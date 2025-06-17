Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Подкаст «Маркетинг и реальность»

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
17.06.2025 в 05:40

В WhatsApp встроят рекламу

Мессенджер добавил инструменты монетизации

В мессенджере WhatsApp впервые появятся функции монетизации: платные подписки на каналы, продвижение каналов и реклама в статусе. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Новые функции доступны на вкладке «Актуальное». Платные подписки на каналы позволят поддерживать их авторов и получать эксклюзивные обновления. У админов впервые появился инструмент, с помощью которого можно повысить видимость канала. А реклама в статусе позволит находить новые компании и начинать переписки о товарах и услугах, предлагаемых в статусе.

Пользователи WhatsApp, общающиеся в мессенджере только с близкими, не заметят изменений. Для показа рекламы будет использоваться ограниченная информация.

«Мы никогда не будем продавать или передавать ваш номер телефона рекламодателям. Ваши личные сообщения, звонки и группы, в которых вы состоите, не будут использоваться для показа вам рекламы» , — пообещали разработчики.

Первая попытка монетизировать сервис произошла еще в 2018 году. Тогда в разделе «Статус» появилась реклама.

WhatsApp
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.