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22.01.2019 в 17:30

В Японии приостановят продажу порнографии перед Олимпиадой-2020

Мера должна поднять имидж страны в глазах туристов

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Depositphotos

В Японии в преддверии Олимпиады-2020 и Чемпионата мира по регби приостановят продажу порнографии в круглосуточных магазинах шаговой доступности, пишет The Guardian.

Две крупнейших сети 7-Eleven и Lawson уже сообщили, что уберут из продажи журналы для взрослых к концу августа. Ранее от продажи порнографических изданий отказалась сеть магазинов Ministop, а Family Mart ограничила торговлю подобной продукцией.

Решение принято, чтобы не навредить имиджу страны в глазах иностранных туристов. Сейчас порнографические журналы в Японии можно найти в свободном доступе почти в любом магазине. Представители общественности не раз выступали против этого.

Однако эксперты издания отмечают, что это ограничение обусловлено, в том числе, коммерческим интересом: на фоне распространения онлайн-порнографии продажи журналов резко падают. Так, в магазинах 7-Eleven их доля составляет менее 1% от всего объема продаж.

Олимпиада-2020
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