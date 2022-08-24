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24.08.2022 в 12:53

RuStore добавил возможность писать отзывы на приложения

В магазине приложений запустилась обратную связь от пользователей программ

Магазин приложений RuStore запустил пользовательские оценки и отзывы для программ, опубликованных на платформе. На странице приложения будут отображаться фидбеки, которые можно сортировать по новизне и тональности (позитивные и негативные). Пользователи могут увидеть средний рейтинг, а также количество отдельных оценок и общее число всех оценок, сообщили Sostav в пресс-службе VK.

Пользователи смогут также редактировать и удалять свои комментарии в личном кабинете или при нажатии на отзыв на странице приложения. Кроме того, они смогут оценивать чужие записи, которые показались полезными, или, наоборот, чтобы показать своё несогласие с ними.

По словам Ивана Мыздрикова, в ближайшее время сервис также запустит платёжную систему и и платформу пуш-уведомлений.

RuStore, который разработан VK при поддержке Минцифры, на свои смартфоны установили 500 тыс. человек. Сейчас общее количество программ в этом маркетплейсе превышает 1 тысячу. Число установок всех приложений составляет более 1 млн. В топ-5 категорий по скачиваниям входят финансовые приложения — их загружают 50% пользователей магазина.

Мария Полищук
VK RuStore
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