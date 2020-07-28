Кого ищут после изоляции? Обзор свежих вакансий в рекламе и маркетинге

Спустя эти непростые пять месяцев мы возобновляем рубрику, в которой рассказываем об актуальных вакансиях в рекламе и маркетинге. Рынок постепенно начинает выздоравливать: работа есть, ее немало, и даже рук теперь хватает не всем. О том, кто нужен маркетинговым агентствам прямо сейчас, читайте в нашей подборке.
Mediaplanner
ГК Игроник
Мы ищем в нашу команду медиапланера с опытом самостоятельного планирования в основных медиаканалах. Если ты гуру подготовки медиапланов, прекрасно разбираешься в основных показателях и специфике баинга, умеешь готовить и обосновывать тактический блок перед клиентом, то мы ждем именно тебя!
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Формирование выгрузок c медиа и аудиторными показателями из Mediascope (TV Index, Radio Index, M’Index, NRS, Web Index, Atelier) c рекомендациями ресурсов в рамках каждого медиа канала.
- Подготовка и обоснование медиапланов для клиентов агентства по офлайн медиаканалам (ТВ, радио, пресса).
- Погружение в digital-планирование, участие в обосновании digital-планов для клиента
- Подготовка тактического блока в презентации клиентам с обоснованием выбора ресурсов и распределения бюджета в рамках каждого медиа канала.
- Участие в оценке эффективности кампаний с точки зрения стоимости контакта с целевой аудитории.
- Участие в подготовке тендерных презентаций, а также обслуживание запросов текущих клиентов агентства.
- Активное погружение в специфику закупки каждого медиа канала в связке с баинговыми департаментами агентства.
- Отслеживание изменений в методике измерений Mediascope.
Требования:
- Опыт работы на аналогичной позиции от одного года
- Работа с базами Mediascope, выгрузка показателей (ТВ, радио, пресса; интернет как плюс)
- Опыт подготовки ТВ-планов
- Знание ключевых инструментов в digital и понимание принципов их планирования
- Понимание ключевых принципов закупки на ТВ, радио, прессе
- Опыт работы с более чем одной продуктовой категорией.
Условия:
- График работы: 5/2 с 10 до 19 часов.
- Ежегодный отпуск: 28 календарных дней;
- Оформление трудовых отношений по ТК РФ;
- Своевременная выплата заработной платы;
- Испытательный срок 3 месяца;
Контакт для связи: info@igronik.ru
Менеджер по продажам наружной рекламы
ГК Игроник
В свою команду мы ищем специалиста, обладающего трехлетним опытом работы в сфере наружной рекламы и стремлением развиваться в данном направлении. Если ты хорошо ориентируешься на рынке наружной рекламы, обладаешь сильными навыками деловой коммуникации и продаж, то мы ждем именно тебя!
- Требуемый опыт работы: 1–3 года
- Полная занятость, полный день
Требования:
- опыт работы от 3 лет в наружной рекламе;
- хорошее знание рынка наружной рекламы, основных игроков, рекламных агентств;
- хороший русский язык;
- активность;
- желание зарабатывать;
- знание 1С, MS Office.
Обязанности:
- Активный поиск и привлечение клиентов (преимущественно прямые клиенты);
- Осуществление холодных звонков;
- Проведение встреч на уровне первых лиц;
- Выполнение плана продаж;
- Контроль за дебиторской задолженностью;
- Полное документальное сопровождение сделки.
Условия:
- график работы 5/2 с 10-00 до 19-00;
- оформление по ТК;
- оплата мобильной связи;
- заработная плата + привлекательные квартальные бонусы от личных продаж.
Контакт для связи: info@igronik.ru
Менеджер по продажам услуг
Getbrand
- Требуемый опыт работы: 3–6 лет
- Полная занятость, полный день
Обязанности:
- Выполнение плана продаж;
- продажа клиентам услуг агентства;
- коммерческое сопровождение сделок (выявление потребностей, составление дорожных карт проекта и коммерческих предложений, презентация, заключение сделок, выписка платежных документов, контроль оплат на основе платежного календаря проекта, получение обратной связи от клиента по его удовлетворенности услугами и проектными обслуживанием агентства).
Функционал должности:
- Выполнение личного плана продаж по выручке.
- Работа с целевыми клиентами агентства.
- Продажа услуг компании потенциальным клиентам: теплый и горячий трафик клиентов.
- Экспертное знание продукта Агентства и методик диагностики, проектирование.
- Презентация методик и кейсов агентства потенциальным клиентам.
- Разработка дорожных карт проекта, составление коммерческих предложений.
- Презентация дорожной карты проекта коммерческого предложения потенциальным клиентам.
- Заключение сделок: подготовка договора, платежных документов, контроль оплат по выставленным счетам
- Закрытие выполненных этапов проекта: подписания актов у клиента.
- Обеспечение мероприятий по возвращению «спящих клиентов»
- Формирование уникальных торговых предложений агентства для клиентов в рамках плановой рентабельности.
Требования:
- позитивный, обладающий открытым мышлением без ограничивающих убеждений, честный, открытый, искренне любящий продажи, стремящийся к обучению;
- иметь навык и практику экспертных продаж в B2B секторе;
- СПИН;
- коммуникабельность - способность легко заводить контакты и располагать к себе;
- аккуратный, внешний вид - бизнес стиль;
- опытный пользователь ПК (MS Office);
- Навык работы в Bitrix24;
- опыт работы в IT-компаниях в продажах приветствуется.
Условия:
- Полностью белый доход.
- Доход = FIX (твердый оклад) + KPI (мягкий оклад за выполнение функциональных задач) + БОНУС (выполнение плана продаж отдела).
- После испытательного срока ДМС.
- Трудоустройство по ТК РФ с первого дня.
- Испытательный срок 3 мес.
Контактное лицо: Юлия Боголюбова, jbogolubova@getbrand.ru
Менеджер по работе с клиентами
ГК Игроник
В свою команду мы ищем специалиста, обладающего двухлетним опытом работы в качестве менеджера по работе с клиентами (account) в сфере рекламы и стремлением развиваться в данном направлении. Если ты обладаешь сильными навыками деловой коммуникации и опытом управления проектной командой, умеешь четко ставить задачи и контролировать сроки исполнения, то мы ждем именно тебя!
Обязанности:
- Ведение проектов клиентов;
- Постановка задач, контроль коммуникаций и работы команды специалистов;
- Ежедневная коммуникация с текущими клиентами, поддержание высокого уровня клиентского сервиса, выстраивание доверительных отношений;
- Составление брифов, проведение встреч, оперативная переписка, плановая отчетность;
- Анализ рынка, изучение конкурентной среды, анализ потребностей клиентов;
- Взаимодействие с внутренними и внешними производственными подразделениями и партнерами разных типов
- Контроль работы сотрудников (соблюдение качества и сроков выполнения рабочих задач).
- Разработка мероприятий для повышения рентабельности проектов.
- Управление реализацией проектов - направлять работу проектной команды, контролировать сроки реализации, формировать и презентовать отчеты по результатам работы;
- Контролировать ведение рекламных кампаний;
- Отслеживать эффективность рекламных кампаний;
- Проводить аналитику рекламных кампаний, подготовку рекомендации;
- Контролировать бюджет проектов, анализировать и следить за прибыльностью проектов;
- Работать с документами, контроль оплат, работа с дебиторской задолженностью.
Требования:
- Опыт на аналогичной должности от двух лет
- Опыт управления командой
- Хорошие коммуникативные навыки. навыки проведения переговоров
- Хорошие знания принципов работы систем контекстной и таргетированной рекламы;
- Умение вести проекты с большими бюджетами и не всегда простой коммуникацией;
- Хорошие знания и пользование системами аналитики (Google Analytics, Яндекс Метрика);
- Умение правильно использовать PC: Excel, Word, Power Point;
- Умение грамотно ставить задачи и отслеживать их выполнение;
- Готовность брать на себя ответственность, аргументировать свою точку зрения
- Опыт написания и проведения презентаций
- Плюсом будет знание подходов к планированию оффлайн кампаний – ТВ, радио, наружная реклама.
Контакт для связи: info@igronik.ru
Digital-дизайнер
Depot
Друзья! Мы делаем бренды. Крутые и много. Поэтому ищем в команду digital-дизайнера, который позаботится о комфортном существовании брендов в цифровом пространстве.
Что нужно делать:
- создавать крутую современную айдентику;
- «оживлять» упаковку;
- строить мосты между онлайн и офлайн;
- делать эффектную подачу кейсов.
Что важно:
- умение представить себе жизнь бренда после сдачи проекта;
- системное мышление, внимание к деталям;
- способность работать в высоком темпе;
- опыт работы с глобальными брендами и масштабными задачами как плюс;
Скиллы:
- понимание pipe-line проекта и процесса, сложности и сроков
- hard surface modeling
- After Effects
- Cinema 4d
В digital:
- подготовка сцен и рендеринг (redshift, octane)
- Figma / Sketch
- понимание современных трендов в технологиях и цифровом дизайне
- оценка и выстраивание карт пользовательского опыта как по трендам, так и по клиентским особенностям.
Что взамен:
- работа с крутыми брендами;
- сильная команда;
- офис на Таганке.
Контактное лицо: операционный менеджер Ксения Минкина, kminkina@depotwpf.ru (с пометкой «Digital-дизайнер»)
DIGITAL Senior Account manager
Vein Technologies
В агентство Vein Technologies ищем классного DIGITAL Senior Account manager . Обязательно - агентский опыт, желательно от 3х лет, английский на хорошем уровне, коммуникация с клиентами будет устная и письменная. Занятость полная, официальное оформление, удаленка.
Обязательные навыки:
- day-to-day коммуникация с клиентом, убеждение клиента в позиции агентства;
- взаимодействие со всеми подразделениями агентства (в том числе с командой на аутсорсе);
- координация работы всей проектной команды;
- контроль сроков на всех этапах проекта (управление рисками);
- контроль полноты и качества предоставляемых материалов (соответствие брифу и коммуникации клиента);
- финальный сбор всех материалов (презентаций \ смет \ таймингов \ медиапланов и отчетов) клиенту;
- эффективное бюджетирование проектов;
- отслеживание своевременности оплаты выставленных счетов, предотвращение задолженности.
Контакт для связи: YaKonovalova@veintech.ru
Influence manager
Vein Technologies
Ищем инфлюенс-менеджера. Работа на постоянной основе или под проект. Удаленка, возможно официальное оформление.
Идеальный кандидат:
- Работал менеджером в агентстве и запускал РК с блогерами;
- Знает рынок блогеров и блогерских агентств, имеет подборки блогеров по тематикам;
- Стратегическое развитие направления Influencer Marketing в соответствии с целями и задачами компании;
- Разработка стратегии по работе с OL для брендрв совместно с командой;
- Создание подборки блогеров по брифам и оформление их в медиапланы;
- Умение прогнозировать показатели в медиапланах;
- Менеджмент блогеров;
- Разработка креатива для РК и ТЗ для блогеров в рамках задач проекта;
- Продумывание/генерация сценариев для постов/интеграций;
- Контроль соблюдения ТЗ в материалах и сроки выполнения работ
- Работа с подрядчиками;
- Проведение коллабораций с лидерами мнений;
- Участие в тендерах на ведение Influencer Marketing;
- Подготовка презентаций, плана по реализации и тд;
- Контроль KPIs и бюджетирования;
- Документооборот;
- Анализ результатов кампаний и составление рекомендаций по оптимизации на будущее.
Контакт для связи: YaKonovalova@veintech.ru
Group Head
Deluxe Interactive Moscow
Мы ищем человека с большим опытом работы в Social Media проектах, который умеет правильно выстраивать процессы долгосрочной поддержки бренда, создает качественный продукт своими руками и ему интересно собрать и развивать свою команду.
Важная особенность — сочетание двух подходов к проекту: как с точки зрения бизнеса, так и создаваемого продукта.
Должностные обязанности:
- Разработка и реализация концептов присутствия в Social Media.
- Создание планов коммуникаций брендов, работа с контентом для различных аудиторий и площадок.
- Работа с сервисами аналитики и подготовка отчетов.
- Улучшение проектов с точки зрения качества и рост бизнес показателей клиентов.
Навыки и квалификации:
- Опыт работы от 3 лет.
- Управление командой от двух человек.
- Грамотность и навыки копирайтинга.
- Широкий кругозор и насмотренность, понимание визуальных трендов социальных сетей.
- Навыки защиты креативных идей и оформления презентаций.
Контактное лицо: Дарья Масинева, d.masineva@deluxe-interactive.com
PR-менеджер по направлению Lifestyle
MONSTARS
Обязанности:
- участие в подготовке тендерных предложений по своему профилю;
- составление и реализация утвержденной PR-стратегии клиентов агентства;
- опыт командной работы и ведения проектов в формате 360°;
- коммуникация с клиентами;
- создание и адаптация пресс-материалов;
- инициирование публикаций в СМИ и новых медиа;
- follow up и мониторинг публикаций, опыт работы с аналитикой;
- составление бюджетов и базовый документооборот;
- PR-сопровождение мероприятий;
- личные контакты с представителями СМИ и лидерами мнений;
- работа с базой контактов;
- участие в формировании и продвижении имиджа агентства;
- реализация коммуникационной стратегии агентства (администрирование процесса участия в премиях и реализация мультиканальной стратегии агентства по направлению PR);
- мониторинг информационного пространства, анализ конкурентного поля;
- предоставление PR отчетов клиентам и по итогам проектов агентства.
Требования:
- опыт работы в агентстве или с агентствами;
- опыт коммуникации с клиентами и клиентоориентированность;
- умение выстраивать PR-стратегии;
- опыт работы с текстами (написание пресс-релизов, подготовка статей);
- интерес к индустрии продюсирования проектов и широкий кругозор;
- опыт работы в команде в формате 360°;
- собственная база контактов (журналисты, индустрия, лидеры мнений);
- владение английским языком.
Условия:
- 5/2 с 10:30 до 19:30 в офисе в центре Москвы (необходимость присутствия в офисе в данный момент обсуждается индивидуально);
- заработная плата обсуждается с кандидатом.
Резюме и краткое мотивационное письмо можно прислать с кратким рассказом о себе на почту asoloveva@monstars.ru с пометкой «Вакансия PR_Lifestyle».
Content manager в SMM unit
MONSTARS
Обязанности:
- Участие в создании креативных концепций;
- Подготовка мудбордов, презентаций, подбор референсов;
- Брифинг дизайнеров, копирайтеров, фотографов;
- Продюсирование съёмкок.⠀
Требования:
- Продвинутый уровень пользования content-приложениями;
- Креативный критический взгляд на работу и финальный результат;
- Широкий кругозор в областях Fashion, Arts и современных медиа;
- Знания редакторов Adobe будет преимуществом.
Резюме присылайте на epavelyeva@monstars.ru с темой письма ФИО_Content, прикладывая сопроводительное письмо, портфолио и ссылки на социальные сети.
В ответ соискателям будет выслано творческое тестовое задание, по результатам которого будет направлено приглашение на собеседование.
New business manager (Москва)
E-Promo
Мы — performance-агентство E-Promo, и мы ищем профессионалов с опытом работы в digital, которые помогут нам увеличить число новых клиентов. Взамен мы предлагаем возможность реализовать интересные проекты для мировых брендов, сотрудничество с крупнейшими международными рекламными группами и холдингами.
Что мы предлагаем:
- Работу в крупнейшем федеральном digital-агентстве
- 12 место в рейтинге performance-агентств в России по версии Tagline
- Один из 100 лучших работодателей страны по версии HeadHunter
- 3 место среди лучших работодателей России в отрасли маркетинга и медиа согласно рейтингу HeadHunter
- Собственную образовательную программу и внутреннее обучение с получением сертификатов от Яндекса и Google;
- Возможность участия в отраслевых российских и международных конференциях
- Возможность публикаций в профильных СМИ;
- Интересные проекты и клиенты — крупные региональные и федеральные рекламодатели;
- Возможность постоянного роста: у нас действует система грейдов;
- Сезонные тимбилдинги и корпоративы.
Чем нужно будет заниматься:
- Находить клиентов и развивать клиентскую базу;
- Обрабатывать входящие запросы от клиентов;
- Организовывать и проводить переговоры на уровне первых лиц компаний;
- Подготавливать коммерческие предложения совместно со специалистами, в том числе для участия в тендерах;
- Подготавливать и адаптировать презентации для клиентов;
- Согласовывать условия и организацию подписания договора;
- Подготавливать отчетность и вести клиентов в CRM;
- Выполнять планы по продажам и привлечению.
Что для этого необходимо:
- Опыт активных продаж рекламных услуг в интернете;
- Опыт ведения переговоров и подготовки презентаций;
- Умение делать «холодные» звонки;
- Умение слушать и анализировать;
- Клиентоориентированность.
Большим плюсом будет:
- Знание ключевых игроков рынка digital;
- Знакомство с принципами работы инструментов performance-маркетинга;
- Знание принципов работы digital-каналов.
- Мы поможем вам учиться и развиваться в digital.
Контакт для связи: hrgroup@e-promo.ru – отдел по работе с персоналом (пожалуйста, укажите в теме письма интересующую позицию)
Account-manager
E-Promo
Мы — digital-агентство E-Promo, и мы ищем профессионалов с опытом работы в digital, которые помогут нам увеличить число новых клиентов. Взамен мы предлагаем возможность реализовать интересные проекты для мировых брендов, сотрудничество с крупнейшими международными рекламными группами и холдингами.
Что мы предлагаем:
- Работу в крупнейшем федеральном digital-агентстве
- 12 место в рейтинге performance-агентств в России по версии Tagline
- Один из 100 лучших работодателей страны по версии HeadHunter
- 3 место среди лучших работодателей России в отрасли маркетинга и медиа согласно рейтингу HeadHunter
- Собственную образовательную программу и внутреннее обучение с получением сертификатов от Яндекса и Google;
- Возможность участия в отраслевых российских и международных конференциях
- Возможность публикаций в профильных СМИ;
- Интересные проекты и клиенты — крупные региональные и федеральные рекламодатели;
- Возможность постоянного роста: у нас действует система грейдов;
- Сезонные тимбилдинги и корпоративы.
Что вы будете делать:
- Заниматься развитием и реализацией стратегий digital-маркетинга клиентов, основные отрасли: e-commerce, авто, недвижимость, финансы, фармпроизводители;
- Регулярно взаимодействовать с менеджерами клиента и ЛПР: встречи, звонки, письменная коммуникация;
- Ставить и контролировать выполнение задач отделу production (контекстная, таргетированная, медийная реклама), команды в трех городах: Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург;
- Анализировать и оптимизировать текущие рекламные кампаний клиентов на основе согласованных KPI;
- Контролировать расход и вести документооборот по клиентам (договоры, счета, акты и тд);
- Формировать отчеты.
Что для этого нужно:
- Опыт работы в клиентском сервисе от одного года с бюджетами от 500 тыс. руб;
- Грамотная устная и письменная речь;
- Умение делать выводы и анализировать большие объёмы данных, наглядно представлять информацию (таблицы, графики, презентации);
- Понимание специфики работы performance каналов и возможности оптимизации по CPL, CPA, ROI, ДРР и др.
- Опыт работы с рекламными кабинетами Яндекс.Директе, Google Ads, Facebook, Instagram, Вконтакте, MyTarget (знать, как посмотреть статистику), системами аналитики Google Analytics, Яндекс.Метрика, системами коллтрекинга Calltouch, CoMagic и др.
Контакт для связи: hrgroup@e-promo.ru – отдел по работе с персоналом (пожалуйста, укажите в теме письма интересующую позицию)
SEO-специалист
E-Promo
Мы — digital-агентство E-Promo — реализуем стратегии performance-маркетинга для международных брендов, выводим на рынок новые продукты для лидеров российского рынка и повышаем эффективность рекламы для региональных компаний.
В связи с расширением команды нам требуется специалист, который хорошо разбирается в SEO и постоянно интересуется новыми технологиями.
Что мы предлагаем:
- Работу в крупнейшем федеральном digital-агентстве
- 12 место в рейтинге performance-агентств в России по версии Tagline
- Один из 100 лучших работодателей страны по версии HeadHunter
- 3 место среди лучших работодателей России в отрасли маркетинга и медиа согласно рейтингу HeadHunter
- Собственную образовательную программу и внутреннее обучение с получением сертификатов от Яндекса и Google;
- Возможность участия в отраслевых российских и международных конференциях
- Возможность публикаций в профильных СМИ;
- Интересные проекты и клиенты — крупные региональные и федеральные рекламодатели;
- Возможность постоянного роста: у нас действует система грейдов;
- Сезонные тимбилдинги и корпоративы.
Чем вы будете заниматься:
1. Вести SEO-проекты:
- Оценивать работы, необходимые для достижения KPI;
- Подготавливать коммерческие предложения;
- Составлять прогнозы прироста трафика/видимости;
- Подготавливать семантические ядра;
- Анализировать контент и код сайта на предмет соответствия требованиям поисковых систем;
- Составлять рекомендации по работе с сайтом;
- Писать ТЗ и контролировать его реализацию;
- Тестировать новые SEO-инструменты.
2. Взаимодействовать с сотрудниками агентства и рынком:
- Коммуницировать по всем вопросам SEO-продвижения сайтов клиентов;
- Консультировать и обучать сотрудников агентства по вопросам SEO-продвижения.
Что для этого нужно:
- Отличное знание SEO, приоритет — работа с внутренними факторами;
- Отличное знание Яндекс.Метрики, умение работать с GA;
- Понимание того, как работают другие рекламные инструменты (контекст, social, cpa);
- Умение читать html-код;
- Желательно иметь представление о PHP и опыт работы с различными CMS-системами (bitrix, wordpress, joomla, netcat и т.д.);
- Английский язык для чтения специализированной литературы;
- Опыт самостоятельного продвижения сайтов по трафику и позициям;
- Аналитический склад ума.
Мы поможем вам учиться и развиваться в digital.
Контакт для связи: hrgroup@e-promo.ru – отдел по работе с персоналом (пожалуйста, укажите в теме письма интересующую позицию)
Специалист по контекстной рекламе
E-Promo
Мы — Digital-агентство E-Promo — реализуем стратегии performance-маркетинга для международных брендов, выводим на рынок новые продукты для лидеров российского рынка и повышаем эффективность рекламы для региональных компаний.
В связи с расширением команды нам нужен специалист по контекстной рекламе.
Что мы предлагаем:
- Работу в крупнейшем федеральном digital-агентстве
- 12 место в рейтинге performance-агентств в России по версии Tagline
- Один из 100 лучших работодателей страны по версии HeadHunter
- 3 место среди лучших работодателей России в отрасли маркетинга и медиа согласно рейтингу HeadHunter
- Собственную образовательную программу и внутреннее обучение с получением сертификатов от Яндекса и Google;
- Возможность участия в отраслевых российских и международных конференциях
- Возможность публикаций в профильных СМИ;
- Интересные проекты и клиенты — крупные региональные и федеральные рекламодатели;
- Возможность постоянного роста: у нас действует система грейдов;
- Сезонные тимбилдинги и корпоративы.
Чем вы будете заниматься:
- Вести и анализировать рекламные кампании в системах Яндекс.Директ, Google Ads;
- Оптимизировать целевые показатели эффективности (CPC, CPA, ROI);
- Разрабатывать медиапланы;
- Подготавливать презентации и отчетную документацию по текущим рекламным активностям клиентов.
Что для этого нужно:
- Опыт работы в контексте;
- Уверенные знания Яндекс.Директа и Google Ads;
- Опыт работы с Google Analytics и Яндекс.Метрикой;
- Знания в области интернет-маркетинга (технологии, принципы работы, терминология, основные показатели эффективности рекламных кампаний);
- Аналитический склад ума и любовь к цифрам;
- Грамотная устная и письменная речь.
Мы поможем вам учиться и развиваться в digital.
Контакт для связи: hrgroup@e-promo.ru – отдел по работе с персоналом (пожалуйста, укажите в теме письма интересующую позицию)
Стратег
Human Code
Human Code — агентство, занимающееся созданием новых и развитием растущих брендов с фокусом на глубокой стратегической проработке.
Ищем перспективных стратегов для усиления команды.
У тебя есть опыт, портфолио, магистерская степень и жгучее желание работать там, где стратегия действительно решает (в большинстве случаев)? У нас есть интересные проекты для агенств и прямых клиентов и свой подход к решению стратегических задач: научно обоснованный, командный и аутентичный. Он уже помог нескольким агентствам выиграть крупные награды, а клиентам — повысить прибыль. Это тот осязаемый результат, который мы очень ценим.
Обязанности стратега тут перечислять не будем, они очевидны. Мы не делим стратегов на брендинговых и коммуникационных, более того, открыты для тех, у кого есть опыт в медийке.
Условия обговариваются, но обычно мы сперва работаем с человеком на проекте, а только после проверки боем берем в штат.
Контактное лицо: Роман Пустовойт, r.pustovoit@humancode.ru, 89267518465.
Менеджер по продвижению / PR-менеджер / Менеджер по участию в конференциях
Human Code
Human Code — агентство, занимающееся созданием новых и развитием растущих брендов с фокусом на глубокой стратегической проработке. Необходимо регулярно и с умом продвигать агентство и её основателей, готовых выступать, давать комментарии и всячески участвовать в любых активностях по продвижению.
Что нужно делать:
- искать подходящие для выступления мероприятия, круглые столы, спецпроекты, подкасты, бизнес-завтраки, YouTube-проекты и любые другие актуальные форматы;
- организовывать участие в мероприятиях, проведение интервью, выражение экспертного мнения и пр.;
- находить и придумывать новые форматы продвижения; благо креативный ресурс в компании имеется;
- договариваться на наиболее выгодные для агентства условия участия;
- помогать в подготовке к выступлениям;
- дополнительным плюсом будет умение писать тексты.
Условия:
- проектная работа и гибкий график;
- оплата и продолжительность работы зависит от объёма и скорости выполнения задач;
- работа удалённая, не нужно находиться в офисе;
- возможно совмещение с основной или параллельной деятельностью;
Контактное лицо: Артём Митин, a.mitin@humancode.ru. В названии письма не забудьте указать вакансию.