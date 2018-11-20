В РЖД представили концепт высокоскоростного поезда

РЖД разработали дизайн и технические характеристики первого российского высокоскоростного поезда, сообщает ТАСС со ссылкой на дочернюю компанию РЖД «Скоростные магистрали».

Поезд будет состоять из 12 вагонов, из них: один вагон первого класса, один бизнес-класса, один вагон-бистро, четыре экономического класса и пять вагонов туристического класса. Общее количество мест в поезде составляет 682 плюс 40 мест в вагоне-бистро.

Одной из главных особенностей станет то, что в пяти вагонах туристического класса пассажирские места будут распределены по системе «3+2», при этом кресла можно будет разворачивать по направлению движения. В вагонах первого класса можно будет прилечь, для этого кресла раскладываются в лежачее положение. В остальных вагонах кресла откидываются под разным углом.

Скорость поезда составит 360 километров в час. Для сравнения, скорость «Сапсана» — 250 километров в час. Конструкция электропоезда предусматривает эксплуатацию при температуре от минус 50 до плюс 40 °C.

Ожидается, что поезд появится на высокоскоростной магистрали Москва — Казань, строительство которой должно начаться в 2019 году. Время в пути от Москвы до Казани сократится до 3,5 часов против нынешних 14 часов. Первый участок может быть введен в эксплуатацию до 2024 года.