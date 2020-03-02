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02.03.2020 в 10:15

В Турции журналисты Sputnik провели несколько часов в полиции после нападения на их квартиры

Полиция приехала на вызов и задержала самих пострадавших

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Twitter/Маргарита Симоньян

В воскресенье, 1 марта, в Турции неизвестные, выкрикивая националистические лозунги, напали на квартиры журналистов издания Sputnik. Корреспонденты вызвали на место происшествия полицейских, но те задержали самих пострадавших, а также главного редактора местного издания Махира Бозтепе. Об этом в своих социальных сетях написала руководитель RT Маргарита Симоньян.

Она рассказала, что к троим сотрудникам издания в жилье ворвались «какие-то упыри», которые угрожали им, а также обвиняли их в предательстве родины, поскольку те согласились работать на русских. Пострадавшие вызвали полицию, однако потом несколько часов не выходили на связь, а представители правоохранительных органов утверждали, что не знают, где они находятся.

Потом полиция пришла в офис издания в Стамбуле, где был задержан еще один журналист. Позднее стало известно о том, что полиция забрала и главного редактора турецкого Sputnik. Еще через некоторое время пропавших корреспондентов привели для дачи показаний во «Дворец Правосудия» .

«Турецкая прокуратура «не нашла состава преступления в действиях» трех наших сотрудников, задержанных вчера. В каких «действиях» еще пояснили бы», — сообщила позднее Симоньян и дополнила, что журналистов отпустили домой после звонка российского министра иностранных дел Сергея Лаврова турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу.

«Коммерсант» со ссылкой на турецкое издание Sozcu пишет, что задержание журналистов было связано с недавней публикацией «Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции». Это материал о провинции Хатай, которая по итогам Первой мировой войны принадлежала Французской Сирии, а в 1939 году была передана Турции. Однако Сирия, несмотря на референдум, до 2005 года заявляла свои права на эту территорию.

Возможно, пишет «Коммерсант», «Sputnik Турция» уже достаточно давно раздражал местные власти, о чем неоднократно шли разговоры на уровне Анкары. Главная причина — это подбор спикеров, среди которых, по мнению правительства, слишком много его противников.

Маргарита Симоньян Турция Спутник Russia Today
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