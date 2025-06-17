В WhatsApp встроят рекламу

В мессенджере WhatsApp впервые появятся функции монетизации: платные подписки на каналы, продвижение каналов и реклама в статусе. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Новые функции доступны на вкладке «Актуальное». Платные подписки на каналы позволят поддерживать их авторов и получать эксклюзивные обновления. У админов впервые появился инструмент, с помощью которого можно повысить видимость канала. А реклама в статусе позволит находить новые компании и начинать переписки о товарах и услугах, предлагаемых в статусе.

Пользователи WhatsApp, общающиеся в мессенджере только с близкими, не заметят изменений. Для показа рекламы будет использоваться ограниченная информация.

«Мы никогда не будем продавать или передавать ваш номер телефона рекламодателям. Ваши личные сообщения, звонки и группы, в которых вы состоите, не будут использоваться для показа вам рекламы» , — пообещали разработчики.

Первая попытка монетизировать сервис произошла еще в 2018 году. Тогда в разделе «Статус» появилась реклама.