В Ярославле запретили вывески на иностранном языке

В Ярославле запретили использовать иностранные слова на вывесках. Постановление, которое вносит изменение в Концепцию информационного пространства города, подписал мэр Ярославля.

Постановление запрещает использовать в текстах и надписях, являющихся содержанием информационных конструкций, иностранные слова и выражения. Исключение составляют случаи регистрации на территории России таких слов и выражений в качестве товарного знака или в случаях, предусмотренных международным договором РФ.

Все наружные вывески в Ярославле должны согласовываться с муниципальным казенным учреждением «Агентство по рекламе».

Запрет использовать иностранные слова на вывесках в Ярославле уже вступил в силу. Аналогичный запрет действует также в Саратове и Краснодаре.

Напомним, в 2022 году в Госдуму внесли законопроект, согласно которому надписи и вывески, а также информацию о товарах и акциях можно будет размещать исключительно на русском языке. В Правительстве и Госдуме посчитали, что существующие требования достаточно эффективны для регулирования использования некириллических алфавитов в рекламе, и отклонили документ.