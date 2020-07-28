Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+14
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.07.2020 в 16:15

Кого ищут после изоляции? Обзор свежих вакансий в рекламе и маркетинге

Вопросы о размещении присылайте на vacancy@sostav.ru

Спустя эти непростые пять месяцев мы возобновляем рубрику, в которой рассказываем об актуальных вакансиях в рекламе и маркетинге. Рынок постепенно начинает выздоравливать: работа есть, ее немало, и даже рук теперь хватает не всем. О том, кто нужен маркетинговым агентствам прямо сейчас, читайте в нашей подборке.

Mediaplanner

от 100 000 до 120 000
ГК Игроник

Мы ищем в нашу команду медиапланера с опытом самостоятельного планирования в основных медиаканалах. Если ты гуру подготовки медиапланов, прекрасно разбираешься в основных показателях и специфике баинга, умеешь готовить и обосновывать тактический блок перед клиентом, то мы ждем именно тебя! 

  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Формирование выгрузок c медиа и аудиторными показателями из Mediascope (TV Index, Radio Index, M’Index, NRS, Web Index, Atelier) c рекомендациями ресурсов в рамках каждого медиа канала.
  • Подготовка и обоснование медиапланов для клиентов агентства по офлайн медиаканалам (ТВ, радио, пресса).
  • Погружение в digital-планирование, участие в обосновании digital-планов для клиента
  • Подготовка тактического блока в презентации клиентам с обоснованием выбора ресурсов и распределения бюджета в рамках каждого медиа канала.
  • Участие в оценке эффективности кампаний с точки зрения стоимости контакта с целевой аудитории.
  • Участие в подготовке тендерных презентаций, а также обслуживание запросов текущих клиентов агентства.
  • Активное погружение в специфику закупки каждого медиа канала в связке с баинговыми департаментами агентства.
  • Отслеживание изменений в методике измерений Mediascope.

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной позиции от одного года
  • Работа с базами Mediascope, выгрузка показателей (ТВ, радио, пресса; интернет как плюс)
  • Опыт подготовки ТВ-планов
  • Знание ключевых инструментов в digital и понимание принципов их планирования
  • Понимание ключевых принципов закупки на ТВ, радио, прессе
  • Опыт работы с более чем одной продуктовой категорией.

Условия:

  • График работы: 5/2 с 10 до 19 часов.
  • Ежегодный отпуск: 28 календарных дней;
  • Оформление трудовых отношений по ТК РФ;
  • Своевременная выплата заработной платы;
  • Испытательный срок 3 месяца;

Контакт для связи: info@igronik.ru

Менеджер по продажам наружной рекламы

от 60 000
ГК Игроник

В свою команду мы ищем специалиста, обладающего трехлетним опытом работы в сфере наружной рекламы и стремлением развиваться в данном направлении. Если ты хорошо ориентируешься на рынке наружной рекламы, обладаешь сильными навыками деловой коммуникации и продаж, то мы ждем именно тебя! 

  • Требуемый опыт работы: 1–3 года
  • Полная занятость, полный день

Требования:

  • опыт работы от 3 лет в наружной рекламе;
  • хорошее знание рынка наружной рекламы, основных игроков, рекламных агентств;
  • хороший русский язык;
  • активность;
  • желание зарабатывать;
  • знание 1С, MS Office.

Обязанности:

  • Активный поиск и привлечение клиентов (преимущественно прямые клиенты);
  • Осуществление холодных звонков;
  • Проведение встреч на уровне первых лиц;
  • Выполнение плана продаж;
  • Контроль за дебиторской задолженностью;
  • Полное документальное сопровождение сделки.

Условия:

  • график работы 5/2 с 10-00 до 19-00;
  • оформление по ТК;
  • оплата мобильной связи;
  • заработная плата + привлекательные квартальные бонусы от личных продаж.

Контакт для связи: info@igronik.ru

Менеджер по продажам услуг

от 50 000 до 150 000
Getbrand
  • Требуемый опыт работы: 3–6 лет
  • Полная занятость, полный день

Обязанности:

  • Выполнение плана продаж;
  • продажа клиентам услуг агентства;
  • коммерческое сопровождение сделок (выявление потребностей, составление дорожных карт проекта и коммерческих предложений, презентация, заключение сделок, выписка платежных документов, контроль оплат на основе платежного календаря проекта, получение обратной связи от клиента по его удовлетворенности услугами и проектными обслуживанием агентства).

Функционал должности:

  • Выполнение личного плана продаж по выручке.
  • Работа с целевыми клиентами агентства.
  • Продажа услуг компании потенциальным клиентам: теплый и горячий трафик клиентов.
  • Экспертное знание продукта Агентства и методик диагностики, проектирование.
  • Презентация методик и кейсов агентства потенциальным клиентам.
  • Разработка дорожных карт проекта, составление коммерческих предложений.
  • Презентация дорожной карты проекта коммерческого предложения потенциальным клиентам.
  • Заключение сделок: подготовка договора, платежных документов, контроль оплат по выставленным счетам
  • Закрытие выполненных этапов проекта: подписания актов у клиента.
  • Обеспечение мероприятий по возвращению «спящих клиентов»
  • Формирование уникальных торговых предложений агентства для клиентов в рамках плановой рентабельности.

Требования: 

  • позитивный, обладающий открытым мышлением без ограничивающих убеждений, честный, открытый, искренне любящий продажи, стремящийся к обучению;
  • иметь навык и практику экспертных продаж в B2B секторе;
  • СПИН;
  • коммуникабельность - способность легко заводить контакты и располагать к себе;
  • аккуратный, внешний вид - бизнес стиль;
  • опытный пользователь ПК (MS Office);
  • Навык работы в Bitrix24;
  • опыт работы в IT-компаниях в продажах приветствуется.

Условия:

  • Полностью белый доход.
  • Доход = FIX (твердый оклад) + KPI (мягкий оклад за выполнение функциональных задач) + БОНУС (выполнение плана продаж отдела).
  • После испытательного срока ДМС.
  • Трудоустройство по ТК РФ с первого дня.
  • Испытательный срок 3 мес.

Контактное лицо: Юлия Боголюбова, jbogolubova@getbrand.ru 

Менеджер по работе с клиентами

по договоренности
ГК Игроник

В свою команду мы ищем специалиста, обладающего двухлетним опытом работы в качестве менеджера по работе с клиентами (account) в сфере рекламы и стремлением развиваться в данном направлении. Если ты обладаешь сильными навыками деловой коммуникации и опытом управления проектной командой, умеешь четко ставить задачи и контролировать сроки исполнения, то мы ждем именно тебя! 

Обязанности:

  • Ведение проектов клиентов;
  • Постановка задач, контроль коммуникаций и работы команды специалистов;
  • Ежедневная коммуникация с текущими клиентами, поддержание высокого уровня клиентского сервиса, выстраивание доверительных отношений;
  • Составление брифов, проведение встреч, оперативная переписка, плановая отчетность;
  • Анализ рынка, изучение конкурентной среды, анализ потребностей клиентов;
  • Взаимодействие с внутренними и внешними производственными подразделениями и партнерами разных типов
  • Контроль работы сотрудников (соблюдение качества и сроков выполнения рабочих задач).
  • Разработка мероприятий для повышения рентабельности проектов.
  • Управление реализацией проектов - направлять работу проектной команды, контролировать сроки реализации, формировать и презентовать отчеты по результатам работы;
  • Контролировать ведение рекламных кампаний;
  • Отслеживать эффективность рекламных кампаний;
  • Проводить аналитику рекламных кампаний, подготовку рекомендации;
  • Контролировать бюджет проектов, анализировать и следить за прибыльностью проектов;
  • Работать с документами, контроль оплат, работа с дебиторской задолженностью.

Требования:

  • Опыт на аналогичной должности от двух лет
  • Опыт управления командой
  • Хорошие коммуникативные навыки. навыки проведения переговоров
  • Хорошие знания принципов работы систем контекстной и таргетированной рекламы;
  • Умение вести проекты с большими бюджетами и не всегда простой коммуникацией;
  • Хорошие знания и пользование системами аналитики (Google Analytics, Яндекс Метрика);
  • Умение правильно использовать PC: Excel, Word, Power Point;
  • Умение грамотно ставить задачи и отслеживать их выполнение;
  • Готовность брать на себя ответственность, аргументировать свою точку зрения
  • Опыт написания и проведения презентаций
  • Плюсом будет знание подходов к планированию оффлайн кампаний – ТВ, радио, наружная реклама.

Контакт для связи: info@igronik.ru

Digital-дизайнер

по договоренности
Depot

Друзья! Мы делаем бренды. Крутые и много. Поэтому ищем в команду digital-дизайнера, который позаботится о комфортном существовании брендов в цифровом пространстве.

Что нужно делать:

  • создавать крутую современную айдентику;
  • «оживлять» упаковку;
  • строить мосты между онлайн и офлайн;
  • делать эффектную подачу кейсов.

Что важно:

  • умение представить себе жизнь бренда после сдачи проекта;
  • системное мышление, внимание к деталям;
  • способность работать в высоком темпе;
  • опыт работы с глобальными брендами и масштабными задачами как плюс;

Скиллы:

  • понимание pipe-line проекта и процесса, сложности и сроков
  • hard surface modeling
  • After Effects
  • Cinema 4d

В digital:

  • подготовка сцен и рендеринг (redshift, octane)
  • Figma / Sketch
  • понимание современных трендов в технологиях и цифровом дизайне
  • оценка и выстраивание карт пользовательского опыта как по трендам, так и по клиентским особенностям.

Что взамен:

  • работа с крутыми брендами;
  • сильная команда;
  • офис на Таганке.

Контактное лицо: операционный менеджер Ксения Минкина, kminkina@depotwpf.ru (с пометкой «Digital-дизайнер»)

DIGITAL Senior Account manager

по договоренности
Vein Technologies

В агентство Vein Technologies ищем классного DIGITAL Senior Account manager . Обязательно - агентский опыт, желательно от 3х лет, английский на хорошем уровне, коммуникация с клиентами будет устная и письменная. Занятость полная, официальное оформление, удаленка.

Обязательные навыки:

  • day-to-day коммуникация с клиентом, убеждение клиента в позиции агентства;
  • взаимодействие со всеми подразделениями агентства (в том числе с командой на аутсорсе);
  • координация работы всей проектной команды;
  • контроль сроков на всех этапах проекта (управление рисками);
  • контроль полноты и качества предоставляемых материалов (соответствие брифу и коммуникации клиента);
  • финальный сбор всех материалов (презентаций \ смет \ таймингов \ медиапланов и отчетов) клиенту;
  • эффективное бюджетирование проектов;
  • отслеживание своевременности оплаты выставленных счетов, предотвращение задолженности.

Контакт для связи: YaKonovalova@veintech.ru

Influence manager

по договоренности
Vein Technologies

Ищем инфлюенс-менеджера. Работа на постоянной основе или под проект. Удаленка, возможно официальное оформление.  

Идеальный кандидат:

  • Работал менеджером в агентстве и запускал РК с блогерами;
  • Знает рынок блогеров и блогерских агентств, имеет подборки блогеров по тематикам;
  • Стратегическое развитие направления Influencer Marketing в соответствии с целями и задачами компании;
  • Разработка стратегии по работе с OL для брендрв совместно с командой;
  • Создание подборки блогеров по брифам и оформление их в медиапланы;
  • Умение прогнозировать показатели в медиапланах;
  • Менеджмент блогеров;
  • Разработка креатива для РК и ТЗ для блогеров в рамках задач проекта;
  • Продумывание/генерация сценариев для постов/интеграций;
  • Контроль соблюдения ТЗ в материалах и сроки выполнения работ
  • Работа с подрядчиками;
  • Проведение коллабораций с лидерами мнений;
  • Участие в тендерах на ведение Influencer Marketing;
  • Подготовка презентаций, плана по реализации и тд;
  • Контроль KPIs и бюджетирования;
  • Документооборот;
  • Анализ результатов кампаний и составление рекомендаций по оптимизации на будущее.

Контакт для связи: YaKonovalova@veintech.ru

Group Head

по договоренности
Deluxe Interactive Moscow

Мы ищем человека с большим опытом работы в Social Media проектах, который умеет правильно выстраивать процессы долгосрочной поддержки бренда, создает качественный продукт своими руками и ему интересно собрать и развивать свою команду.

Важная особенность — сочетание двух подходов к проекту: как с точки зрения бизнеса, так и создаваемого продукта.

Должностные обязанности:

  • Разработка и реализация концептов присутствия в Social Media.
  • Создание планов коммуникаций брендов, работа с контентом для различных аудиторий и площадок.
  • Работа с сервисами аналитики и подготовка отчетов.
  • Улучшение проектов с точки зрения качества и рост бизнес показателей клиентов.

Навыки и квалификации:

  • Опыт работы от 3 лет.
  • Управление командой от двух человек.
  • Грамотность и навыки копирайтинга.         
  • Широкий кругозор и насмотренность, понимание визуальных трендов социальных сетей.
  • Навыки защиты креативных идей и оформления презентаций.

Контактное лицо: Дарья Масинева, d.masineva@deluxe-interactive.com

PR-менеджер по направлению Lifestyle

по договоренности
MONSTARS

Обязанности: 

  • участие в подготовке тендерных предложений по своему профилю;
  • составление и реализация утвержденной PR-стратегии клиентов агентства; 
  • опыт командной работы и ведения проектов в формате 360°;
  • коммуникация с клиентами; 
  • создание и адаптация пресс-материалов; 
  • инициирование публикаций в СМИ и новых медиа; 
  • follow up и мониторинг публикаций, опыт работы с аналитикой; 
  • составление бюджетов и базовый документооборот; 
  • PR-сопровождение мероприятий; 
  • личные контакты с представителями СМИ и лидерами мнений; 
  • работа с базой контактов; 
  • участие в формировании и продвижении имиджа агентства; 
  • реализация коммуникационной стратегии агентства (администрирование процесса участия в премиях и реализация мультиканальной стратегии агентства по направлению PR);
  • мониторинг информационного пространства, анализ конкурентного поля;
  • предоставление PR отчетов клиентам и по итогам проектов агентства. 

Требования: 

  • опыт работы в агентстве или с агентствами; 
  • опыт коммуникации с клиентами и клиентоориентированность; 
  • умение выстраивать PR-стратегии; 
  • опыт работы с текстами (написание пресс-релизов, подготовка статей); 
  • интерес к индустрии продюсирования  проектов и широкий кругозор; 
  • опыт работы в команде в формате 360°;
  • собственная база контактов (журналисты, индустрия, лидеры мнений);  
  • владение английским языком. 

Условия: 

  • 5/2 с 10:30 до 19:30 в офисе в центре Москвы (необходимость присутствия в офисе в данный момент обсуждается индивидуально);
  • заработная плата обсуждается с кандидатом. 

Резюме и краткое мотивационное письмо можно прислать с кратким рассказом о себе на почту asoloveva@monstars.ru с пометкой «Вакансия PR_Lifestyle».

Content manager в SMM unit

по договоренности
MONSTARS

Обязанности:

  • Участие в создании креативных концепций;
  • Подготовка мудбордов, презентаций, подбор референсов;
  • Брифинг дизайнеров, копирайтеров, фотографов;
  • Продюсирование съёмкок.⠀

Требования:

  • Продвинутый уровень пользования content-приложениями;
  • Креативный критический взгляд на работу и финальный результат;
  • Широкий кругозор в областях Fashion, Arts и современных медиа;
  • Знания редакторов Adobe будет преимуществом.

Резюме присылайте на epavelyeva@monstars.ru с темой письма ФИО_Content, прикладывая сопроводительное письмо, портфолио и ссылки на социальные сети.

В ответ соискателям будет выслано творческое тестовое задание, по результатам которого будет направлено приглашение на собеседование.

New business manager (Москва)

по договоренности
E-Promo

Мы — performance-агентство E-Promo, и мы ищем профессионалов с опытом работы в digital, которые помогут нам увеличить число новых клиентов. Взамен мы предлагаем возможность реализовать интересные проекты для мировых брендов, сотрудничество с крупнейшими международными рекламными группами и холдингами.

Что мы предлагаем:

  • Работу в крупнейшем федеральном digital-агентстве
  • 12 место в рейтинге performance-агентств в России по версии Tagline 
  • Один из 100 лучших работодателей страны по версии HeadHunter
  • 3 место среди лучших работодателей России в отрасли маркетинга и медиа согласно рейтингу HeadHunter
  • Собственную образовательную программу и внутреннее обучение с получением сертификатов от Яндекса и Google;
  • Возможность участия в отраслевых российских и международных конференциях
  • Возможность публикаций в профильных СМИ;
  • Интересные проекты и клиенты — крупные региональные и федеральные рекламодатели;
  • Возможность постоянного роста: у нас действует система грейдов;
  • Сезонные тимбилдинги и корпоративы.

Чем нужно будет заниматься:

  • Находить клиентов и развивать клиентскую базу;
  • Обрабатывать входящие запросы от клиентов;
  • Организовывать и проводить переговоры на уровне первых лиц компаний;
  • Подготавливать коммерческие предложения совместно со специалистами, в том числе для участия в тендерах;
  • Подготавливать и адаптировать презентации для клиентов;
  • Согласовывать условия и организацию подписания договора;
  • Подготавливать отчетность и вести клиентов в CRM;
  • Выполнять планы по продажам и привлечению.

Что для этого необходимо:

  • Опыт активных продаж рекламных услуг в интернете;
  • Опыт ведения переговоров и подготовки презентаций;
  • Умение делать «холодные» звонки;
  • Умение слушать и анализировать;
  • Клиентоориентированность.

Большим плюсом будет:

  • Знание ключевых игроков рынка digital;
  • Знакомство с принципами работы инструментов performance-маркетинга;
  • Знание принципов работы digital-каналов.
  • Мы поможем вам учиться и развиваться в digital.

Контакт для связи: hrgroup@e-promo.ru – отдел по работе с персоналом (пожалуйста, укажите в теме письма интересующую позицию)

Account-manager

по договоренности
E-Promo

Мы — digital-агентство E-Promo, и мы ищем профессионалов с опытом работы в digital, которые помогут нам увеличить число новых клиентов. Взамен мы предлагаем возможность реализовать интересные проекты для мировых брендов, сотрудничество с крупнейшими международными рекламными группами и холдингами.

Что мы предлагаем:

  • Работу в крупнейшем федеральном digital-агентстве
  • 12 место в рейтинге performance-агентств в России по версии Tagline 
  • Один из 100 лучших работодателей страны по версии HeadHunter
  • 3 место среди лучших работодателей России в отрасли маркетинга и медиа согласно рейтингу HeadHunter
  • Собственную образовательную программу и внутреннее обучение с получением сертификатов от Яндекса и Google;
  • Возможность участия в отраслевых российских и международных конференциях
  • Возможность публикаций в профильных СМИ;
  • Интересные проекты и клиенты — крупные региональные и федеральные рекламодатели;
  • Возможность постоянного роста: у нас действует система грейдов;
  • Сезонные тимбилдинги и корпоративы.

Что вы будете делать:

  • Заниматься развитием и реализацией стратегий digital-маркетинга клиентов, основные отрасли: e-commerce, авто, недвижимость, финансы, фармпроизводители;
  • Регулярно взаимодействовать с менеджерами клиента и ЛПР: встречи, звонки, письменная коммуникация;
  • Ставить и контролировать выполнение задач отделу production (контекстная, таргетированная, медийная реклама), команды в трех городах: Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург;
  • Анализировать и оптимизировать текущие рекламные кампаний клиентов на основе согласованных KPI;
  • Контролировать расход и вести документооборот по клиентам (договоры, счета, акты и тд);
  • Формировать отчеты.

Что для этого нужно:

  • Опыт работы в клиентском сервисе от одного года с бюджетами от 500 тыс. руб;
  • Грамотная устная и письменная речь;
  • Умение делать выводы и анализировать большие объёмы данных, наглядно представлять информацию (таблицы, графики, презентации);
  • Понимание специфики работы performance каналов и возможности оптимизации по CPL, CPA, ROI, ДРР и др.
  • Опыт работы с рекламными кабинетами Яндекс.Директе, Google Ads, Facebook, Instagram, Вконтакте, MyTarget (знать, как посмотреть статистику), системами аналитики Google Analytics, Яндекс.Метрика, системами коллтрекинга Calltouch, CoMagic и др.

Контакт для связи: hrgroup@e-promo.ru – отдел по работе с персоналом (пожалуйста, укажите в теме письма интересующую позицию)

SEO-специалист

по договоренности
E-Promo

Мы — digital-агентство E-Promo — реализуем стратегии performance-маркетинга для международных брендов, выводим на рынок новые продукты для лидеров российского рынка и повышаем эффективность рекламы для региональных компаний.

В связи с расширением команды нам требуется специалист, который хорошо разбирается в SEO и постоянно интересуется новыми технологиями.

Что мы предлагаем:

  • Работу в крупнейшем федеральном digital-агентстве
  • 12 место в рейтинге performance-агентств в России по версии Tagline 
  • Один из 100 лучших работодателей страны по версии HeadHunter
  • 3 место среди лучших работодателей России в отрасли маркетинга и медиа согласно рейтингу HeadHunter
  • Собственную образовательную программу и внутреннее обучение с получением сертификатов от Яндекса и Google;
  • Возможность участия в отраслевых российских и международных конференциях
  • Возможность публикаций в профильных СМИ;
  • Интересные проекты и клиенты — крупные региональные и федеральные рекламодатели;
  • Возможность постоянного роста: у нас действует система грейдов;
  • Сезонные тимбилдинги и корпоративы.

Чем вы будете заниматься:

1. Вести SEO-проекты:

  • Оценивать работы, необходимые для достижения KPI;
  • Подготавливать коммерческие предложения;
  • Составлять прогнозы прироста трафика/видимости;
  • Подготавливать семантические ядра;
  • Анализировать контент и код сайта на предмет соответствия требованиям поисковых систем;
  • Составлять рекомендации по работе с сайтом;
  • Писать ТЗ и контролировать его реализацию;
  • Тестировать новые SEO-инструменты.

2. Взаимодействовать с сотрудниками агентства и рынком:

  • Коммуницировать по всем вопросам SEO-продвижения сайтов клиентов;
  • Консультировать и обучать сотрудников агентства по вопросам SEO-продвижения.

Что для этого нужно:

  • Отличное знание SEO, приоритет — работа с внутренними факторами;
  • Отличное знание Яндекс.Метрики, умение работать с GA;
  • Понимание того, как работают другие рекламные инструменты (контекст, social, cpa);
  • Умение читать html-код;
  • Желательно иметь представление о PHP и опыт работы с различными CMS-системами (bitrix, wordpress, joomla, netcat и т.д.);
  • Английский язык для чтения специализированной литературы;
  • Опыт самостоятельного продвижения сайтов по трафику и позициям;
  • Аналитический склад ума.

Мы поможем вам учиться и развиваться в digital.

Контакт для связи: hrgroup@e-promo.ru – отдел по работе с персоналом (пожалуйста, укажите в теме письма интересующую позицию)

Специалист по контекстной рекламе

по договоренности
E-Promo

Мы — Digital-агентство E-Promo — реализуем стратегии performance-маркетинга для международных брендов, выводим на рынок новые продукты для лидеров российского рынка и повышаем эффективность рекламы для региональных компаний.

В связи с расширением команды нам нужен специалист по контекстной рекламе.

Что мы предлагаем:

  • Работу в крупнейшем федеральном digital-агентстве
  • 12 место в рейтинге performance-агентств в России по версии Tagline 
  • Один из 100 лучших работодателей страны по версии HeadHunter
  • 3 место среди лучших работодателей России в отрасли маркетинга и медиа согласно рейтингу HeadHunter
  • Собственную образовательную программу и внутреннее обучение с получением сертификатов от Яндекса и Google;
  • Возможность участия в отраслевых российских и международных конференциях
  • Возможность публикаций в профильных СМИ;
  • Интересные проекты и клиенты — крупные региональные и федеральные рекламодатели;
  • Возможность постоянного роста: у нас действует система грейдов;
  • Сезонные тимбилдинги и корпоративы.

Чем вы будете заниматься:

  • Вести и анализировать рекламные кампании в системах Яндекс.Директ, Google Ads;
  • Оптимизировать целевые показатели эффективности (CPC, CPA, ROI);
  • Разрабатывать медиапланы;
  • Подготавливать презентации и отчетную документацию по текущим рекламным активностям клиентов.

Что для этого нужно:

  • Опыт работы в контексте;
  • Уверенные знания Яндекс.Директа и Google Ads;
  • Опыт работы с Google Analytics и Яндекс.Метрикой;
  • Знания в области интернет-маркетинга (технологии, принципы работы, терминология, основные показатели эффективности рекламных кампаний);
  • Аналитический склад ума и любовь к цифрам;
  • Грамотная устная и письменная речь.

Мы поможем вам учиться и развиваться в digital.

Контакт для связи: hrgroup@e-promo.ru – отдел по работе с персоналом (пожалуйста, укажите в теме письма интересующую позицию)

Стратег

по договоренности
Human Code

Human Code — агентство, занимающееся созданием новых и развитием растущих брендов с фокусом на глубокой стратегической проработке.

Ищем  перспективных стратегов для усиления команды. 

У тебя есть опыт, портфолио, магистерская степень и жгучее желание работать там, где стратегия действительно решает (в большинстве случаев)? У нас есть интересные проекты для агенств и прямых клиентов и свой подход к решению стратегических задач: научно обоснованный, командный и аутентичный. Он уже помог нескольким агентствам выиграть крупные награды, а клиентам — повысить  прибыль. Это тот осязаемый результат, который мы очень ценим. 

Обязанности стратега тут перечислять не будем, они очевидны. Мы не делим стратегов на брендинговых и коммуникационных, более того, открыты для тех, у кого есть опыт в медийке. 

Условия обговариваются, но обычно мы сперва работаем с человеком на проекте, а только после проверки боем берем в штат.  

Контактное лицо: Роман Пустовойт, r.pustovoit@humancode.ru, 89267518465. 

Менеджер по продвижению / PR-менеджер / Менеджер по участию в конференциях

по договоренности
Human Code

Human Code — агентство, занимающееся созданием новых и развитием растущих брендов с фокусом на глубокой стратегической проработке. Необходимо регулярно и с умом продвигать агентство и её основателей, готовых выступать, давать комментарии и всячески участвовать в любых активностях по продвижению.

Что нужно делать:

  • искать подходящие для выступления мероприятия, круглые столы, спецпроекты, подкасты, бизнес-завтраки, YouTube-проекты и любые другие актуальные форматы;
  • организовывать участие в мероприятиях, проведение интервью, выражение экспертного мнения и пр.;
  • находить и придумывать новые форматы продвижения; благо креативный ресурс в компании имеется;
  • договариваться на наиболее выгодные для агентства условия участия;
  • помогать в подготовке к выступлениям;
  • дополнительным плюсом будет умение писать тексты.

Условия:

  • проектная работа и гибкий график;
  • оплата и продолжительность работы зависит от объёма и скорости выполнения задач;
  • работа удалённая, не нужно находиться в офисе;
  • возможно совмещение с основной или параллельной деятельностью;

Контактное лицо: Артём Митин, a.mitin@humancode.ru. В названии письма не забудьте указать вакансию.

Depot Getbrand ГК Игроник Vein Technologies MONSTARS Human Code Deluxe Interactive Moscow E-Promo
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кадры
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.