В США снимут сериал про соперничество основателей Adidas и Puma

В США планируют снять сериал о соперничестве спортивных брендов Adidas и Puma, основанных братьями Адольфом (Ади) и Рудольфом (Руди) Дасслерами в небольшом немецком городке Херцогенаурах в Баварии. Это проект голливудской компании No Fat Ego и сценариста Марка Уильямса, пишет издание Influencia.

В телесериале будут использованы архивы и показан один из самых захватывающих семейных конфликтов в истории бизнеса. Рудольф Дасслер основал Puma в 1948 году, Адольф Дасслер создал Adidas в 1949-м. Поначалу братья совместно управляли семейным бизнесом по производству обуви, основанным в 1924 году, но в 1930-х годах рассорились, и после Второй мировой войны каждый пошел своей дорогой. Позже их вражда разделила городок Херцогенаурах, расположенный недалеко от Нюрнберга.

Сценариста Марка Уильямса, автора сериала «Озарк» на Netflix, выбрали для написания истории, основанной на видео и воспоминаниях семьи. Речь пойдет о поведении братьев Дасслеров во время войны. Рудольф и Адольф стали членами нацистской партии в 1930-х годах, как и большая часть бизнес-элиты.

Семейная фабрика была конфискована в ходе войны и переоборудована в завод по производству боеприпасов. Затем нацисты вернули фабрике профиль (чтобы та выпускала солдатские сапоги), а Ади отправили с фронта домой для восстановления производства. Руди же сражался, дезертировал и был арестован союзными войсками по возвращении в побежденную Германию. По словам Марка Уильямса, сериал обещает стать «драмой в стиле "Наследников"».

Семья Дасслеров одобрила проект.