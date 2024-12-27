Команда приложения Yappy сообщила о кадровых изменениях

Приложение вертикальных видео Yappy , входящее в состав «Газпром-Медиа Холдинга», объявило о кадровых изменениях. Должность CMO (директор по маркетингу) заняла Элизабет Лыхина, а руководителем продуктового направления стал Максим Козин, назначенный CPO (директор по продукту). Об этом Sostav рассказали в компании.

Элизабет Лыхина обладает внушительным опытом в сфере маркетинга. С 2015 года она работала в российской команде видеоплатформы YouTube, где занималась внедрением ключевых продуктов на территории РФ. Элизабет принимала участие в запуске таких проектов, как цифровая экосистема YouTube, подписочный сервис YouTube Premium и семейное приложение YouTube Kids. На позиции CMO в Yappy Лыхина будет заниматься разработкой и реализацией маркетинговой стратегии, направленной на повышение узнаваемости бренда и привлечение новой аудитории.

Максим Козин, возглавивший продуктовый отдел Yappy, имеет солидный опыт в развитии продуктов российских технологических компаний. Ранее он развивал продукты в Yandex, VK, 2ГИС, «Звук», Lamoda и «Зарплата.ру». На своей новой должности Козин займется выстраиванием стратегии роста платформы Yappy, анализом технологических трендов, а также интеграцией новых решений в продукт, поддерживая и развивая современный уровень сервиса.