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07.06.2023 в 17:25

Лимит на редактирование постов в Twitter Blue увеличили вдвое

Ранее изменить твит можно было лишь в течение получаса с момента публикации

Редактировать в Twitter Blue посты пользователи смогут в течение одного часа, сообщает компания. Ранее лимит составлял 30 минут после публикации твита. Изменить можно только исходные твиты, ответы нельзя редактировать.

Возможности пользователей Twitter Blue постоянно расширяются. В мае компания позволила подписчикам платной версии соцсети загружать видео длиной до двух часов. Опция доступна для верифицированных пользователей.

Ранее максимальная продолжительность выложенных на площадку роликов по подписке Twitter Blue составляла 60 минут. При этом размер файла не должен был превышать 2 ГБ. При загрузке со смартфона видео с таким качеством не могло длиться 10 минут (512 Мб).

Подписчики Twitter Blue теперь могут писать посты длинной до 10 тыс. символов. Также они смогут использовать жирный шрифт и курсив. Эти функции станут доступны после подключения опции «Монетизация» в настройках учётной записи аккаунта. С её помощью можно публиковать платный контент.

Twitter соцсети Twitter Blue
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