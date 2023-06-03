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03.06.2023 в 16:38

В Сети обнаружена база данных клиентов «Ренессанс Страхования»

В общем доступе могли оказаться имена, телефоны, хешированные пароли пользователей сайта компании

Специалисты компании Data Leakage & Breach Intelligence обнаружили в Сети базу данных из 737 тысяч строк пользователей сайта «Ренессанс Страхование».

Список датирован 31 мая 2023 года. В общий доступ попали имена, адреса электронной почты, телефоны, хешированные пароли, а также информация о дате регистрации и последнего входа клиентов компании.

В «Ренессанс страховании» опровергли информацию об утечке персональных данных пользователей сайта после хакерской атаки и попытки взлома сервиса е-ОСАГО, пишет РБК. При этом проблема могла затронуть 2% клиентской базы компании.

В компании подчеркнули, что хакеры не получили доступ к паролям, платежным и паспортным данным клиентов. Другие разделы сайта и вся информация в них не подверглись атаке и находятся в безопасности, а клиентам нет необходимости менять пароли для доступа к личному кабинету еОСАГО.

Ренессанс Страхование
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