В Сети обнаружена база данных клиентов «Ренессанс Страхования»

Специалисты компании Data Leakage & Breach Intelligence обнаружили в Сети базу данных из 737 тысяч строк пользователей сайта «Ренессанс Страхование».

Список датирован 31 мая 2023 года. В общий доступ попали имена, адреса электронной почты, телефоны, хешированные пароли, а также информация о дате регистрации и последнего входа клиентов компании.

В «Ренессанс страховании» опровергли информацию об утечке персональных данных пользователей сайта после хакерской атаки и попытки взлома сервиса е-ОСАГО, пишет РБК. При этом проблема могла затронуть 2% клиентской базы компании.

В компании подчеркнули, что хакеры не получили доступ к паролям, платежным и паспортным данным клиентов. Другие разделы сайта и вся информация в них не подверглись атаке и находятся в безопасности, а клиентам нет необходимости менять пароли для доступа к личному кабинету еОСАГО.