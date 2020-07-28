Кого ищут после изоляции? Обзор свежих вакансий в рекламе и маркетинге

Мы ищем человека с большим опытом работы в Social Media проектах, который умеет правильно выстраивать процессы долгосрочной поддержки бренда, создает качественный продукт своими руками и ему интересно собрать и развивать свою команду.

Важная особенность — сочетание двух подходов к проекту: как с точки зрения бизнеса, так и создаваемого продукта.

Должностные обязанности:

Разработка и реализация концептов присутствия в Social Media.

Создание планов коммуникаций брендов, работа с контентом для различных аудиторий и площадок.

Работа с сервисами аналитики и подготовка отчетов.

Улучшение проектов с точки зрения качества и рост бизнес показателей клиентов.

Навыки и квалификации:

Опыт работы от 3 лет.

Управление командой от двух человек.

Грамотность и навыки копирайтинга.

Широкий кругозор и насмотренность, понимание визуальных трендов социальных сетей.

Навыки защиты креативных идей и оформления презентаций.

Контактное лицо: Дарья Масинева, d.masineva@deluxe-interactive.com