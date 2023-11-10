Вадим Соколовский назначен генеральным директором «Амедиа Продакшн»

Вадим Соколовский займёт пост генерального директора «Амедиа Продакшн», сообщает пресс-служба кинокомпании. Он приступит к своим обязанностям 13 ноября. Других подробностей по задачам Соколовского на новой позиции в компании не привели.

До назначения в «Амедиа Продакшн» Соколовский с 2020 года занимал должность директора департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви». В сентябре он покинул компанию. Отмечалось, что Соколовский займётся развитием собственных проектов, а его обязанности будет исполнять Иван Гринин, который ранее занимал пост заместителя генерального директора по контенту.

Вадим Соколовский, генеральный директор «Амедиа Продакшн»: Я рад присоединиться к талантливой и энергичной команде «Амедиа Продакшн». Для меня это своего рода возвращение: когда-то я был в числе тех, кто продюсировал первые проекты компании. Сегодня «Амедиа Продакшн» известна как создатель востребованного у зрителей кино- и сериального контента. Уверен, что впереди у нас много новых увлекательных проектов.

В разные годы Соколовский также руководил производством в «Амедиа», Walt Disney, CIS, был гендиректором Sony Pictures Television в России, работал в офисе Стивена Спилберга в Лос-Анджелесе, занимался съёмками и продюсированием в США.

Марина Сидорова, которая возглавляла «Амедиа Продакшн» с июня 2015 года, покидает компанию, «чтобы заняться развитием собственных бизнес-проектов».

В 2023 году кинокомпания совместно с партнёрами завершила производство проектов, которые выйдут в широкий прокат в 2024 году. Это военная драма «Воздух» Алексея Германа-младшего, «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова, а также франшиза «Пальма 2», съёмки которой тоже завершены. «Я горжусь всеми проектами, которые мы произвели в «Амедиа» за все годы насыщенной работы, и благодарна нашей команде за этот опыт», — приводят в компании слова Сидоровой.