и роста;
  • возможность работать в профессиональной команде с грамотно выстроенными бизнес-процессами;
  • получение скидки на обучение в корпоративном учебном центре "Unibrains";
  • фулл-тайм с 11.00 до 20.00;
  • посещение профильных мероприятий по всему миру.

Отправляйте ваши резюме Наталье Когут по адресу nk@mobisharks.com.

Account/Project Manager

от 70 000
Апрель

Требуемый опыт работы: 1-3 года.
Полная занятость, полный день.

У нас ты будешь:

  • вести проект от брифа до финального этапа;
  • руководить проектной командой;
  • планировать бюджет проекта;
  • выстраивать коммуникацию с клиентом;
  • участвовать в презентациях перед заказчиком;
  • помогать в подготовке коммерческих предложений.

Мы хотим, чтобы ты умел:

  • руководить проектами в digital-агентстве (от 1 года);
  • использовать все богатство русского языка в общении с клиентом;
  • структурировать свой рабочий день;
  • ставить задачи по SMART;
  • менеджерить команду минимум от трех человек;
  • находить общий язык с различными по типажу людьми;
  • держать все под контролем и не допускать ошибок из-за невнимательности.

За все это мы готовы предложить:

  • уютный офис-лофт в самом центре Москвы;
  • дружелюбный график с гибким началом рабочего дня (до 11:00);
  • молодую команду профессионалов (средний возраст — 25 лет) без сдвигов на формализм;
  • максимально возможное отсутствие дресс кода и давления «большого босса с палкой»;
  • выступления приглашенных спикеров из мира digital;
  • частичную компенсацию профильного обучения;
  • регулярные мероприятия по обучению от внутренних специалистов;
  • корпоративные мероприятия;
  • чай, кофе, баранки;
  • оформление по ТК РФ с первого дня.

Мы намерены отыскать такого же фаната крутой рекламы, какими являемся мы сами. Поэтому если ты ищешь команду, в которой хочешь реализовывать свои самые отважные идеи, то смело откликайся!

Контактное лицо: Сергей Кузнецов, HR-директор. Tg: @KuznetsovSS

SMM-менеджер

от 50 000
Апрель

Требуемый опыт работы: 1-3 года.
Полная занятость, полный день.

У нас ты будешь:

  • вести проекты в social media (контроль контента, постинга, модерации);
  • руководить работой своей команды и подрядчиков;
  • выполнять плановые KPI клиента;
  • планировать бюджет проекта;
  • выстраивать коммуникацию с клиентом.

Мы хотим, чтобы ты умел:

  • работать с социальными сетями (от 1 года);
  • делегировать задачи подрядчикам;
  • искать исполнителей под свои проекты;
  • ставить задачи по SMART;
  • менеджерить команду минимум от трёх человек;
  • находить общий язык с различными по типажу людьми;
  • держать все под контролем и не допускать ошибок из-за невнимательности.

За все это мы готовы предложить:

  • уютный офис-лофт в самом центре Москвы;
  • дружелюбный график с гибким началом рабочего дня (до 11:00);
  • молодую команду профессионалов (средний возраст 25 лет) без сдвигов на формализм;
  • максимально возможное отсутствие дресс-кода и давления «большого босса с палкой»;
  • выступления приглашенных спикеров из мира digital;
  • частичную компенсацию профильного обучения;
  • регулярные мероприятия по обучению от внутренних специалистов;
  • корпоративные мероприятия;
  • чай, кофе, баранки;
  • оформление по ТК РФ с первого дня.

Мы намерены отыскать такого же фаната крутой рекламы, какими являемся мы сами. Поэтому если ты ищешь команду, в которой хочешь реализовывать свои самые отважные идеи, то смело откликайся!

Контактное лицо: Сергей Кузнецов, HR-директор. Tg: @KuznetsovSS

Креатор

от 60 000
Апрель

Требуемый опыт работы: 1-3 года.
Полная занятость, полный день

У нас ты будешь:

  • разрабатывать креативные концепции;
  • регулярно штормить вместе с командой;
  • придумывать идеи для digital-рекламы, активации с блогерами, писать сценарии роликов;
  • визуализировать идеи в презентациях;
  • при необходимости лично презентовать идеи клиенту/агентству;
  • вместе с проектной командой курировать производство креатива, контролировать соответствие концепции.

Мы хотим, чтобы ты умел:

  • придумывать идеи для digital (тут понадобится опыт реализованных кейсов);
  • продавать свои идеи (презентационные навыки);
  • оформлять свои идеи в Power Point.

Нам также важно, чтобы ты знал:

  • креативные методики (для нас важно, чтобы ты понимал, что придумывание — это работа, а не божий дар);
  • форматы рекламы в digital, особенно в SMM.

За все это мы готовы предложить:

  • регулярное участие в рекламных фестивалях;
  • уютный офис-лофт в самом центре Москвы;
  • дружелюбный график с гибким началом рабочего дня (до 11:00);
  • молодую команду профессионалов (средний возраст 25 лет) без сдвигов на формализм;
  • максимально возможное отсутствие дресс кода и давления «большого босса с палкой»;
  • выступления приглашенных спикеров из мира digital;
  • частичную компенсацию профильного обучения;
  • регулярные мероприятия по обучению от внутренних специалистов;
  • корпоративные мероприятия;
  • чай, кофе, баранки;
  • оформление по ТК РФ с первого дня.

Мы намерены отыскать такого же фаната крутой рекламы, какими являемся мы сами. Поэтому, если ты ищешь команду, в которой хочешь реализовывать свои самые отважные идеи, то смело откликайся!

Контактное лицо: Сергей Кузнецов, HR-директор. Tg: @KuznetsovSS

Brand Manager

по договоренности
Adventum

Требуемый опыт работы: 1-3 года.
Полная занятость, полный день.

В отдел маркетинга digital-агентства Adventum мы ищем бренд-менеджера. Это человек, который отвечает за маркетинг агентства, выстраивание позиционирования бренда агентства и его правильной трансляции, увеличение знания об агентстве, чтобы в конечном итоге к нам в агентство приходили новые клиенты.

На 2021 год у нас большие планы по трансформированию бренда агентства, и нам нужен человек, который умеет работать с брендом и сможет возглавить эту задачу и ее реализовать.

Что вы будете делать:

  • ключевая задача — создание новой бренд-платформы, позиционирования и разработка интегрированной кампании для его донесения;
  • разрабатывать маркетинговые кампании для привлечения ключевых клиентов;
  • упаковывать и продвигать новые услуги агентства;
  • организовывать мероприятия агентства;
  • организовывать выступления сотрудников на внешних конференциях (искать мероприятия, взаимодействовать с организаторами, помогать в подготовке к выступлению);
  • координировать процессы по производству рекламных материалов: тексты, дизайн, рассылки, сайт;
  • управлять социальными сетями агентства;
  • координировать подачу заявок на рейтинги, конкурсы и премии;
  • создавать спецпроекты, которые будут раскрывать наше позиционирование и работать на задачи агентства;
  • разрабатывать сувенирную продукцию и организовывать подарки клиентам на праздники;
  • оценивать эффективность маркетинговых активностей;
  • отслеживать актуальные новости о рекламном и агентском рынке.

Для нас важен:

  • опыт работы работы бренд-менеджером, маркетологом или PR-менеджером от 1 года;
  • знание digital-инструментов: контекстной, таргетированной рекламы, медийной и др. видов рекламы (не обязательно работа с ними, но понимание разницы и целей их использования);
  • знание email-маркетинга: самостоятельно создавать рассылки, сегментировать базы, отправлять и анализировать результаты;
  • понимание основ контент-маркетинга;
  • опыт планирования и бюджетирования мероприятий в соответствии со стратегией;
  • хорошие навыки в области брендинга, упаковки новых услуг, маркетинговых исследований, конкурентного анализа, разработки дизайна и рекламно-информационных материалов, маркетинговых исследований;
  • хорошие коммуникационные навыки: умение находить контакт с любыми людьми и вести переговоры;
  • отличный русский язык. Умение ясно и структурно излагать свою мысль письменно, без ошибок и лишней воды.

Как лидирующее digital-агентство с развитой корпоративной культурой мы предлагаем:

  • стабильную заработную плату, официальное оформление по ТК РФ с первого рабочего дня;
  • неограниченные возможности профессионального и карьерного роста, работа с крупными клиентами и большими бюджетами;
  • команду профессионалов и просто хороших людей, которые всегда готовы помочь и поддержать;
  • удобный график с возможностью «плавающего утра»: можно начать свой рабочий день в любое комфортное время до 11:00;
  • ДМС.

Мы заботимся о том, чтобы офисное пространство было наиболее комфортным для работы и отдыха:

  • офис находится в бизнес-центре «Савеловский сити», метро «Дмитровская»;
  • утром всех сотрудников ждут бесплатные завтраки и вкусный кофе для бодрого начала дня;
  • для того, чтобы передохнуть или переключиться, в офисе есть приставка PlayStation4, множество настольных игр и отдельные зоны для отдыха.

Мы регулярно организовываем различные корпоративные мероприятия и тематические дни внутри агентства, чтобы наша жизнь была более интересной и насыщенной.

Мы уверены, что важно никогда не прекращать учиться и развиваться, поэтому в Adventum:

  • регулярное внешнее и внутреннее обучение от наших партнеров;
  • посещение профессиональных конференций в качестве участника или даже спикера;
  • собственная корпоративная библиотека с возможностью заказывать новые книги.

Будет плюсом:

  • опыт в создании нового бренда (разработка бренд-платформы и позиционирования);
  • опыт работы в digital-маркетинге. ​​​​​​

Давайте менять мир digital вместе?

Контактное лицо: Дарья. Tg: @DLarina 

Менеджер по продажам рекламы на радио

по договоренности
Сейлз-хаус «Газпром-медиа»

Команда продаж сейлз-хауса «Газпром-медиа» ищет менеджеров по продажам в направлении «Радио».

Обязанности:

  • активный самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов, не ограниченный территорией, холодные звонки, встречи с перспективными и потенциальными клиентами;
  • ведение переговоров на всех уровнях принятия решений;
  • продвижение и продажа услуг компании (рекламные возможности на радио);
  • формирование коммерческих предложений;
  • подготовка и проведение презентаций направлений и продуктов кампании;
  • выполнение плановых целей и задач (встречи, сделки, выручка);
  • контроль рекламной кампании клиента на всех этапах, постоянное сопровождение по всем вопросам;
  • контроль дебиторской задолженности;
  • еженедельная отчетность по проделанной работе.

Требования:

  • опыт в продаже рекламы (телевидение, радио, digital, пресса) обязательно!;
  • желание достигать результата;
  • высокая коммуникабельность и стрессоустойчивость;
  • дисциплинированность;
  • легкая обучаемость;
  • ответственность;
  • умение работать в режиме многозадачности.

Аналитик (на рекламные продукты) 

по договоренности
Сейлз-хаус «Газпром-медиа»

Обязанности:

  • участие в разработке и запуске новых рекламных продуктов в цифровых средах в роли аналитика (онлайн-видео, цифровая наружная реклама и другие направления);
  • подготовка моделей ценообразования для цифровых рекламных продуктов;
  • информационная поддержка продаж;
  • сбор и систематизация информации для оценки и прогнозирования процессов в области медиа-бизнеса;
  • Ad-Hoc аналитика для принятия решений;
  • подготовка презентаций: обзор продуктов для рынка и внутренних заказчиков, результаты проведённого анализа.

Требования:

  • опыт работы в качестве аналитика от трех лет;
  • опыт работы 1-3 года в рекламных агентствах/на телеканалах/в медиабизнесе;
  • знание рекламного рынка;
  • опыт подготовки презентаций для разных типов задач, уверенное владение Power Point;
  • опыт работы с ПО Mediascope (iStar, Palomars) желательно;
  • знание систем аналитики Google Analytics, «Яндекс.Метрика» желательно;
  • знание английского языка на уровне чтения технической документации;
  • отличные аналитические навыки, способность видеть новые пути решения задач;
  • уверенный пользователь Exсel (работа с большими массивами данных, сводные таблицы, диаграммы, сложные формулы, простые макросы), Power Point;
  • опыт анализа больших массивов данных с выявлением зависимостей и закономерностей;
  • техническое/социологическое образование.

Руководитель отдела трафика

по договоренности
Union Media Group

Требуемый опыт работы: 3–6 лет.
Полная занятость.

Обязанности:

  • контроль выполнения KPI по трафику согласно бюджету;
  • арбитраж трафика на всех этапах, оптимизация текущего инвентаря и работа с новым;
  • взаимодействие со всеми типами поставщиков по всем ГЕО: веб-мастеры, партнерские сети, rtb-платформы;
  • привлечение новых поставщиков трафика для улучшения качества работы направления;
  • анализ рынка, поиск новых решений и тестирование гипотез;
  • постоянная коммуникация с сотрудниками смежных отделов в рамках выполнения плана;
  • еженедельная отчетность по задачам.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы от трех лет по следующим направлениям - affiliate marketing, онлайн-видео, арбитраж трафика, programmatic;
  • опыт оценки закупки трафика из различных источников: Google Analytics, Яндекс Метрика, понимание основных бизнес-метрик, данных международных аудиторов;
  • стратегическое мышление, перфекционизм в работе;
  • знание английского языка не ниже intermediate;
  • нацеленность на результат;
  • многозадачность и готовность работать в условиях динамично развивающегося рынка;

Условия:

  • комфортный современный офис (чай, кофе, печенки);
  • оформление по ТК РФ;
  • дружный молодой коллектив;
  • офис у ст. м. «Дубровка» (три минуты пешком);
  • з/п: фикс + процент за выполнение плана. Условия обсуждаются по результатам собеседования с успешным кандидатом.

Руководитель отдела контекстной рекламы (PPC)

по договоренности
Digital Geeks

Требуемый опыт работы: 3–6 лет.

Требования:

  • имеете успешный опыт работы с контекстной рекламой «Яндекс.Директ» и Google Ads от трех лет (опыт работы на стороне рекламного агентства будет существенным плюсом);
  • руководили командой/умеете и любите обучать людей;
  • работали с рекламными бюджетами от 1 млн руб./месяц;
  • работали с таргетированной рекламой;
  • имеете опыт результативной тендерной активности;
  • проактивны и стремитесь развиваться в сфере контекстной рекламы и performance-маркетинга;
  • отличаете СРА от CPO, CTR от CR и ROI от ROMI;
  • обладаете сертификатами Google AdWords, «Яндекс.Директ,» Google Analytics, «Яндекс.Метрика»
  • умеете аргументированно отстаивать свою точку зрения.

В команде опытных коллег вы будете:

  • руководить отделом Production: планирование, подбор персонала, обучение, мотивация, контроль выполнения KPI;
  • распределять и ставить задачи внутри отдела;
  • развивать продукты агентства: мониторить тренды digital рынка, внедрять новые технологий, обучать команды и т.д.;
  • заниматься медиапланированием (прогнозировать CR, кол-во конверсий, ROMI, сезонность);
  • запускать рекламные кампании крупных клиентов (Яндекс.Директ, Google AdWords, myTarget);
  • готовить и участвовать в еженедельных статусах агентства, ведение отчетности по работе отдела;
  • работать с большими объемами данных и проводить углубленные анализы с расчетами качественных показателей.

Мы предложим вам:

  • достойный доход;
  • интересные задачи, крупных клиентов и возможность «прокачать» свои навыки в управлении и контексте в составе экспертного агентства;
  • молодой коллектив, адекватное руководство и дружную команду единомышленников;
  • график работы с 10 до 19, 5/2;
  • профессиональное развитие, обучение.

Контактное лицо: Анастасия Чабан hr@digitalgeeks.ru

Менеджер проектов

по договоренности
Digital Geeks

Требуемый опыт работы: 3–6 лет.

В свою команду мы ищем опытного менеджера digital-проектов, который будет отвечать за эффективность результата целой кросс-функциональной команды (специалистов по performance-маркетингу, таргетологов, копирайтеров, аналитиков, креативщиков и др.).

Обязанности:

  • управление проектной командой, распределение ресурсов, постановка задач специалистам;
  • декомпозиция перформанс/коммуникационных задач и постановка задач смежным отделам;
  • лидирование мозговых штурмов, предложение идей, принятие решений;
  • работа с базой подрядчиков (аутсорс-специалистов) при подготовке тендеров;
  • участие в брифингах с клиентами, подготовка брифов. Помощь клиентам в формировании бизнес и маркетинговых целей;
  • мотивация команды на производство качественного продукта;
  • коммуникация с заказчиком при необходимости;
  • подготовка и презентация digital-стратегий;
  • анализ бизнеса клиента (ЦА, спрос, использование диджитал-инструментов) в разных тематиках; анализ рынка и конкурентов;
  • анализ эффективности кампании, анализ ЦА и трендов в сфере;
  • контроль бюджетов и сроков.

Требования:

  • опыт ведения проектов в рамках агентства или на стороне клиента;
  • глубокое знание рекламных инструментов, их роли в медиа-миксе, знание особенностей каждого канала и владение ключевыми метриками: видео / контекст/ таргет / SMM / спецпроекты;
  • знание Google Analytics, «Яндекс.Метрика»;
  • умение анализировать эффективность проводимых кампаний;
  • опыт работы с тендерными предложениями на стороне агентства;
  • умение структурировать и аргументировать свои мысли, создавать презентации и защищать их как внутри агентства, так и перед клиентом.

Условия:

  • достойный доход;
  • интересные задачи, крупных клиентов и возможность «прокачать» свои навыки в контексте в составе экспертного агентства;
  • молодой коллектив, адекватное руководство и дружную команду единомышленников;
  • график работы с 10 до 19, 5/2; (временно работаем в удаленном режиме);
  • профессиональное развитие, обучение.

Контактное лицо: Анастасия Чабан hr@digitalgeeks.ru

 Менеджер по продажам / New Business Manager (Digital)

от 70 000 до 120 000
Digital Geeks

Нам нужен грамотный человек, который будет заниматься привлечением новых клиентов. От вас требуется коммуникабельность, проактивный подход к работе, а также креативное мышление в сочетании с технической подкованностью.

Если вы:

  • имеете опыт работы в аналогичной должности (сфере продаж) от 1 года в digital или рекламном агентстве;
  • самостоятельны, коммуникабельны и инициативны;
  • грамотно пишете и разговариваете на русском языке;
  • умеете работать в СRM, пользуетесь тасктрекерами, дружите с пакетом MS Office.

Мы предложим вам:

  • работу в команде молодых, но опытных специалистов;
  • достойный доход (по системе оклад + KPI);
  • интересные задачи, крупных клиентов и возможность «прокачать» свои digital-навыки в составе экспертного агентства;
  • дружный коллектив, отсутствие формализма, но присутствие структуры в работе;
  • профессиональный рост и всегда готовое к диалогу руководство;
  • офис в шаговой доступности от метро "Автозаводская" и возможность работать из дома. (временно мы работает удаленно)

В нашей команде вы будете:

  • привлекать новых клиентов в агентство;
  • контролировать достижение KPI по продажам;
  • осуществлять коммуникацию с потенциальными клиентами: вести деловые переписки, организовывать запланированные встречи;
  • вести CRM, отслеживать тендеры, участвовать в разработке коммерческих предложений и презентовать их потенциальным клиентам;
  • посещать выставки и отраслевые мероприятия;
  • выстраивать долгосрочные отношения с ЛПР.

Контактное лицо: Анастасия Чабан hr@digitalgeeks.ru

PR-менеджер / Интернет-маркетолог

по договоренности
Digital Geeks

Требуемый опыт работы: 3–6 лет.
Полная занятость, полный день.

Digital Geeks — агентство performance-маркетинга с большим опытом в сфере недвижимости, медицины и e-commerce. Входит в ТОП-10 российских агентств по SEO, контекстной рекламе и лидогенерации по версии Adindex.

Нашей мощной и дружной команде не хватает именно вас, если вы:

  • креативны;
  • инициативны, готовы самостоятельно принимать решения, создавать инфоповоды и генерировать идеи для продвижения;
  • внимательны, пунктуальны и аккуратны во всем;
  • комфортно работаете в режиме многозадачности;
  • умеете договориться с любым человеком на выгодных условиях;
  • грамотно говорите/пишете на русском языке;
  • понимаете специфику агентского корпоративного пиара (или очень хотите понимать);
  • знаете базовые инструменты интернет-маркетинга и (в идеале) владеете ими;
  • c удовольствием читаете Sostav, VC, Cossa, Forbes, «Коммерсант», «Секрет Фирмы» и др;
  • cледите за работой топовых агентств, изучаете кейсы, по-настоящему интересуетесь рекламным рынком;
  • хотите активно развиваться и расти вместе с перспективным агентством.

В команде опытных коллег вы будете:

  • разрабатывать/реализовывать маркетинговые и PR-стратегии digital-агентства;
  • обеспечивать присутствие ключевых спикеров агентства в ведущих отраслевых конференциях;
  • обеспечивать присутствие компании в рейтингах, собирать и актуализировать необходимую информации со строгим соблюдением дедлайнов;
  • создавать стабильный поток целевых лидов и анализировать эффективность источников их привлечения;
  • генерировать инфоповоды, писать статьи, пресс-релизы и комментарии с помощью ключевых спикеров агентства;
  • коммуницировать с ведущими отраслевыми СМИ;
  • упаковывать и размещать на релевантных площадках кейсы агентства;
  • разрабатывать и реализовывать стратегию контент-маркетинга;
  • искать и выбирать подрядчиков по различным направлениям (копирайт, дизайн и т.д.);
  • инициирововать/реализовывать маркетинговые активности агентства в онлайне и офлайне;
  • организовывать корпоративные мероприятия;
  • вести корпоративные социальные сети.

Мы предложим вам:

  • молодой коллектив, адекватное руководство и дружную команду единомышленников;
  • высокий уровень дохода;
  • интересные задачи, крупных клиентов и возможность «прокачать» свои навыки в составе экспертного агентства;
  • профессиональное развитие, обучение и участие в конференциях.
  • график работы с 10 до 19, 5/2;
  • возможность удаленной работы.

Контактное лицо: Анастасия Чабан hr@digitalgeeks.ru

Менеджер по продажам

по договоренности
Инфографика

Требуемый опыт работы: 1–3 года.
Полная занятость, полный день.

Дизайн-агентство «Инфографика» ищет менеджера по продажам с опытом работы от 1 года в уютный зеленый офис в центре Петербурга. Мы ценим уважение и эмпатию по отношению к клиентам и коллегам, а также активный подход к продажам и умение добиваться результатов.

Что нужно делать:

  • четко и систематично двигаться по этапам воронки: звонки-письма-встречи;
  • знакомиться с новыми компаниями (частично из базы CRM), выявлять узкие места и возможности роста клиента, формировать экспертность агентства через демонстрацию кейсов;
  • работать и фиксировать результаты в АMO CRM.

Что ожидаем от тебя:

  • опыт в продажах от одного года;
  • реальные, подкрепленные достижения;
  • желание развиваться в продажах;
  • опыт работы в digital- или коммуниикационном агентстве будет преимуществом.

Мы предлагаем взамен:

  • офис на Большой Конюшенной с окнами в небо и видом на Спас на Крови;
  • доброжелательных и отзывчивых коллег;
  • для самых крутых кандидатов — гибкий график и другие специальные условия.

Оплата:

На период испытательного срока (1-3 месяца):

  • оклад на руки — 30 тыс. руб.;
  • премия по результатам выполнения KPI — 10 тыс. руб.;
  • премия (%) от подтвержденных проектов — 5-15% (варьируется от привлеченной суммы )

После испытательного срока:

  • оклад на руки — от 40 тыс. руб. (обсуждается с успешным кандидатом);
  • премия (%) от подтвержденных проектов — 5-15% (варьируется от привлеченной суммы);
  • вместе с откликом на вакансию ждем от тебя сопроводительное письмо, в котором описаны три твоих достижения в продажах, которыми ты гордишься.

Контактное лицо: Тимофей Наумов, руководитель отдела продаж. tn@infografika.agency

Аккаунт-менеджер / Специалист по контекстной рекламе и медиапланированию

по договоренности
SlickJump

Полная занятость, полный день.

Мы ищем активного, самостоятельного аккаунт-менеджера, который поможет нам обрабатывать запросы рекламодателей, разбирать брифы и точно планировать и эффективно вести рекламные кампании на платформе SlickJump. Вакансия прекрасно подойдет людям с опытом работы с Google AdWords, Yandex Direct и другими системами контекстной рекламы, которые имеют опыт общения с клиентами.

Задачи:

  • работа с рекламными агентствами и прямыми рекламодателями;
  • участие в подготовке коммерческих предложений в соответствии с задачами клиента;
  • настройка/ведение/оптимизация рекламных кампаний;
  • аналитика рекламных кампаний и обсуждение результатов с клиентом.

Требования:

  • опыт работы на позиции менеджера по контекстной рекламе (или директолога) от одного года;
  • уверенный пользователь MS Office (Excel, PowerPoint);
  • умение самостоятельно работать и принимать решения;
  • опыт работы с рекламными агентствами (желательно).

Условия:

  • 100% белая заработная плата, устанавливается по итогам собеседования;
  • комплексная медицинская страховка (ДМС);
  • парковочное место на территории бизнес-центра;
  • интересная творческая работа без дресс-кода.

Контактное лицо:

Эльдар Галеев
+7 (903) 151 78 00 
eldar.galeev@slickjump.com
Telegram: @eldar42

Аккаунт-менеджер

по договоренности
Family Agency

Мы ищем человека с горящими глазами, который хочет развиваться в digital-маркетинге и приносить пользу клиентам и компании.

Что нужно делать: 

  • выстраивание отношений с клиентом;
  • управление проектами клиента;
  • менеджмент проектов, контроль за ходом проектов; 
  • обеспечение документооборота по клиенту; 
  • участие в организации мероприятий для клиентов.

Контактное лицо: Третьяк Полина, pt@familyagency.ru +7 985 162 92 16

Project Manager

от 90 000
Family Agency

Мы ищем человека, который хочет работать в digital-агентстве, участвовать в креативных и технически сложных проектах, развивать себя и клиентов. ⠀

Что нужно делать: 

  • реализация digital-, mobile-, CRM-, experiential-проектов;
  • коммуникация с клиентом на всех этапах проектной деятельности;
  • управление проектной командой;
  • грамотная постановка задач, контроль их выполнения;
  • ведение проектной документации;
  • ведение экономики проекта;
  • отчетность о ходе проекта для клиента и внутренняя;

Контактное лицо: Третьяк Полина, pt@familyagency.ru +7 985 162 92 16

SMM Manager

от 60 000
Family Agency

Мы ищем человека, который хочет работать в digital-агентстве, участвовать в креативных и технически сложных проектах, развивать себя и клиентов. ⠀

Требования:

  • опыт работы от двух лет в SMM, в агентствах;
  • понимание ключевых принципов общения в соцсетях;
  • грамотную письменную и устную речь;
  • формулирование и постановка задач внутренней команде, контроль выполнения, регулярная отчетность;
  • желателен английский на уровне Intermediate

Контактное лицо: Третьяк Полина, pt@familyagency.ru +7 985 162 92 16

New Business Manager

по договоренности
E-Promo

Что мы предлагаем:

  • работу в крупнейшем федеральном digital-агентстве:

► 12 место в рейтинге performance-агентств в России по версии Tagline;
► один из 100 лучших работодателей страны по версии HeadHunter;
► третье место среди лучших работодателей России в отрасли маркетинга и медиа согласно рейтингу HeadHunter.

  • возможность участия в отраслевых российских и международных конференциях;
  • интересные проекты и клиенты — крупные региональные и федеральные рекламодатели;
  • официальное трудоустройство и белую заработную плату.

Чем нужно будет заниматься:

  • находить клиентов и развивать клиентскую базу;
  • обрабатывать входящие запросы от клиентов;
  • организовывать и проводить переговоры на уровне первых лиц компаний.

Что для этого необходимо:

  • опыт активных продаж рекламных услуг;
  • знакомство с принципами работы инструментов performance-маркетинга;
  • знание принципов работы диджитал-каналов.

Контактное лицо: Екатерина Конищева hrgroup@e-promo.ru

Account Manager

по договоренности
E-Promo

Что мы предлагаем:

  • работу в крупнейшем федеральном digital-агентстве:

► 12 место в рейтинге performance-агентств в России по версии Tagline;
► один из 100 лучших работодателей страны по версии HeadHunter;
► третье место среди лучших работодателей России в отрасли маркетинга и медиа согласно рейтингу HeadHunter.

  • возможность участия в отраслевых российских и международных конференциях;
  • интересные проекты и клиенты — крупные региональные и федеральные рекламодатели;
  • официальное трудоустройство и белую заработную плату.

Что вы будете делать:

  • Заниматься развитием и реализацией стратегий диджитал-маркетинга клиентов, основные отрасли: e-commerce, авто, недвижимость, финансы, фармпроизводители;
  • регулярно взаимодействовать с менеджерами клиента и ЛПР: встречи, звонки, письменная коммуникация;
  • ставить и контролировать выполнение задач отделу production (контекстная, таргетированная, медийная реклама.

Что для этого нужно:

  • опыт работы в клиентском сервисе от 1 года с бюджетами от 500 тыс. руб;
  • понимание специфики работы performance-каналов и возможности оптимизации по CPL, CPA, ROI, ДРР и др.

Контактное лицо: Екатерина Конищева hrgroup@e-promo.ru

Специалист по контекстной рекламе

по договоренности
E-Promo

Мы — Data Driven агентство E-Promo, и мы ищем профессионалов с опытом работы в диджитале, которые помогут нам увеличить число новых клиентов. Взамен мы предлагаем возможность реализовать интересные проекты для мировых брендов, сотрудничество с крупнейшими международными рекламными группами и холдингами.

Что мы предлагаем:

  • работу в крупнейшем федеральном digital-агентстве:

► 12 место в рейтинге performance-агентств в России по версии Tagline;
► один из 100 лучших работодателей страны по версии HeadHunter;
► третье место среди лучших работодателей России в отрасли маркетинга и медиа согласно рейтингу HeadHunter.

  • возможность участия в отраслевых российских и международных конференциях;
  • интересные проекты и клиенты — крупные региональные и федеральные рекламодатели;
  • официальное трудоустройство и белую заработную плату.

Чем вы будете заниматься:

  • вести и анализировать рекламные кампании в системах «Яндекс.Директ», Google Ads;
  • оптимизировать целевые показатели эффективности (CPC, CPA, ROI);
  • разрабатывать медиапланы;
  • подготавливать презентации и отчетную документацию по текущим рекламным активностям клиентов.

Что для этого нужно:

  • опыт работы в контексте на стороне агентства с рекламными бюджетами от 500 тыс. руб.;
  • уверенные знания «Яндекс.Директа», Google Ads, «Яндекс.Метрики» и Google Analytics;
  • знания в области интернет-маркетинга (технологии, принципы работы, терминология, основные показатели эффективности рекламных кампаний).

Контактное лицо: Екатерина Конищева hrgroup@e-promo.ru

Creative Group Head

по договоренности
Fistashki

Обязанности:

  • построение процессов креативной работы, в том числе взаимодействие с другими департаментами;
  • контроль и оценка креативных концепций;
  • эффективная презентация идеи;
  • построение взаимоотношений с клиентом со стороны креативного отдела;
  • креативное сопровождение на этапе реализации проекта;
  • оценка конечного продукта;
  • коучинг команды, распределение задач и организация рабочих процессов.

Требования:

  • опыт работы в креативных агентствах в качестве старшего арт-директора или копирайтера не менее 3 лет + опыт работы групп-хедом от года;
  • навыки менеджмента креативных процессов, креативное мышление, развитый художественный вкус, хорошие организаторские способности;
  • английский язык – уровень не ниже Upper Intermediate.

Мы предлагаем:

  • фиксированная заработная плата (обсуждается индивидуально с подходящим кандидатом) + бонусы в рамках мотивационной системы;
  • оформление по ТК РФ;
  • молодая дружная команда профессионалов;
  • офис рядом с м. Белорусская.

Контактное лицо: Аида Сандыбаева – nb@fistashki.org (в теме письма укажите, пожалуйста, «Вакансия // Creative group head»).

Media Group Head

по договоренности
Fistashki

Обязанности:

  • руководство отделом медиа (контроль финансовых показателей отдела, баинга, планирования и продаж);
  • подготовка медийных предложений для новых и текущих клиентов агентства;
  • подготовка тендерных предложений по медиа (стратегия и тактика), а также презентаций (английский/русский);
  • выстраивание партнерских отношений с поставщиками;
  • активное развитие и контроль качества выдаваемого продукта;
  • участие в разработке программных продуктов и сервисов от компании, связанных с направлением медиа;
  • развитие направления в агентстве, подготовка тренингов для сотрудников и клиентов.

Требования:

  • опыт планирования кампаний с использованием Paid Social, Programmatic, Native, OLV, Display, Paid Search и пр.;
  • навыки ведения финансового планирования медиаотдела;
  • английский язык – уровень не ниже Upper Intermediate.

Мы предлагаем:

  • фиксированная заработная плата (обсуждается индивидуально с подходящим кандидатом);
  • оформление по ТК РФ;
  • молодая дружная команда профессионалов;
  • удаленный формат работы.

Контактное лицо: Аида Сандыбаева – nb@fistashki.org (в теме письма укажите, пожалуйста, «Вакансия // Media group head»).

Арт-директор

по договоренности
Co-Operation

Ваш функционал:

  • быть лидером своей команды и держать ее в креативном тонусе;
  • анализировать выпускаемые материалы и проверять их на соответствие смыслам, трендам и качеству;
  • систематизировать и распределять задачи между сотрудниками отдела, следить за сроками исполнения;
  • видеть зоны роста своих сотрудников, подбирать неоходимое обучение;
  • участвовать в разработке фото- и видеосъемок, исходя из запроса клиента;
  • генерить новые идеи и ярко защищать их на клиентских и командных встречах;
  • работать с разными проектами и знать, как показать их уникальность с помощью визуальной концепции;
  • вести необходимую отчетность.

У нас мэтч, если вы:

  • работали в креативном отделе не менее двух лет и приобрели опыт управления командой от одного года;
  • занимались как motion-, так и графическим дизайном;
  • обладаете хорошим визуальным вкусом и ориентируетесь в трендах, что подтверждается кейсами из вашего портфолио;
  • уверенно владеете Adobe: Photoshop‚ Illustrator‚ AfterEffects и другими инструментами;
  • имеете аналитический склад ума и структурное мышление;
  • одарены коммуникативными навыками и умеете выстроить эффективный рабочий процесс между менеджерами и дизайнерами;
  • хорошо излагаете свои мысли и умеете профессионально презентовать их коллегам.

Мы предлагаем:

  • график: 5/2, 11:00-20:00;
  • возможность гибко выстраивать свой рабочий процесс: работать удаленно и при необходимости посещать офис;
  • работу над перспективными и узнаваемыми проектами;
  • регулярное внутрикорпоративное обучение;
  • всестороннюю поддержку для быстрого погружения в рабочий процесс.

Контактное лицо: 

Шумова Елизавета, HR-менеджер
shumova@coopmoscow.ru 
TG: @elizash

Senior PR-менеджер

по договоренности
Co-Operation

Список обязанностей:

  • работать с несколькими проектами gastro/beauty/lifestyle по PR: общаться с представителями СМИ, инициировать публикации, посещать дегустации, присутствовать на пресс-встречах;
  • вести коммуникацию с клиентом и анализировать ее эффективность;
  • ставить и распределять задачи внутри PR-отдела, контролировать их выполнение;
  • анализировать проделанную PR-отделом работу по всем проектам и быть ответственным за результат;
  • разрабатывать и реализовывать план мероприятий;
  • готовить отчетность.

Требования к кандидату:

  • стаж работы в PR более двух лет, подтвержденный успешными кейсами, а также опыт руководства проектной группой от года;
  • хорошие менеджерские навыки и наличие лидерских качеств;
  • понимание специфики медиаиндустрии и актуальных инструментов продвижения;
  • умение писать и редактировать тексты: пресс-релизы, рассылки, статьи, посты;
  • навык общения с журналистами и инфлюенсерами, развитые софт-скиллы;
  • своя база дружественных контактов;
  • желание развиваться в креативе и решать нестандартные задачи;
  • знание актуальных новостей и трендов, стремление быть «в повестке».

Условия работы:

  • график: 5/2, 11:00-20:00;
  • возможность гибко выстраивать свой рабочий процесс: работать удаленно и при необходимости посещать офис;
  • работа над перспективными и узнаваемыми проектами;
  • регулярное внутрикорпоративное обучение;
  • всесторонняя поддержка для быстрого погружения в рабочий процесс.

Контактное лицо:

Шумова Елизавета, HR-менеджер
shumova@coopmoscow.ru
TG: @elizash

SMM-менеджер

по договоренности
Co-Operation

Требования:

  • опыт работы в SMM от одного года;
  • отличные знания трендов и механизмов продвижения;
  • грамотная устная и письменная речь;
  • навык работы с графическими редакторами, мобильными приложениями для создания и обработки контента;
  • креативность, реализация собственных идей с командой;
  • опыт продвижения брендов в TikTok и «Яндекс.Дзене». Засчитаем как большой плюс!

Обязанности:

  • формирование маркетинговых стратегий совместно с другими отделами;
  • создание контент-планов и рубрикаторов, их реализация совместно с командой;
  • помощь на съемках;
  • взаимодействие с проектной группой: дизайнерами, аккаунтом, PR- и influence-менеджерами;
  • ведение необходимой отчетности.

Мы предлагаем:

  • график: 5/2, 11:00-20:00;
  • возможность гибко выстраивать свой рабочий процесс: работать удаленно и при необходимости посещать офис;
  • работу над перспективными и узнаваемыми проектами;
  • регулярное внутрикорпоративное обучение;
  • всестороннюю поддержку для быстрого погружения в рабочий процесс.

Контактное лицо: 

Шумова Елизавета, HR-менеджер
shumova@coopmoscow.ru 
TG: @elizash

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